Gilamga 6 polvon chiqadi: O‘zbekistonning Osiyo o‘yinlaridagi erkin kurashchilari tarkibi
30 sentyabr – 3 oktyabr kunlari Yaponiyaning Nagoya shahrida Osiyo o‘yinlarining eng kutilgan sport turlaridan biri — kurash bahslari o‘tkaziladi. O‘zbekiston erkin kurash terma jamoasi ham oltita vazn toifasida medallar uchun kurash olib boradi.
2026 yilgi Osiyo o‘yinlari 19 sentyabr – 4 oktyabr kunlari Yaponiyaning Ayti-Nagoya hududida bo‘lib o‘tadi. Kurash musobaqalari esa 30 sentyabrdan 3 oktyabrga qadar Nagoya shahridagi Inae Sports Center sport majmuasida tashkil etiladi. Bu ma’lumot Xalqaro kurash birlashgan uyushmasi — UWW tomonidan ham tasdiqlangan.
O‘zbekiston terma jamoasi erkin kurashda oltita vazn toifasida tatamiga chiqadi. Tarkibda Olimpiada chempioni Razambek Jamalovning borligi esa milliy jamoaning asosiy e’tibor markazida bo‘lishini ta’minlaydi. UWW ham Jamalovni Parij Olimpiadasi chempioni sifatida qayd etgan.
O‘zbekistonning oltilik tarkibi
Milliy jamoaning erkin kurash bo‘yicha tarkibi quyidagicha:
Vazn
Sportchi
57 kg
G‘ulomjon Abdullayev
65 kg
Umidjon Jalolov
74 kg
Razambek Jamalov
86 kg
Bobur Islomov
97 kg
Sherzod Poyonov
125 kg
Hasanboy Rahimov
Ushbu tarkib UWWning Osiyo o‘yinlariga kiritilgan sportchilar ro‘yxatida ham keltirilgan. Biroq tashkilot musobaqa oldidan ishtirokchilar ro‘yxati o‘zgarishi mumkinligini alohida qayd etgan.
Asosiy e’tibor — 74 kilogrammda
O‘zbekistonlik muxlislar uchun eng katta qiziqish uyg‘otadigan vaznlardan biri, shubhasiz, 74 kg bo‘ladi.
Bu vaznda mamlakat sharafini Razambek Jamalov himoya qiladi. Parij-2024 Olimpiadasida chempionlikka erishgan Jamalov uchun Nagoya musobaqasi Osiyo miqyosida o‘z maqomini yana bir bor namoyish etish imkoniyati bo‘ladi. UWW uning 2026 yilgi Osiyo o‘yinlarida 74 kg vaznda ishtirok etishini tasdiqlagan.
Biroq terma jamoaning maqsadi faqat bitta nomga bog‘lanib qolmaydi.
57 kilogrammda G‘ulomjon Abdullayev, 65 kilogrammda Umidjon Jalolov, 86 kilogrammda Bobur Islomov, 97 kilogrammda Sherzod Poyonov va 125 kilogrammda Hasanboy Rahimov ham O‘zbekistonning medal uchun asosiy umidlaridan bo‘ladi.
Olti vazn — oltita imkoniyat
Kurashda har bir vazn toifasi alohida turnirga teng. Birgina omadsiz bahs butun musobaqa taqdirini o‘zgartirishi mumkin. Shu bois O‘zbekistonning olti vaznda qatnashishi medallar uchun bir nechta imkoniyat eshigini ochadi.
Ayniqsa, 57, 65 va 74 kilogramm kabi vaznlarda Osiyodagi raqobat an’anaviy ravishda juda yuqori. UWW e’lon qilgan dastlabki tarkibda O‘zbekiston vakillariga qarshi Xitoy, Eron, Yaponiya, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Hindiston, Janubiy Koreya va boshqa kuchli kurash maktablari sportchilari ham qayd etilgan.
Shuning uchun Nagoyadagi har bir g‘alaba oddiy natija emas — kontinentdagi kuchlar nisbati uchun muhim qadam bo‘ladi.
Nagoyaga katta sinov qoldi
2026 yilgi Osiyo o‘yinlarida kurash bo‘yicha jami 258 nafar sportchi erkin kurash, ayollar kurashi va yunon-rum kurashi yo‘nalishlarida ishtirok etishi rejalashtirilgan. Kurash bahslari 30 sentyabrdan 3 oktyabrgacha davom etadi.
O‘zbekiston esa uchala yo‘nalishda ham ishtirok etadi. Erkin kurashdagi olti sportchi — milliy delegatsiyaning medal uchun asosiy qurollaridan biri.
Endi navbat tayyorgarlikni haqiqiy jangga aylantirishga keladi.
Chunki Osiyo o‘yinlarida nom, unvon yoki avvalgi natija emas, gilamdagi bir necha daqiqa hal qiluvchi ahamiyatga ega.
30 sentyabrdan boshlab Nagoya gilamida O‘zbekistonning olti vakili o‘z vaznida eng kuchli bo‘lish uchun kurashadi. Ulardan biri Olimpiada cho‘qqisini zabt etgan qahramon, qolganlari esa o‘z nomini Osiyo sahnasida yanada balandroq yozish imkoniyatiga ega.
Eng muhimi — bu shunchaki navbatdagi musobaqa emas. Bu olti sportchining O‘zbekiston bayrog‘ini Osiyo kurashida yana bir bor baland ko‘tarish uchun yangi sahifani boshlash imkoniyatidir.
Eslatma: UWW e’lon qilgan ishtirokchilar ro‘yxati dastlabki hisoblanadi va musobaqa oldidan o‘zgarishi mumkin.
…