88-daqiqada 0:1, 90+7-daqiqada 2:1! “Neftchi” ustozi mo‘jizaviy kambek haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Farg‘onada o‘tgan O‘zbekiston Superligasi bahsida «Neftchi» jamoasi OKMK ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.
- Mehmonlar 88-daqiqada hisobni ochgan bo‘lsa-da, farg‘onaliklar 90-daqiqada muvozanatni tiklab, hakam tomonidan qo‘shib berilgan 7-daqiqaning so‘nggi soniyasida g‘alaba to‘pini kiritdi.
O‘zbekiston Superligasining joriy mavsumdagi eng dramatik va keskin o‘yinlaridan biri Farg‘onada bo‘lib o‘tdi. Chempionlik sari dadil odimlayotgan «Neftchi» o‘z maydonida OKMK jamoasini qabul qilib, haqiqiy iroda ko‘rsatdi va 2:1 hisobida g‘alaba qozondi.
Uchrashuv taqdiri so‘nggi daqiqalarda hal bo‘ldi: 88-daqiqada mehmonlar penalti orqali hisobni ochgan bo‘lsa-da, farg‘onaliklar 90-daqiqada muvozanatni tikladi va bosh hakam tomonidan qo‘shib berilgan 7-daqiqaning so‘nggi soniyasida g‘alaba to‘pini kiritdi.
Ushbu bellashuvdan so‘ng «Neftchi» bosh murabbiyi Islom Ismoilov matbuot anjumanida ishtirok etib, muhim savollarga ochiq javob berdi.
«Bu jamoaning xarakteri»: Farg‘onadagi mo‘jiza qanday yuz berdi?
Islom Ismoilov so‘nggi soniyalarda yuz bergan dramatik burilishni jamoaning ruhiy kuchi bilan bog‘ladi:
Hakam xushtagigacha ishonch: 88-daqiqada gol o‘tkazib yuborilgach, jamoa yo‘qotadigan hech narsasi qolmaganini tushunib, bor kuchi bilan oldinga tashlandi. Murabbiyning ta’kidlashicha, g‘alabaga bo‘lgan ishonch so‘nggi soniyagacha so‘nmagan;
Chempionlik bosimi: «Oltin medallarga qanchalik yaqinlashsak, bosim shunchalik ortyapti. Buni yengib o‘tish futbolchilarga ham, menga ham oson emas. Lekin rahbariyat va viloyat hokimining qo‘llab-quvvatlashi bizga qiyin vaziyatlardan chiqib ketishga yordam beryapti», — dedi bosh murabbiy;
«Qil ustidan qaytdik»: Ijtimoiy tarmoqlardagi tanqidlardan so‘ng jamoa ichida birdamlik saqlab qolingani va shaxsiy «men»lar bir chetga surilib, umumiy g‘alaba uchun birlashilgani ta’kidlandi.
Yosh qahramon Sarsenbayev va Afrikadan kelib maydonga tushgan Kuao
Matbuot anjumanida jamoa tarkibidagi muhim qarorlar va qahramonlar xususida ham alohida to‘xtalib o‘tildi:
Sarsenbayevning tavakkal qarori: Asosiy hujumchi Marushich jarohat olgani, Peritsa esa jarohat bilan o‘ynayotgani sababli, Ismoilov kechagina o‘rinbosarlar safida 2 ta gol urgan yosh hujumchi Nurbek Sarsenbayevni zaxiradan tushirdi va bu qaror o‘zini 100 foiz oqladi. 2028 yilgacha shartnomasi bor yosh futbolchi gol urib, g‘alaba poydevorini yaratdi;
Koffi Kuaoning matonati: Afrikalik himoyachi pasportini to‘g‘rilash uchun sakkiz kun davomida o‘z qit’asida bo‘lib, o‘yindan bir kun oldin yetib kelgan. Bir hafta mashg‘ulot o‘tkazmaganiga qaramay, asosiy tarkibda maydonga tushib, bor kuchini berdi va bahs yakunida mushaklardagi og‘riq tufayli tibbiyot xodimlari yordamida maydonni tark etdi.
«Futbolda dam olishga hech kimning haqqi yo‘q»
Oldinda turgan FIFA kunlaridagi tanaffus haqida gapirar ekan, «Neftchi» ustozi jamoa to‘xtab qolmasligini qat’iy ta’kidladi:
«Futbolda dam olish degan tushunchaning o‘zi yo‘q. Agar to‘xtab qolsangiz — orqaga ketasiz. Biz futbol bilan yashaymiz. Reja asosida mashg‘ulotlar va o‘rtoqlik uchrashuvlarini o‘tkazib, maqsadimiz sari odimlashda davom etamiz».
Izohlar 0
…