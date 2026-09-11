Gilamga 6 polvon chiqadi: O‘zbekistonning Osiyo o‘yinlaridagi erkin kurashchilari tarkibi

·52·Sport
Gilamga 6 polvon chiqadi: O‘zbekistonning Osiyo o‘yinlaridagi erkin kurashchilari tarkibi

30 sentyabr – 3 oktyabr kunlari Yaponiyaning Nagoya shahrida Osiyo o‘yinlarining eng kutilgan sport turlaridan biri — kurash bahslari o‘tkaziladi. O‘zbekiston erkin kurash terma jamoasi ham oltita vazn toifasida medallar uchun kurash olib boradi.

2026 yilgi Osiyo o‘yinlari 19 sentyabr – 4 oktyabr kunlari Yaponiyaning Ayti-Nagoya hududida bo‘lib o‘tadi. Kurash musobaqalari esa 30 sentyabrdan 3 oktyabrga qadar Nagoya shahridagi Inae Sports Center sport majmuasida tashkil etiladi. Bu ma’lumot Xalqaro kurash birlashgan uyushmasi — UWW tomonidan ham tasdiqlangan.

O‘zbekiston terma jamoasi erkin kurashda oltita vazn toifasida tatamiga chiqadi. Tarkibda Olimpiada chempioni Razambek Jamalovning borligi esa milliy jamoaning asosiy e’tibor markazida bo‘lishini ta’minlaydi. UWW ham Jamalovni Parij Olimpiadasi chempioni sifatida qayd etgan.

O‘zbekistonning oltilik tarkibi

Milliy jamoaning erkin kurash bo‘yicha tarkibi quyidagicha:

Vazn

Sportchi

57 kg

G‘ulomjon Abdullayev

65 kg

Umidjon Jalolov

74 kg

Razambek Jamalov

86 kg

Bobur Islomov

97 kg

Sherzod Poyonov

125 kg

Hasanboy Rahimov

Ushbu tarkib UWWning Osiyo o‘yinlariga kiritilgan sportchilar ro‘yxatida ham keltirilgan. Biroq tashkilot musobaqa oldidan ishtirokchilar ro‘yxati o‘zgarishi mumkinligini alohida qayd etgan.

Asosiy e’tibor — 74 kilogrammda

O‘zbekistonlik muxlislar uchun eng katta qiziqish uyg‘otadigan vaznlardan biri, shubhasiz, 74 kg bo‘ladi.

Bu vaznda mamlakat sharafini Razambek Jamalov himoya qiladi. Parij-2024 Olimpiadasida chempionlikka erishgan Jamalov uchun Nagoya musobaqasi Osiyo miqyosida o‘z maqomini yana bir bor namoyish etish imkoniyati bo‘ladi. UWW uning 2026 yilgi Osiyo o‘yinlarida 74 kg vaznda ishtirok etishini tasdiqlagan.

Biroq terma jamoaning maqsadi faqat bitta nomga bog‘lanib qolmaydi.

57 kilogrammda G‘ulomjon Abdullayev, 65 kilogrammda Umidjon Jalolov, 86 kilogrammda Bobur Islomov, 97 kilogrammda Sherzod Poyonov va 125 kilogrammda Hasanboy Rahimov ham O‘zbekistonning medal uchun asosiy umidlaridan bo‘ladi.

Olti vazn — oltita imkoniyat

Kurashda har bir vazn toifasi alohida turnirga teng. Birgina omadsiz bahs butun musobaqa taqdirini o‘zgartirishi mumkin. Shu bois O‘zbekistonning olti vaznda qatnashishi medallar uchun bir nechta imkoniyat eshigini ochadi.

Ayniqsa, 57, 65 va 74 kilogramm kabi vaznlarda Osiyodagi raqobat an’anaviy ravishda juda yuqori. UWW e’lon qilgan dastlabki tarkibda O‘zbekiston vakillariga qarshi Xitoy, Eron, Yaponiya, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Hindiston, Janubiy Koreya va boshqa kuchli kurash maktablari sportchilari ham qayd etilgan.

Shuning uchun Nagoyadagi har bir g‘alaba oddiy natija emas — kontinentdagi kuchlar nisbati uchun muhim qadam bo‘ladi.

Nagoyaga katta sinov qoldi

2026 yilgi Osiyo o‘yinlarida kurash bo‘yicha jami 258 nafar sportchi erkin kurash, ayollar kurashi va yunon-rum kurashi yo‘nalishlarida ishtirok etishi rejalashtirilgan. Kurash bahslari 30 sentyabrdan 3 oktyabrgacha davom etadi.

O‘zbekiston esa uchala yo‘nalishda ham ishtirok etadi. Erkin kurashdagi olti sportchi — milliy delegatsiyaning medal uchun asosiy qurollaridan biri.

Endi navbat tayyorgarlikni haqiqiy jangga aylantirishga keladi.

Chunki Osiyo o‘yinlarida nom, unvon yoki avvalgi natija emas, gilamdagi bir necha daqiqa hal qiluvchi ahamiyatga ega.

30 sentyabrdan boshlab Nagoya gilamida O‘zbekistonning olti vakili o‘z vaznida eng kuchli bo‘lish uchun kurashadi. Ulardan biri Olimpiada cho‘qqisini zabt etgan qahramon, qolganlari esa o‘z nomini Osiyo sahnasida yanada balandroq yozish imkoniyatiga ega.

Eng muhimi — bu shunchaki navbatdagi musobaqa emas. Bu olti sportchining O‘zbekiston bayrog‘ini Osiyo kurashida yana bir bor baland ko‘tarish uchun yangi sahifani boshlash imkoniyatidir.

Eslatma: UWW e’lon qilgan ishtirokchilar ro‘yxati dastlabki hisoblanadi va musobaqa oldidan o‘zgarishi mumkin.

Osiyo o‘yinlariKurashNagoyaUzbekistonRazambek JamalovUWWMedallar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Rahmonov davlat rahbari bilan aloqasi haqida ochiq gapirdi — 19 ta g‘alaba siri!Shavkat Rahmonov davlat rahbari bilan aloqasi haqida ochiq gapirdi — 19 ta g‘alaba siri!Bugun, 08:00Jastin Getji yengilmas Iliya Topuriyani qanday tor-mor etganini fosh qildiJastin Getji yengilmas Iliya Topuriyani qanday tor-mor etganini fosh qildiBugun, 07:58Sindarovning buyuk yuksalishi: o‘zbek grossmeysteri jahon shaxmatining ikkinchi pog‘onasidaSindarovning buyuk yuksalishi: o‘zbek grossmeysteri jahon shaxmatining ikkinchi pog‘onasidaBugun, 07:54Jastin Getji Islam Maxachevning buyukligi sirini oshkor qildiJastin Getji Islam Maxachevning buyukligi sirini oshkor qildiBugun, 07:48«Hech qachon qaytmayman!»: Istanbuldagi 1:1 hisobidan so‘ng Ismoil Kartal iste’fo berdi«Hech qachon qaytmayman!»: Istanbuldagi 1:1 hisobidan so‘ng Ismoil Kartal iste’fo berdiBugun, 07:15Istanbul jahannamida omon qolgan «Roma»: YECHL 1-turida murosasiz duranglar!Istanbul jahannamida omon qolgan «Roma»: YECHL 1-turida murosasiz duranglar!Bugun, 07:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi