Nodirbek Abdusattorov bo‘lajak turmush o‘rtog‘i bilan qanday tanishib qolgani haqida so‘zlab berdi (video)

·2·Madaniyat
Nodirbek Abdusattorov bo‘lajak turmush o‘rtog‘i bilan qanday tanishib qolgani haqida so‘zlab berdi (video)

O‘zbekistonlik taniqli shaxmatchi Nodirbek Abdusattorov bo‘lajak turmush o‘rtog‘i bilan qanday tanishib qolgani haqida so‘zlab berdi. Ularning ilk uchrashuvi Navro‘z bayrami munosabati bilan Yangi O‘zbekiston bog‘ida tashkil etilgan konsertda bo‘lib o‘tgan.

Shaxmatchining aytishicha, tadbirga u sportchi sifatida taklif qilingan. Shu tadbirda kimyo fani bo‘yicha yana bir o‘quvchi, bo‘lajak turmush o‘rtog‘i va boshqa bir qiz ham ishtirok etgan.

Qiziq tomoni, tadbirdan keyin ertalab ularni hokimiyatga olib ketishayotganida telefon raqam berish kerak bo‘lgan. Abdusattorov esa bo‘lajak turmush o‘rtog‘ining raqamini olishning ham bir amallab uddasidan chiqqanini kulib eslaydi.

Shu tariqa Navro‘z konsertida boshlangan tanishuv keyinchalik jiddiy munosabatga aylangan.

Nodirbek AbdusattorovNavro‘z konsertiYangi O‘zbekistonNavro‘z bayrami
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nodirbek Abdusattorovning bo‘lajak turmush o‘rtog‘i kim? To‘y qachonga belgilanmoqda?Nodirbek Abdusattorovning bo‘lajak turmush o‘rtog‘i kim? To‘y qachonga belgilanmoqda?5 oktabr 17:33O‘zbekiston shaxmatidagi yangi yetakchi kim? Nodirbek Abdusattorovning e’tirofi muhokamadaO‘zbekiston shaxmatidagi yangi yetakchi kim? Nodirbek Abdusattorovning e’tirofi muhokamadaKecha 18:57Shahzoda Muhammedova turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdi (video)Shahzoda Muhammedova turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdi (video)31 iyul 02:57Saida Rametova: «Yoshlarimiz arzimagan narsaga ajrashib ketyapti» (video)Saida Rametova: «Yoshlarimiz arzimagan narsaga ajrashib ketyapti» (video)3 oktabr 22:42Muqaddas Sa’dullayeva turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdiMuqaddas Sa’dullayeva turmush o‘rtog‘i haqida kutilmagan gaplarni aytdi2 iyul 15:16Dilnoz Hakimova turmush o‘rtog‘i qo‘yadigan taqiqlari haqida gapirdiDilnoz Hakimova turmush o‘rtog‘i qo‘yadigan taqiqlari haqida gapirdi16 aprel 20:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi