Jahon shaxmatida mo‘jiza: Javohir Sindarov va Nodirbek Abdusattorov tarixiy reytingda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekistonlik shaxmatchilar Javohir Sindarov va Nodirbek Abdusattorov jahon shaxmat tarixidagi eng yosh grossmeysterlar ro‘yxatidan munosib o‘rin egalladi.
- Javohir Sindarov 12 yosh, 10 oy va 8 kunligida ushbu unvonga erishib, tarixda ikkinchi eng yosh grossmeyster sifatida qayd etilgan edi.
- Nodirbek Abdusattorov esa 13 yosh, 1 oy va 11 kunligida grossmeysterlik darajasini qo‘lga kiritib, dunyoning TOP-10 taligiga kirdi.
Xalqaro shaxmat olamida eng yuqori unvon — grossmeysterlik darajasiga bolalik chog‘idayoq erishgan noyob iqtidorlar doimo sport jamoatchiligining diqqat markazida bo‘lib kelgan.
Dunyo shaxmati tarixidagi eng yosh 10 nafar grossmeyster qayd etilgan rasmiy reyting yangilanib borayotgan bo‘lsa-da, ushbu tarixiy ro‘yxatda O‘zbekiston shaxmat maktabining ikki nafar porloq yulduzi — Javohir Sindarov hamda Nodirbek Abdusattorov munosib o‘rin egallab turibdi.
O‘zbek vunderkindlarining tarixiy natijalari
Mamlakatimiz yosh grossmeysterlari o‘z vaqtida butun dunyoni lol qoldirgan rekordlarni qayd etishgan:
Javohir Sindarovning sensatsiyasi: 2018 yilda barcha grossmeysterlik talablarini bajargan paytida Javohir endigina 12 yosh, 10 oylik (va 8 kunlik) edi. U o‘sha davrda Sergey Karyakindan keyin shaxmat tarixidagi eng yosh ikkinchi grossmeyster sifatida rasman tan olingan edi;
Nodirbek Abdusattorovning oltin sahifasi: Keyinchalik jahon chempioniga aylangan yana bir hamyurtimiz Nodirbek Abdusattorov ham ushbu elitar ro‘yxatdan joy olgan. U mazkur yuksak unvonni 13 yosh, 1 oy va 11 kunligida qo‘lga kiritib, shaxmat tarixidagi eng tezkor grossmeysterlar TOP-10 taligidan mustahkam o‘rin olgan.
Abhimanyu Mishra — taxtdagi mutlaq rekordchi
Shaxmat tarixidagi mutlaq rekord 2021 yildan beri hindistonlik yosh yulduz Abhimanyu Mishraga tegishli bo‘lib qolmoqda. U rekordni 12 yoshu 4 oyligida yangilab, Sergey Karyakinning 19 yillik ustunligiga barham bergan edi.
Shaxmat tarixidagi eng yosh grossmeysterlar: TOP-6
Sayyoramizning eng yosh aql-idrok egalari ro‘yxati quyidagicha ko‘rinish olgan:
Abhimanyu Mishra — 12 yosh, 4 oy, 25 kun
Faustino Oro — 12 yosh, 6 oy, 26 kun
Sergey Karyakin — 12 yosh, 7 oy, 0 kun
Gukesh Dommaraju — 12 yosh, 7 oy, 17 kun
Yag‘iz Kaan Erdog‘mush — 12 yosh, 9 oy, 29 kun
Javohir Sindarov — 12 yosh, 10 oy, 8 kun
O‘zbek shaxmatchilarining mazkur nufuzli reytingda dunyoning eng sara yulduzlari bilan yonma-yon turishi O‘zbekistonning bugungi kunda jahon shaxmat derjavasiga aylangani tasodif emasligini yana bir bor isbotlaydi.
Izohlar 0
…