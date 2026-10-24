“Barselona” vingeri ijtimoiy tarmoqlar futbolni qanday buzayotganini aytdi

·33·Sport
“Barselona” vingeri ijtimoiy tarmoqlar futbolni qanday buzayotganini aytdi

Kataloniyaning «Barselona» klubi hujumkor qanot futbolchisi, angliyalik yulduz Entoni Gordon Madridning «Real» jamoasiga qarshi bo‘lib o‘tadigan o‘zining debyut «El Klasiko»si arafasida kutilmagan va falsafiy mulohazalari bilan diqqat markaziga tushdi.

Ispaniyaning mashhur Sport.es nashriga intervyu bergan vinger zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar insoniyat hayotini izdan chiqarayotgani hamda professional futbolchilarning ruhiyatini zaharlayotgani haqida ochiq-oydin gapirdi.

«Dunyo tobora yomonlashmoqda»: Shaxsiy vijdon azobi va telefonga qaramlik

Entoni Gordon virtual olamning inson ruhiyatiga salbiy ta’sirini o‘z misolida samimiy tushuntirib berdi:

  • 2010 yildan keyingi burilish: «Ijtimoiy tarmoqlar ommalashgan kezlardan — taxminan 2010 yildan buyon atrofimizdagi dunyo tobora yomonlashib borayotganiga to‘liq aminman. Insonlar mutlaqo hech qanday ahamiyatga ega bo‘lmagan arzimas narsalarga haddan tashqari ko‘p diqqat qaratmoqdalar;

  • Asl qadriyatlar: Aslida haqiqatan ham muhim bo‘lgan yagona haqiqat — bu sizning o‘z uyingizda, oilangiz va yaqinlaringiz yonida nimalar sodir bo‘layotganidir;

  • Baxtsizlik hissi: Tan olaman, men ham ba’zida vaqtimni smartfonda “lenta”ni o‘ylamasdan, behuda varaqlash bilan isrof qilib qo‘yaman. Ammo shunday qilgan daqiqamda o‘zimni juda aybdor his qilaman va bu odat meni yanada baxtsizroq qiladi», — deydi futbolchi.

«Futbolchilar boshqalarning fikriga bog‘lanib qolgan»: Tarmoqlar o‘yinni qanday o‘zgartirdi?

Angliyalik futbol yulduzi zamonaviy futbolda individual ko‘z-ko‘z qilish jamoa manfaatidan ustun qo‘yilayotganidan qattiq xavotirda:

  • Sun’iy baholar: Ijtimoiy tarmoqlar futbolchilarning o‘z o‘yinlariga va maydondagi foydasiga beradigan bahosini butkul o‘zgartirib yubordi;

  • Internetdagi olqishlar vasvasasi: Ko‘pchilik o‘yinchilar internetdagi notanish odamlarning fikriga haddan tashqari yopishib, ularga qaram bo‘lib olgan;

  • Jamoaviy o‘yin inqirozi: Butun jamoatchilik e’tibori faqatgina gol urgan yoki golli uzatma bergan shaxslarga qaratilmoqda. Vaholanki, to‘g‘ri jamoaviy qaror va sheriklariga yordam berish har doim shaxsiy statistikadan ham, virtual maqtovlardan ham ancha ustun turishi kerak.

Madridliklarga qarshi hal qiluvchi bahs oldidan Gordonning bunday ochiq va teran fikrlari zamonaviy futbol olamida katta muhokamalar to‘lqinini boshlab berdi.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘FA va OFK hamkorligida yangi bosqich: Qit’a futboli yetakchisi Toshkentga tashrif buyurdiO‘FA va OFK hamkorligida yangi bosqich: Qit’a futboli yetakchisi Toshkentga tashrif buyurdi17 oktabr 06:45Janni Infantino O‘zbekistonga keldi: FIFA delegatsiyasi muhim loyihalarni ko‘radiJanni Infantino O‘zbekistonga keldi: FIFA delegatsiyasi muhim loyihalarni ko‘radi29 sentabr 23:40Karles Puyol: Mourino bilan «Real» yanada kuchli bo‘lishi mumkinKarles Puyol: Mourino bilan «Real» yanada kuchli bo‘lishi mumkin20 avgust 06:16Karim Adeyemi eng katta orzusini aytdi: U «Barselona»da nimani xohlaydi?Karim Adeyemi eng katta orzusini aytdi: U «Barselona»da nimani xohlaydi?30 iyul 08:03Manchester Siti Palmeiras vingeri Allan Eliasni transfer qilmoqchiManchester Siti Palmeiras vingeri Allan Eliasni transfer qilmoqchi21 avgust 00:39PSJ Ajaks vingeri Mika Godtsni 55 million yevroga sotib oldiPSJ Ajaks vingeri Mika Godtsni 55 million yevroga sotib oldi16 avgust 11:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi