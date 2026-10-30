Amerikalik afsona Abdusattorov va Sindarovning shaxmatdagi kelajagini bashorat qildi

·12·Sport
Amerikalik afsona Abdusattorov va Sindarovning shaxmatdagi kelajagini bashorat qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Amerikalik grossmeyster Xikaru Nakamura o‘zbekistonlik shaxmatchilar Nodirbek Abdusattorov va Javohir Sindarovning kelajakda 2800 Elo reyting chegarasini zabt etishiga ishonch bildirdi.
  • Nakamura bu ikki yosh iqtidor egasini yuqori darajadagi shaxmatchilar deb atab, ularning salohiyatiga yuksak baho berdi.
  • Shaxmat tarixida atigi 14 nafar grossmeyster erishgan ushbu ko‘rsatkichga chiqish o‘zbek shaxmatini jahon miqyosida yangi cho‘qqiga olib chiqishi mumkin.

Amerikalik mashhur grossmeyster va dunyoning eng ommabop shaxmat strimerlaridan biri Xikaru Nakamura o‘zining YouTube-kanalidagi navbatdagi chiqishida o‘zbekistonlik yosh yulduzlar — Nodirbek Abdusattorov va Javohir Sindarovning kelajakdagi imkoniyatlari haqida to‘xtalib, ularga yuksak baho berdi.

So‘nggi yillarda xalqaro arenalarda yirik g‘alabalarni qo‘lga kiritib, shaxmat olamini hayratga solayotgan o‘zbek grossmeysterlarining o‘yini Nakamura tomonidan eng yuqori bahoga loyiq ko‘rildi.

«Bu ikki yigit — haqiqiy top-daraja»: Nakamuraning fikrlari

Amerikalik grossmeyster o‘zbek shaxmatchilarining salohiyatiga shubha qilmasligini va ular tez orada shaxmat tarixidagi eng og‘ir to‘siqlardan birini yengib o‘tishi mumkinligini ta’kidladi:

  • Insayder bahosi: «Men Nodirbek va Javohir — eng yuqori darajadagi shaxmatchilar ekaniga chin dildan ishonaman. Buni avval ham aytganman, yana takrorlayman: o‘ylaymanki, ikkalasi ham ma’lum bir paytda reytingda 2800 chegarasini buzib o‘tish imkoniyatiga ega bo‘ladi», — dedi Nakamura;

  • O‘sish tendensiyasi: Oxirgi turnirlardagi shiddatli bahslar va ularning jahon elitasiga qarshi ko‘rsatayotgan murosasiz o‘yinlari bu fikrlar bejiz emasligini ko‘rsatmoqda;

  • O‘zaro to‘qnashuvlar tajribasi: Shaxsan Nakamuraning o‘zi ham xalqaro musobaqalarda Abdusattorov va Sindarovning dahshatli taktik zarbalari hamda yuqori bosimiga bir necha bor duch kelgan va ularning o‘yin uslubini yaxshi biladi.

2800 Elo reytingi: Nega bu chegara juda muhim?

Shaxmat olamida Elo reytingining 2800 pog‘onasi shunchaki raqam emas, u dunyo shaxmatining «kosmos» darajasi hisoblanadi:

  • «Supergrossmeyster»larning norasmiy chegarasi: 2800 Elo baliga yetish shaxmat tarixidagi eng murakkab va kamdan-kam uchraydigan tarixiy muvaffaqiyatdir;

  • Atigi 14 nafar shaxmatchi: Xalqaro shaxmat federatsiyasi (FIDЕ) rasmiy reytingni joriy etganidan buyon butun dunyo bo‘yicha atigi 14 nafar shaxmatchigina ushbu siyrak va o‘tib bo‘lmas chegarani yengishga muvaffaq bo‘lgan;

  • Afsonalar davrasi: Ushbu tarixiy 14 talik ro‘yxatda Magnus Karlsen va Garri Kasparov kabi buyuk shaxmat qirollari yetakchilik qiladi.

Agar Nakamuraning bashorati amalga oshib, Nodirbek Abdusattorov va Javohir Sindarov ushbu tarixiy 2800 Elo dovonini zabt eta olishsa, bu O‘zbekiston shaxmatini jahonda tengsiz va misli ko‘rilmagan eng yuqori cho‘qqiga olib chiqadi.

Xikaru NakamuraNodirbek AbdusattorovJavohir SindarovShaxmat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon shaxmatida shov-shuvli bashorat: Nakamura Sindarov chempion bo‘lishiga shubha qilmayaptiJahon shaxmatida shov-shuvli bashorat: Nakamura Sindarov chempion bo‘lishiga shubha qilmayapti23 oktabr 16:12Jahon shaxmatida mo‘jiza: Javohir Sindarov va Nodirbek Abdusattorov tarixiy reytingdaJahon shaxmatida mo‘jiza: Javohir Sindarov va Nodirbek Abdusattorov tarixiy reytingda23 oktabr 09:25Sindarov Sent-Luisdagi superturnirda dunyo yulduzlarini tiz cho‘ktirib, chempion bo‘ldi!Sindarov Sent-Luisdagi superturnirda dunyo yulduzlarini tiz cho‘ktirib, chempion bo‘ldi!Bugun 06:56Javohir Sindarov Pragnanandhadan revansh olib, chempionlik poygasini davom ettirmoqdaJavohir Sindarov Pragnanandhadan revansh olib, chempionlik poygasini davom ettirmoqdaBugun 00:04Jahon toji oldidan: Javohir Sindarov Sent-Luisdagi superturnirni mag‘lubiyatsiz boshladiJahon toji oldidan: Javohir Sindarov Sent-Luisdagi superturnirni mag‘lubiyatsiz boshladi28 oktabr 22:34Javohir Sindarov Nakamuraga g‘alaba keltirishi mumkin bo‘lgan yurishni ko‘rsatib barchani hayron qoldirdi (video)Javohir Sindarov Nakamuraga g‘alaba keltirishi mumkin bo‘lgan yurishni ko‘rsatib barchani hayron qoldirdi (video)28 oktabr 16:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi