Jahon shaxmatida mo‘jiza: Javohir Sindarov va Nodirbek Abdusattorov tarixiy reytingda

·76·Sport
Jahon shaxmatida mo‘jiza: Javohir Sindarov va Nodirbek Abdusattorov tarixiy reytingda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonlik shaxmatchilar Javohir Sindarov va Nodirbek Abdusattorov jahon shaxmat tarixidagi eng yosh grossmeysterlar ro‘yxatidan munosib o‘rin egalladi.
  • Javohir Sindarov 12 yosh, 10 oy va 8 kunligida ushbu unvonga erishib, tarixda ikkinchi eng yosh grossmeyster sifatida qayd etilgan edi.
  • Nodirbek Abdusattorov esa 13 yosh, 1 oy va 11 kunligida grossmeysterlik darajasini qo‘lga kiritib, dunyoning TOP-10 taligiga kirdi.

Xalqaro shaxmat olamida eng yuqori unvon — grossmeysterlik darajasiga bolalik chog‘idayoq erishgan noyob iqtidorlar doimo sport jamoatchiligining diqqat markazida bo‘lib kelgan.

Dunyo shaxmati tarixidagi eng yosh 10 nafar grossmeyster qayd etilgan rasmiy reyting yangilanib borayotgan bo‘lsa-da, ushbu tarixiy ro‘yxatda O‘zbekiston shaxmat maktabining ikki nafar porloq yulduzi — Javohir Sindarov hamda Nodirbek Abdusattorov munosib o‘rin egallab turibdi.

O‘zbek vunderkindlarining tarixiy natijalari

Mamlakatimiz yosh grossmeysterlari o‘z vaqtida butun dunyoni lol qoldirgan rekordlarni qayd etishgan:

  • Javohir Sindarovning sensatsiyasi: 2018 yilda barcha grossmeysterlik talablarini bajargan paytida Javohir endigina 12 yosh, 10 oylik (va 8 kunlik) edi. U o‘sha davrda Sergey Karyakindan keyin shaxmat tarixidagi eng yosh ikkinchi grossmeyster sifatida rasman tan olingan edi;

  • Nodirbek Abdusattorovning oltin sahifasi: Keyinchalik jahon chempioniga aylangan yana bir hamyurtimiz Nodirbek Abdusattorov ham ushbu elitar ro‘yxatdan joy olgan. U mazkur yuksak unvonni 13 yosh, 1 oy va 11 kunligida qo‘lga kiritib, shaxmat tarixidagi eng tezkor grossmeysterlar TOP-10 taligidan mustahkam o‘rin olgan.

Abhimanyu Mishra — taxtdagi mutlaq rekordchi

Shaxmat tarixidagi mutlaq rekord 2021 yildan beri hindistonlik yosh yulduz Abhimanyu Mishraga tegishli bo‘lib qolmoqda. U rekordni 12 yoshu 4 oyligida yangilab, Sergey Karyakinning 19 yillik ustunligiga barham bergan edi.

Shaxmat tarixidagi eng yosh grossmeysterlar: TOP-6

Sayyoramizning eng yosh aql-idrok egalari ro‘yxati quyidagicha ko‘rinish olgan:

  1. Abhimanyu Mishra — 12 yosh, 4 oy, 25 kun

  2. Faustino Oro — 12 yosh, 6 oy, 26 kun

  3. Sergey Karyakin — 12 yosh, 7 oy, 0 kun

  4. Gukesh Dommaraju — 12 yosh, 7 oy, 17 kun

  5. Yag‘iz Kaan Erdog‘mush — 12 yosh, 9 oy, 29 kun

  6. Javohir Sindarov — 12 yosh, 10 oy, 8 kun

O‘zbek shaxmatchilarining mazkur nufuzli reytingda dunyoning eng sara yulduzlari bilan yonma-yon turishi O‘zbekistonning bugungi kunda jahon shaxmat derjavasiga aylangani tasodif emasligini yana bir bor isbotlaydi.

Javohir SindarovNodirbek AbdusattorovAbhimanyu MishraShaxmat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Javohir Sindarov FIDЕ reytingida tarixiy 3-o‘ringa ko‘tarildiJavohir Sindarov FIDЕ reytingida tarixiy 3-o‘ringa ko‘tarildi16 oktabr 07:10Abdusattorov Sindarovning chempionlik jangi oldidan sensatsion e’tirof bildirdiAbdusattorov Sindarovning chempionlik jangi oldidan sensatsion e’tirof bildirdi12 oktabr 19:14O‘zbekiston shaxmatidagi yangi yetakchi kim? Nodirbek Abdusattorovning e’tirofi muhokamadaO‘zbekiston shaxmatidagi yangi yetakchi kim? Nodirbek Abdusattorovning e’tirofi muhokamada12 oktabr 18:57Nodirbek Abdusattorov elit sportdagi g‘alaba sirini ochiqladiNodirbek Abdusattorov elit sportdagi g‘alaba sirini ochiqladi8 oktabr 21:29Shaxmat yulduzi hayotida yangi bob: Nodirbek Abdusattorov uylanmoqdaShaxmat yulduzi hayotida yangi bob: Nodirbek Abdusattorov uylanmoqda5 oktabr 10:11Sindarovning buyuk yuksalishi: o‘zbek grossmeysteri jahon shaxmatining ikkinchi pog‘onasidaSindarovning buyuk yuksalishi: o‘zbek grossmeysteri jahon shaxmatining ikkinchi pog‘onasida11 sentabr 07:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi