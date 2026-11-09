88-daqiqada 0:1, 90+7-daqiqada 2:1! “Neftchi” ustozi mo‘jizaviy kambek haqida gapirdi

·56·Sport
88-daqiqada 0:1, 90+7-daqiqada 2:1! “Neftchi” ustozi mo‘jizaviy kambek haqida gapirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Farg‘onada o‘tgan O‘zbekiston Superligasi bahsida «Neftchi» jamoasi OKMK ustidan 2:1 hisobida irodali g‘alabaga erishdi.
  • Mehmonlar 88-daqiqada hisobni ochgan bo‘lsa-da, farg‘onaliklar 90-daqiqada muvozanatni tiklab, hakam tomonidan qo‘shib berilgan 7-daqiqaning so‘nggi soniyasida g‘alaba to‘pini kiritdi.

O‘zbekiston Superligasining joriy mavsumdagi eng dramatik va keskin o‘yinlaridan biri Farg‘onada bo‘lib o‘tdi. Chempionlik sari dadil odimlayotgan «Neftchi» o‘z maydonida OKMK jamoasini qabul qilib, haqiqiy iroda ko‘rsatdi va 2:1 hisobida g‘alaba qozondi.

Uchrashuv taqdiri so‘nggi daqiqalarda hal bo‘ldi: 88-daqiqada mehmonlar penalti orqali hisobni ochgan bo‘lsa-da, farg‘onaliklar 90-daqiqada muvozanatni tikladi va bosh hakam tomonidan qo‘shib berilgan 7-daqiqaning so‘nggi soniyasida g‘alaba to‘pini kiritdi.

Ushbu bellashuvdan so‘ng «Neftchi» bosh murabbiyi Islom Ismoilov matbuot anjumanida ishtirok etib, muhim savollarga ochiq javob berdi.

«Bu jamoaning xarakteri»: Farg‘onadagi mo‘jiza qanday yuz berdi?

Islom Ismoilov so‘nggi soniyalarda yuz bergan dramatik burilishni jamoaning ruhiy kuchi bilan bog‘ladi:

  • Hakam xushtagigacha ishonch: 88-daqiqada gol o‘tkazib yuborilgach, jamoa yo‘qotadigan hech narsasi qolmaganini tushunib, bor kuchi bilan oldinga tashlandi. Murabbiyning ta’kidlashicha, g‘alabaga bo‘lgan ishonch so‘nggi soniyagacha so‘nmagan;

  • Chempionlik bosimi: «Oltin medallarga qanchalik yaqinlashsak, bosim shunchalik ortyapti. Buni yengib o‘tish futbolchilarga ham, menga ham oson emas. Lekin rahbariyat va viloyat hokimining qo‘llab-quvvatlashi bizga qiyin vaziyatlardan chiqib ketishga yordam beryapti», — dedi bosh murabbiy;

  • «Qil ustidan qaytdik»: Ijtimoiy tarmoqlardagi tanqidlardan so‘ng jamoa ichida birdamlik saqlab qolingani va shaxsiy «men»lar bir chetga surilib, umumiy g‘alaba uchun birlashilgani ta’kidlandi.

Yosh qahramon Sarsenbayev va Afrikadan kelib maydonga tushgan Kuao

Matbuot anjumanida jamoa tarkibidagi muhim qarorlar va qahramonlar xususida ham alohida to‘xtalib o‘tildi:

  • Sarsenbayevning tavakkal qarori: Asosiy hujumchi Marushich jarohat olgani, Peritsa esa jarohat bilan o‘ynayotgani sababli, Ismoilov kechagina o‘rinbosarlar safida 2 ta gol urgan yosh hujumchi Nurbek Sarsenbayevni zaxiradan tushirdi va bu qaror o‘zini 100 foiz oqladi. 2028 yilgacha shartnomasi bor yosh futbolchi gol urib, g‘alaba poydevorini yaratdi;

  • Koffi Kuaoning matonati: Afrikalik himoyachi pasportini to‘g‘rilash uchun sakkiz kun davomida o‘z qit’asida bo‘lib, o‘yindan bir kun oldin yetib kelgan. Bir hafta mashg‘ulot o‘tkazmaganiga qaramay, asosiy tarkibda maydonga tushib, bor kuchini berdi va bahs yakunida mushaklardagi og‘riq tufayli tibbiyot xodimlari yordamida maydonni tark etdi.

«Futbolda dam olishga hech kimning haqqi yo‘q»

Oldinda turgan FIFA kunlaridagi tanaffus haqida gapirar ekan, «Neftchi» ustozi jamoa to‘xtab qolmasligini qat’iy ta’kidladi:

«Futbolda dam olish degan tushunchaning o‘zi yo‘q. Agar to‘xtab qolsangiz — orqaga ketasiz. Biz futbol bilan yashaymiz. Reja asosida mashg‘ulotlar va o‘rtoqlik uchrashuvlarini o‘tkazib, maqsadimiz sari odimlashda davom etamiz».

O‘zbekiston SuperligasiNeftchiOKMKIslom Ismoilov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Neftchi” bosh murabbiyi ishqibozlarga murojaat qilib, oltin medallarni va’da qildi“Neftchi” bosh murabbiyi ishqibozlarga murojaat qilib, oltin medallarni va’da qildi4 noyabr 23:32Superligada 27-tur: “Neftchi” – OKMK bahsi, vodiy derbilari va to‘liq o‘yinlar jadvaliSuperligada 27-tur: “Neftchi” – OKMK bahsi, vodiy derbilari va to‘liq o‘yinlar jadvali5 noyabr 11:20Islom Ismoilov “Neftchi”ning so‘nggi soniyalardagi xatosiga keskin munosabat bildirdiIslom Ismoilov “Neftchi”ning so‘nggi soniyalardagi xatosiga keskin munosabat bildirdi3 noyabr 06:53“Neftchi” ustozi jiddiy yo‘qotishlar va “Traktor”ga qarshi rejalarni oshkor qildi“Neftchi” ustozi jiddiy yo‘qotishlar va “Traktor”ga qarshi rejalarni oshkor qildi1 noyabr 23:06«Paxtakor» ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng Islom Ismoilov nimalar dedi?«Paxtakor» ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng Islom Ismoilov nimalar dedi?24 oktabr 06:49Mirjalol Qosimov Farg‘onadagi dramatik mag‘lubiyat, taktika va OCHL haqida gapirdiMirjalol Qosimov Farg‘onadagi dramatik mag‘lubiyat, taktika va OCHL haqida gapirdiBugun 00:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi