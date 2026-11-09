Tbilisida o‘zbek MMAchilari: Jahon chempionatida O‘zbekiston 8 ta medalni qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Tbilisi shahrida o‘tkazilgan aralash jang san’atlari bo‘yicha jahon chempionatida O‘zbekiston terma jamoasi jami 8 ta medalni qo‘lga kiritdi.
- Kattalar terma jamoasi 1 ta oltin, 1 ta kumush va 1 ta bronza bilan umumjamoa hisobida 7-o‘rinni egalladi.
- Yoshlar o‘rtasidagi bahslarda esa vakillarimiz 1 ta oltin, 2 ta kumush va 2 ta bronza medali bilan dunyo bo‘yicha 5-o‘rinni band etdi.
Gruziya poytaxti Tbilisi shahrida Xalqaro aralash jang san’atlari federatsiyasi (IMMAF) shafeligida kattalar va yoshlar o‘rtasidagi jahon chempionati o‘z yakuniga yetdi.
Bir hafta davom etgan mazkur nufuzli musobaqada sayyoramizning 60 davlatidan tashrif buyurgan 800 nafardan ortiq eng kuchli yakkakurash ustalari bahs olib bordi. Dunyoning yetakchi jangchilari bilan kechgan keskin to‘qnashuvlarda O‘zbekiston terma jamoasi a’zolari yuqori mahorat namoyish etib, yakunda 8 ta medalni (2 ta oltin, 3 ta kumush, 3 ta bronza) delegatsiyamiz hisobiga yozib qo‘ydi.
Kattalar terma jamoasi: Shohsupada 7-o‘rin va oltin medal
O‘zbekistonning asosiy (kattalar) terma jamoasi musobaqada 1 ta oltin, 1 ta kumush va 1 ta bronza medaliga sazovor bo‘lib, umumjamoa hisobida dunyo bo‘yicha kuchli yettilikka (7-o‘rin) kirdi:
O‘g‘iloy Jumanova (79,4 kg) — Jahon chempioni: Qat’iyatli janglar o‘tkazgan hamyurtimiz vazn toifasida tengsiz deb topilib, shohsupaning eng yuqori pog‘onasiga ko‘tarildi va oltin medalni qo‘lga kiritdi;
Mustafo Kadamov (61,2 kg) — Kumush medal: Keskin final bahsida vitse-chempionlikni rasmiylashtirdi;
Janobiddin Sattorov (83,9 kg) — Bronza medal: Og‘ir vazn toifasida shohsupadan joy oldi.
Yoshlar o‘rtasida (U-20) dunyoda 5-o‘rin va o‘zbekcha final
Yoshlar o‘rtasidagi bellashuvlar yanada murosasiz va yorqin lahzalarga boy bo‘ldi. Vakillarimiz 1 ta oltin, 2 ta kumush va 2 ta bronza medali bilan dunyoning 60 mamlakati orasida 5-o‘rinni egalladi:
Tarixiy o‘zbekcha final: 79,4 kg vazn toifasida final to‘qnashuvi ikki nafar o‘zbekistonlik sportchi o‘rtasida kechdi. Oltin medal uchun jangda Xurshidaxon Roziqova jamoadoshi Nilufar O‘rolovadan ustun kelib, jahon chempioniga aylandi, O‘rolova esa kumush medal sohibi bo‘ldi;
Doniyor Quvondiqov (88,4 kg): Jamoa g‘aznasiga kumush medal qo‘shdi;
Firdavs Atamuratov (61,2 kg) va Feruzbek Payziyev (93 kg): Musobaqaning bronza medallariga ega chiqdi.
O‘zbekiston sportchilarining natijalari va medallar statistikasi
Toifa
Sportchi
Vazn toifasi
Medal
Umumjamoa o‘rni
Kattalar
O‘g‘iloy Jumanova
79,4 kg
Oltin
7-o‘rin
Kattalar
Mustafo Kadamov
61,2 kg
Kumush
Kattalar
Janobiddin Sattorov
83,9 kg
Bronza
Yoshlar (U-20)
Xurshidaxon Roziqova
79,4 kg
Oltin
5-o‘rin
Yoshlar (U-20)
Nilufar O‘rolova
79,4 kg
Kumush
Yoshlar (U-20)
Doniyor Quvondiqov
88,4 kg
Kumush
Yoshlar (U-20)
Firdavs Atamuratov
61,2 kg
Bronza
Yoshlar (U-20)
Feruzbek Payziyev
93,0 kg
Bronza
Umumjamoa ko‘rsatkichlari: Peshqadam kim bo‘ldi?
Tbilisidagi jahon chempionatida kutilganidek, Rossiya terma jamoasi umumjamoa hisobida birinchi o‘rinni egalladi. Rossiyalik sportchilar yoshlar bahslarida 12 ta oltin, 3 ta kumush, 9 ta bronza, kattalar o‘rtasida esa 9 ta oltin, 1 ta kumush va 5 ta bronza — umumiy hisobda 40 ta medal jamg‘arishga muvaffaq bo‘ldi.
O‘zbekistonlik jangchilarning mazkur nufuzli arenadagi 8 ta medali milliy aralash yakkakurashlar maktabining xalqaro maydonda yil sayin mavqei oshib borayotganini yana bir karra isbotladi.
Izohlar 0
…