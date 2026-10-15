Frayburg — Yablones: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi Frayburg — Yablones uchrashuvi 16 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Frayburg boshlang‘ich tarkibi: 1. Bakxaus M., 8. Eggeshtayn M., 28. Ginter M., 32. Grifo V., 30. Gyunter K. (kapitan), 9. Xyoler L., 22. Iriye K., 17. Kyubler L., 6. Osterxage P., 37. Rozenfelder M., 14. Suzuki Yu.
Frayburg bosh murabbiyi: Shuster Y.
Yablones boshlang‘ich tarkibi: 1. Xanush Y., 17. Alium S., 18. Sedidla M., 7. Chanturishvili V., 6. Okeke N., 15. Pavlovich D., 21. Polidar M., 9. Rusek A., 13. Sedlachek R., 20. Slama Y., 4. Tekiyashki N. (kapitan).
Yablones bosh murabbiyi: Kozel L.
Izohlar 0
…