Tarixiy qaror va rekord: 2028 yilgi UYEFA Superkubok bahsi Ostonada o‘tkaziladi

·34·Sport
Tarixiy qaror va rekord: 2028 yilgi UYEFA Superkubok bahsi Ostonada o‘tkaziladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2028 yilgi UYEFA Superkubogi bahsi Qozog‘iston poytaxti Ostonadagi «Astana Arena» stadionida bo‘lib o‘tadi, bu esa ushbu nufuzli o‘yinning qit’aning eng sharqiy nuqtasida o‘tkazilishi bo‘yicha rekord o‘rnatadi.
  • Mazkur qaror Markaziy Osiyo futboli uchun muhim ahamiyat kasb etadi, chunki bu mintaqa futbol infratuzilmasining jahon standartlariga mosligini ko‘rsatadi.

Yevropa futboli xaritasida misli ko‘rilmagan tarixiy va sensatsion voqea yuz berdi. UYEFA Ijroiya qo‘mitasi 2028 yilgi UYEFA Superkubogi bahsini Qozog‘iston poytaxtidagi mashhur «Astana Arena» stadionida o‘tkazish bo‘yicha rasmiy qaror qabul qildi. Buning natijasida 2028 yilning avgust oyida qozog‘istonlik va butun Markaziy Osiyolik futbol muxlislari Yevropaning ikki bosh klubi — Chempionlar ligasi hamda Yevropa ligasi g‘oliblari o‘rtasidagi superto‘qnashuvni o‘z ko‘zlari bilan tomosha qilishdek noyob imkoniyatga ega bo‘ladi. Ushbu bellashuv UYEFA tarixida nufuzli yevrokubok bosh sovrini uchun qit’aning eng sharqiy nuqtasida tashkil etiladigan rekord uchrashuv sifatida tarixga muhrlanadi.

Biroq mazkur xabar jahon tarmoqlarida e’lon qilinishi bilan eng katta to‘lqin Angliyada — «Manchester Siti» ishqibozlari orasida ko‘tarildi. «Shaharliklar» safida porlayotgan o‘zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanovning minglab muxlislari Pep Gvardiola jamoasidan 2028 yilda albatta Ostonaga borib, ushbu kubokni aynan Husanovning yurti bilan yonma-yon joylashgan qardosh davlatda boshi uzra baland ko‘tarishni talab qilib chiqdi. Xo‘sh, UYEFA nega aynan Ostonani tanladi, finalchilar qaysi shaharlarda aniqlanadi va Abduqodir Husanov Markaziy Osiyo tuprog‘ida yevrokubok yutish orzusiga yeta oladimi?

UYEFA tarixidagi eng sharqiy final: Ostona rekordi

Qozog‘iston va butun mintaqa uchun tarixiy ahamiyatga ega faktlar:

  • 16-davlat sifatida tarixda: 2009 yilda bunyod etilgan zamonaviy «Astana Arena» majmuasi o‘z tarixidagi eng nufuzli uchrashuvga mezbonlik qiladi va Qozog‘iston UYEFA Superkubogini qabul qilgan 16-mamlakatga aylanadi;

  • Geografik rekord: Ostona shahri UYEFA bayrog‘i ostidagi rasmiy yevrokubok finallari o‘tkazilgan qit’aning eng sharqiy geografik nuqtasi sifatida mutlaq rekordni qayd etadi;

  • Finalchilar qayerda aniqlanadi?: 2028 yilgi Chempionlar ligasi g‘olibi Myunxendagi muhtasham «Alyans Arena»da, Yevropa ligasi chempioni esa Buxarestdagi Milliy stadionda bo‘lib o‘tadigan finallarda ma’lum bo‘ladi va har ikki jahon grandi avgustda Ostona sari yo‘l oladi.

«Bu kubokni Husanov uchun yutishimiz shart!»: Manchesterdagi fanatlar to‘lqini

«Manchester Siti» muxlislarining ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamalari va ehtiroslari:

  • O‘zbekiston chegarasidagi final: Muxlislar Superkubok bahsi Abduqodir Husanovning ona vatani — O‘zbekistonga yonma-yon bo‘lgan hududda kechishini katta zavq bilan qabul qilib, bu o‘zbek legioneri uchun haqiqiy faxr lahzasi bo‘lishini ta’kidlamoqda;

  • «Kubokni uning vataniga olib boramiz»: Tarmoqlarda ingliz muxlislari: «Biz Husanov uchun ushbu sovrinni qo‘lga kiritishimiz shart», «Biz kubokni Abduqodirning vatani ostonasiga olib boramiz», deya o‘z jamoasini 2027/2028 yilgi yevromavsumda g‘olib chiqishga chaqirmoqda;

  • Uzoq parvoz hazillari: Ba’zi ishqibozlar: «Avval Amsterdam, endi esa Ostona. UYEFA haqiqatan ham bitta orzu qilingan final va bitta "parvozlaringizga omad" degan finalni tanlabdi», deya uzoq masofa va sayohat zavqi haqida fikr bildirmoqda.

Husanov va «Siti» oldidagi vazifa: Ostonaga yo‘llanma qanday olinadi?

O‘zbekistonlik yulduzning Ostona yashil maydoniga qadam bosish ssenariysi:

  • Yevrokubok chempionligi shart: «Manchester Siti» muxlislarining bu orzusi ro‘yobga chiqishi uchun jamoa 2027/2028 yilgi mavsumda yo Yevropa Chempionlar ligasini, yoki Yevropa ligasi bosh sovrinini qo‘lga kiritishi shart bo‘ladi;

  • Markaziy Osiyo muxlislari uchun bayram: Agar «Manchester Siti» va Husanov Ostonaga yetib kelsa, bu nafaqat qozog‘istonlik, balki minglab o‘zbekistonlik ishqibozlar uchun ham o‘z qahramonini jonli ko‘rish bo‘yicha tarixiy voqelikka aylanadi;

  • Mintaqa futbolining yuksalishi: Bunday yuksak maqomdagi uchrashuvning Markaziy Osiyoga ishonib topshirilishi mintaqa futboli infratuzilmasi jahon standartlariga to‘liq javob berayotganining yorqin isbotidir.

UYEFAning Ostona bo‘yicha ushbu qarori Markaziy Osiyo futbolini global e’tibor markaziga olib chiqdi va endi millionlab ishqibozlar 2028 yilda Abduqodir Husanovning o‘z mintaqasida chempionlik qadamini ko‘rishga umid bog‘lamoqda.

Sizningcha, «Manchester Siti» 2027/2028 yilgi mavsumda Yevropa taxtini zabt etib, Abduqodir Husanov bilan birga Ostonada UYEFA Superkubogini boshi uzra ko‘tara oladimi? UYEFAning bunday nufuzli finalni qo‘shnimiz Qozog‘istonga topshirishi kelajakda O‘zbekistonda ham Yevropaning super bahslari o‘tkazilishiga yo‘l ochadimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol olamidagi ushbu tarixiy xushxabar tahlilini barcha futbol ishqibozlari hamda yaqinlaringizga faxr bilan ulashing!

UYEFA Superkubogi 2028Astana ArenaAbdukodir HusanovManchester Siti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tomas Tuxel Meksikadagi gʻalabadan soʻng maydon maysasini tishlamaganidan afsusdaTomas Tuxel Meksikadagi gʻalabadan soʻng maydon maysasini tishlamaganidan afsusdaBugun, 09:11«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdiBugun, 06:56«Neftchi» Elit OCHLni triumf bilan boshladi — Endi navbat Ronalduning «An-Nasr»iga!«Neftchi» Elit OCHLni triumf bilan boshladi — Endi navbat Ronalduning «An-Nasr»iga!Bugun, 06:48«Atigi 4 ta o‘yin va sharmandali iste’fo!»: «Bolonya» Domeniko Tedeskoni haydab yubordi«Atigi 4 ta o‘yin va sharmandali iste’fo!»: «Bolonya» Domeniko Tedeskoni haydab yubordiBugun, 06:29Ro‘ziqul Berdiyev OCHL-2 starti oldidan «Al-Xaldiya»ga qarshi kurash sirlarini ochdiRo‘ziqul Berdiyev OCHL-2 starti oldidan «Al-Xaldiya»ga qarshi kurash sirlarini ochdiBugun, 06:18«Arsenal»dan 6 ta golli drama: «Liverpul» «Tottenhem»ni kubokdan chiqarib yubordi«Arsenal»dan 6 ta golli drama: «Liverpul» «Tottenhem»ni kubokdan chiqarib yubordiBugun, 06:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» safida «Portu»ga qarshi o‘yinda qanday baholandi?