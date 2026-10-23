JCH-2026 oldidan favqulodda yangilik: Razambek Jamalov Ostonaga bormaydigan bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ostona shahrida o‘tadigan erkin kurash bo‘yicha Jahon chempionatida qatnashadigan O‘zbekiston terma jamoasi tarkibida kutilmagan o‘zgarishlar yuz berdi.
- Olimpiya o‘yinlari g‘olibi Razambek Jamalov musobaqada ishtirok etmaydigan bo‘ldi va uning o‘rniga -74 kg vazn toifasida Javohir Cho‘liboyev gilamga chiqadi.
- Shuningdek, -97 kg vazn toifasida Sherzod Poyonov o‘rnini Boymurod Azimov egalladi.
Qozog‘iston poytaxti Ostona shahri mezbonlik qiladigan erkin kurash bo‘yicha Jahon chempionati boshlanishiga sanoqli kunlar qolganda O‘zbekiston terma jamoasi qaydnomasida kutilmagan o‘zgarishlar amalga oshirildi.
Birlashgan dunyo kurashi (UWW) ro‘yxatiga kiritilgan dastlabki tarkib qayta ko‘rib chiqilib, ikkita muhim vazn toifasida yangi nomlar tasdiqlandi. Muxlislar uchun eng katta yangilik — Olimpiya o‘yinlari g‘olibi, terma jamoa yetakchilaridan biri Razambek Jamalov bo‘lajak dunyo birinchiligida ishtirok etmaydi.
Tarkibdagi asosiy o‘zgarishlar: Jamalov va Poyonov o‘rniga kimlar boradi?
Murabbiylar shtabi qarori bilan ikki vazn toifasida quyidagi rotatsiyalar rasmiylashtirildi:
-74 kg vazn toifasida: Dastlab ro‘yxatdan joy olgan Parij-2024 Olimpiadasi chempioni Razambek Jamalov o‘rniga yosh va umidli polvon Javohir Cho‘liboyev O‘zbekiston sharafini himoya qiladigan bo‘ldi;
-97 kg vazn toifasida: Sherzod Poyonov o‘rnini Boymurod Azimov egalladi va jahon arenasida kuch sinashish imkoniyatiga ega bo‘ldi.
O‘zbekiston terma jamoasining to‘liq va yangilangan tarkibi:
Ostona gilamlarida mamlakatimiz sha’nini quyidagi erkin kurashchilar himoya qiladi:
-57 kg: Asadbek Saidto‘rayev
-61 kg: G‘ulomjon Abdullayev
-65 kg: Mashrabjon Uzoqov
-70 kg: Shahzodbek Yarashev
-74 kg: Javohir Cho‘liboyev
-79 kg: Mirzo Hayitov
-86 kg: Bobur Islomov
-97 kg: Boymurod Azimov
-125 kg: Sardorbek Xolmatov
Musobaqa qachon va qayerda bo‘lib o‘tadi?
Manzil: Ostona shahri, Qozog‘iston;
Sanalar: 24 oktyabrdan 1 noyabrgacha bo‘lgan kunlarda bo‘lib o‘tadi.
Kuchli raqobat va yangilangan tarkib bilan mundialga yo‘l olayotgan o‘zbek polvonlari uchun mazkur jahon birinchiligi jiddiy sinov va muhim tajriba maydoniga aylanadi.
Izohlar 0
…