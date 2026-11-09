Tbilisida o‘zbek MMAchilari: Jahon chempionatida O‘zbekiston 8 ta medalni qo‘lga kiritdi

·4·Sport
Tbilisida o‘zbek MMAchilari: Jahon chempionatida O‘zbekiston 8 ta medalni qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Tbilisi shahrida o‘tkazilgan aralash jang san’atlari bo‘yicha jahon chempionatida O‘zbekiston terma jamoasi jami 8 ta medalni qo‘lga kiritdi.
  • Kattalar terma jamoasi 1 ta oltin, 1 ta kumush va 1 ta bronza bilan umumjamoa hisobida 7-o‘rinni egalladi.
  • Yoshlar o‘rtasidagi bahslarda esa vakillarimiz 1 ta oltin, 2 ta kumush va 2 ta bronza medali bilan dunyo bo‘yicha 5-o‘rinni band etdi.

Gruziya poytaxti Tbilisi shahrida Xalqaro aralash jang san’atlari federatsiyasi (IMMAF) shafeligida kattalar va yoshlar o‘rtasidagi jahon chempionati o‘z yakuniga yetdi.

Bir hafta davom etgan mazkur nufuzli musobaqada sayyoramizning 60 davlatidan tashrif buyurgan 800 nafardan ortiq eng kuchli yakkakurash ustalari bahs olib bordi. Dunyoning yetakchi jangchilari bilan kechgan keskin to‘qnashuvlarda O‘zbekiston terma jamoasi a’zolari yuqori mahorat namoyish etib, yakunda 8 ta medalni (2 ta oltin, 3 ta kumush, 3 ta bronza) delegatsiyamiz hisobiga yozib qo‘ydi.

Kattalar terma jamoasi: Shohsupada 7-o‘rin va oltin medal

O‘zbekistonning asosiy (kattalar) terma jamoasi musobaqada 1 ta oltin, 1 ta kumush va 1 ta bronza medaliga sazovor bo‘lib, umumjamoa hisobida dunyo bo‘yicha kuchli yettilikka (7-o‘rin) kirdi:

  • O‘g‘iloy Jumanova (79,4 kg) — Jahon chempioni: Qat’iyatli janglar o‘tkazgan hamyurtimiz vazn toifasida tengsiz deb topilib, shohsupaning eng yuqori pog‘onasiga ko‘tarildi va oltin medalni qo‘lga kiritdi;

  • Mustafo Kadamov (61,2 kg) — Kumush medal: Keskin final bahsida vitse-chempionlikni rasmiylashtirdi;

  • Janobiddin Sattorov (83,9 kg) — Bronza medal: Og‘ir vazn toifasida shohsupadan joy oldi.

Yoshlar o‘rtasida (U-20) dunyoda 5-o‘rin va o‘zbekcha final

Yoshlar o‘rtasidagi bellashuvlar yanada murosasiz va yorqin lahzalarga boy bo‘ldi. Vakillarimiz 1 ta oltin, 2 ta kumush va 2 ta bronza medali bilan dunyoning 60 mamlakati orasida 5-o‘rinni egalladi:

  • Tarixiy o‘zbekcha final: 79,4 kg vazn toifasida final to‘qnashuvi ikki nafar o‘zbekistonlik sportchi o‘rtasida kechdi. Oltin medal uchun jangda Xurshidaxon Roziqova jamoadoshi Nilufar O‘rolovadan ustun kelib, jahon chempioniga aylandi, O‘rolova esa kumush medal sohibi bo‘ldi;

  • Doniyor Quvondiqov (88,4 kg): Jamoa g‘aznasiga kumush medal qo‘shdi;

  • Firdavs Atamuratov (61,2 kg) va Feruzbek Payziyev (93 kg): Musobaqaning bronza medallariga ega chiqdi.

O‘zbekiston sportchilarining natijalari va medallar statistikasi

Toifa

Sportchi

Vazn toifasi

Medal

Umumjamoa o‘rni

Kattalar

O‘g‘iloy Jumanova

79,4 kg

Oltin

7-o‘rin

Kattalar

Mustafo Kadamov

61,2 kg

Kumush

Kattalar

Janobiddin Sattorov

83,9 kg

Bronza

Yoshlar (U-20)

Xurshidaxon Roziqova

79,4 kg

Oltin

5-o‘rin

Yoshlar (U-20)

Nilufar O‘rolova

79,4 kg

Kumush

Yoshlar (U-20)

Doniyor Quvondiqov

88,4 kg

Kumush

Yoshlar (U-20)

Firdavs Atamuratov

61,2 kg

Bronza

Yoshlar (U-20)

Feruzbek Payziyev

93,0 kg

Bronza

Umumjamoa ko‘rsatkichlari: Peshqadam kim bo‘ldi?

Tbilisidagi jahon chempionatida kutilganidek, Rossiya terma jamoasi umumjamoa hisobida birinchi o‘rinni egalladi. Rossiyalik sportchilar yoshlar bahslarida 12 ta oltin, 3 ta kumush, 9 ta bronza, kattalar o‘rtasida esa 9 ta oltin, 1 ta kumush va 5 ta bronza — umumiy hisobda 40 ta medal jamg‘arishga muvaffaq bo‘ldi.

O‘zbekistonlik jangchilarning mazkur nufuzli arenadagi 8 ta medali milliy aralash yakkakurashlar maktabining xalqaro maydonda yil sayin mavqei oshib borayotganini yana bir karra isbotladi.

IMMAFAralash yakkakurashlarJahon chempionatiO‘zbekiston terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026 oldidan favqulodda yangilik: Razambek Jamalov Ostonaga bormaydigan bo‘ldiJCH-2026 oldidan favqulodda yangilik: Razambek Jamalov Ostonaga bormaydigan bo‘ldi23 oktabr 09:19Mahmud Murodov va Roman Dolidze «Hype Georgia» turniri oldidan yuzma-yuz keldi (video)Mahmud Murodov va Roman Dolidze «Hype Georgia» turniri oldidan yuzma-yuz keldi (video)19 sentabr 11:44O‘zbek shaxmatining mutlaq triumfi: Abdusattorovda oltin, Yoqubboyev va Sindarovda medallarO‘zbek shaxmatining mutlaq triumfi: Abdusattorovda oltin, Yoqubboyev va Sindarovda medallar29 sentabr 17:04Nagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdiNagoya-2026 starti: Qozog‘iston 4 ta oltin, O‘zbekiston esa karateda ilk medalni yutdi21 sentabr 08:08XX yozgi Osiyo o‘yinlari: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoyada kumush medal oldiXX yozgi Osiyo o‘yinlari: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoyada kumush medal oldi22 sentabr 14:10Shahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiShahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdi24 sentabr 17:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?