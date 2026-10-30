Amerikalik afsona Abdusattorov va Sindarovning shaxmatdagi kelajagini bashorat qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Amerikalik grossmeyster Xikaru Nakamura o‘zbekistonlik shaxmatchilar Nodirbek Abdusattorov va Javohir Sindarovning kelajakda 2800 Elo reyting chegarasini zabt etishiga ishonch bildirdi.
- Nakamura bu ikki yosh iqtidor egasini yuqori darajadagi shaxmatchilar deb atab, ularning salohiyatiga yuksak baho berdi.
- Shaxmat tarixida atigi 14 nafar grossmeyster erishgan ushbu ko‘rsatkichga chiqish o‘zbek shaxmatini jahon miqyosida yangi cho‘qqiga olib chiqishi mumkin.
Amerikalik mashhur grossmeyster va dunyoning eng ommabop shaxmat strimerlaridan biri Xikaru Nakamura o‘zining YouTube-kanalidagi navbatdagi chiqishida o‘zbekistonlik yosh yulduzlar — Nodirbek Abdusattorov va Javohir Sindarovning kelajakdagi imkoniyatlari haqida to‘xtalib, ularga yuksak baho berdi.
So‘nggi yillarda xalqaro arenalarda yirik g‘alabalarni qo‘lga kiritib, shaxmat olamini hayratga solayotgan o‘zbek grossmeysterlarining o‘yini Nakamura tomonidan eng yuqori bahoga loyiq ko‘rildi.
«Bu ikki yigit — haqiqiy top-daraja»: Nakamuraning fikrlari
Amerikalik grossmeyster o‘zbek shaxmatchilarining salohiyatiga shubha qilmasligini va ular tez orada shaxmat tarixidagi eng og‘ir to‘siqlardan birini yengib o‘tishi mumkinligini ta’kidladi:
Insayder bahosi: «Men Nodirbek va Javohir — eng yuqori darajadagi shaxmatchilar ekaniga chin dildan ishonaman. Buni avval ham aytganman, yana takrorlayman: o‘ylaymanki, ikkalasi ham ma’lum bir paytda reytingda 2800 chegarasini buzib o‘tish imkoniyatiga ega bo‘ladi», — dedi Nakamura;
O‘sish tendensiyasi: Oxirgi turnirlardagi shiddatli bahslar va ularning jahon elitasiga qarshi ko‘rsatayotgan murosasiz o‘yinlari bu fikrlar bejiz emasligini ko‘rsatmoqda;
O‘zaro to‘qnashuvlar tajribasi: Shaxsan Nakamuraning o‘zi ham xalqaro musobaqalarda Abdusattorov va Sindarovning dahshatli taktik zarbalari hamda yuqori bosimiga bir necha bor duch kelgan va ularning o‘yin uslubini yaxshi biladi.
2800 Elo reytingi: Nega bu chegara juda muhim?
Shaxmat olamida Elo reytingining 2800 pog‘onasi shunchaki raqam emas, u dunyo shaxmatining «kosmos» darajasi hisoblanadi:
«Supergrossmeyster»larning norasmiy chegarasi: 2800 Elo baliga yetish shaxmat tarixidagi eng murakkab va kamdan-kam uchraydigan tarixiy muvaffaqiyatdir;
Atigi 14 nafar shaxmatchi: Xalqaro shaxmat federatsiyasi (FIDЕ) rasmiy reytingni joriy etganidan buyon butun dunyo bo‘yicha atigi 14 nafar shaxmatchigina ushbu siyrak va o‘tib bo‘lmas chegarani yengishga muvaffaq bo‘lgan;
Afsonalar davrasi: Ushbu tarixiy 14 talik ro‘yxatda Magnus Karlsen va Garri Kasparov kabi buyuk shaxmat qirollari yetakchilik qiladi.
Agar Nakamuraning bashorati amalga oshib, Nodirbek Abdusattorov va Javohir Sindarov ushbu tarixiy 2800 Elo dovonini zabt eta olishsa, bu O‘zbekiston shaxmatini jahonda tengsiz va misli ko‘rilmagan eng yuqori cho‘qqiga olib chiqadi.
Izohlar 0
…