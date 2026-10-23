JCH-2026 oldidan favqulodda yangilik: Razambek Jamalov Ostonaga bormaydigan bo‘ldi

·60·Sport
JCH-2026 oldidan favqulodda yangilik: Razambek Jamalov Ostonaga bormaydigan bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ostona shahrida o‘tadigan erkin kurash bo‘yicha Jahon chempionatida qatnashadigan O‘zbekiston terma jamoasi tarkibida kutilmagan o‘zgarishlar yuz berdi.
  • Olimpiya o‘yinlari g‘olibi Razambek Jamalov musobaqada ishtirok etmaydigan bo‘ldi va uning o‘rniga -74 kg vazn toifasida Javohir Cho‘liboyev gilamga chiqadi.
  • Shuningdek, -97 kg vazn toifasida Sherzod Poyonov o‘rnini Boymurod Azimov egalladi.

Qozog‘iston poytaxti Ostona shahri mezbonlik qiladigan erkin kurash bo‘yicha Jahon chempionati boshlanishiga sanoqli kunlar qolganda O‘zbekiston terma jamoasi qaydnomasida kutilmagan o‘zgarishlar amalga oshirildi.

Birlashgan dunyo kurashi (UWW) ro‘yxatiga kiritilgan dastlabki tarkib qayta ko‘rib chiqilib, ikkita muhim vazn toifasida yangi nomlar tasdiqlandi. Muxlislar uchun eng katta yangilik — Olimpiya o‘yinlari g‘olibi, terma jamoa yetakchilaridan biri Razambek Jamalov bo‘lajak dunyo birinchiligida ishtirok etmaydi.

Tarkibdagi asosiy o‘zgarishlar: Jamalov va Poyonov o‘rniga kimlar boradi?

Murabbiylar shtabi qarori bilan ikki vazn toifasida quyidagi rotatsiyalar rasmiylashtirildi:

  • -74 kg vazn toifasida: Dastlab ro‘yxatdan joy olgan Parij-2024 Olimpiadasi chempioni Razambek Jamalov o‘rniga yosh va umidli polvon Javohir Cho‘liboyev O‘zbekiston sharafini himoya qiladigan bo‘ldi;

  • -97 kg vazn toifasida: Sherzod Poyonov o‘rnini Boymurod Azimov egalladi va jahon arenasida kuch sinashish imkoniyatiga ega bo‘ldi.

O‘zbekiston terma jamoasining to‘liq va yangilangan tarkibi:

Ostona gilamlarida mamlakatimiz sha’nini quyidagi erkin kurashchilar himoya qiladi:

  • -57 kg: Asadbek Saidto‘rayev

  • -61 kg: G‘ulomjon Abdullayev

  • -65 kg: Mashrabjon Uzoqov

  • -70 kg: Shahzodbek Yarashev

  • -74 kg: Javohir Cho‘liboyev

  • -79 kg: Mirzo Hayitov

  • -86 kg: Bobur Islomov

  • -97 kg: Boymurod Azimov

  • -125 kg: Sardorbek Xolmatov

Musobaqa qachon va qayerda bo‘lib o‘tadi?

  • Manzil: Ostona shahri, Qozog‘iston;

  • Sanalar: 24 oktyabrdan 1 noyabrgacha bo‘lgan kunlarda bo‘lib o‘tadi.

Kuchli raqobat va yangilangan tarkib bilan mundialga yo‘l olayotgan o‘zbek polvonlari uchun mazkur jahon birinchiligi jiddiy sinov va muhim tajriba maydoniga aylanadi.

Erkin kurashJahon chempionatiRazambek JamalovO‘zbekiston terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shahzodbek Yarashev Grozniydagi yirik xalqaro turnirda shohsupaga ko‘tarildiShahzodbek Yarashev Grozniydagi yirik xalqaro turnirda shohsupaga ko‘tarildi19 sentabr 10:13Razambek Jamalov va G‘ulomjon Abdullayev Kojaelida chempion bo‘ldi!Razambek Jamalov va G‘ulomjon Abdullayev Kojaelida chempion bo‘ldi!3 avgust 06:09Razambek Djamalov Gruziyada zafar quchdi: finalda amerikalikni mag‘lub etdi (video)Razambek Djamalov Gruziyada zafar quchdi: finalda amerikalikni mag‘lub etdi (video)12 iyul 12:22Gilamga 6 polvon chiqadi: O‘zbekistonning Osiyo o‘yinlaridagi erkin kurashchilari tarkibiGilamga 6 polvon chiqadi: O‘zbekistonning Osiyo o‘yinlaridagi erkin kurashchilari tarkibi11 sentabr 08:11“Temirov — haqiqiy maxluq, uning dahshatli kuch bor”: Dastin Pore bo‘lajak jang haqida“Temirov — haqiqiy maxluq, uning dahshatli kuch bor”: Dastin Pore bo‘lajak jang haqidaBugun 09:49UFC 333 da olovli to‘qnashuv: Loner Kavana o‘zbek nokautchisiga qarshi jang haqida gapirdiUFC 333 da olovli to‘qnashuv: Loner Kavana o‘zbek nokautchisiga qarshi jang haqida gapirdiBugun 09:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi