“Barselona” vingeri ijtimoiy tarmoqlar futbolni qanday buzayotganini aytdi
Kataloniyaning «Barselona» klubi hujumkor qanot futbolchisi, angliyalik yulduz Entoni Gordon Madridning «Real» jamoasiga qarshi bo‘lib o‘tadigan o‘zining debyut «El Klasiko»si arafasida kutilmagan va falsafiy mulohazalari bilan diqqat markaziga tushdi.
Ispaniyaning mashhur Sport.es nashriga intervyu bergan vinger zamonaviy ijtimoiy tarmoqlar insoniyat hayotini izdan chiqarayotgani hamda professional futbolchilarning ruhiyatini zaharlayotgani haqida ochiq-oydin gapirdi.
«Dunyo tobora yomonlashmoqda»: Shaxsiy vijdon azobi va telefonga qaramlik
Entoni Gordon virtual olamning inson ruhiyatiga salbiy ta’sirini o‘z misolida samimiy tushuntirib berdi:
2010 yildan keyingi burilish: «Ijtimoiy tarmoqlar ommalashgan kezlardan — taxminan 2010 yildan buyon atrofimizdagi dunyo tobora yomonlashib borayotganiga to‘liq aminman. Insonlar mutlaqo hech qanday ahamiyatga ega bo‘lmagan arzimas narsalarga haddan tashqari ko‘p diqqat qaratmoqdalar;
Asl qadriyatlar: Aslida haqiqatan ham muhim bo‘lgan yagona haqiqat — bu sizning o‘z uyingizda, oilangiz va yaqinlaringiz yonida nimalar sodir bo‘layotganidir;
Baxtsizlik hissi: Tan olaman, men ham ba’zida vaqtimni smartfonda “lenta”ni o‘ylamasdan, behuda varaqlash bilan isrof qilib qo‘yaman. Ammo shunday qilgan daqiqamda o‘zimni juda aybdor his qilaman va bu odat meni yanada baxtsizroq qiladi», — deydi futbolchi.
«Futbolchilar boshqalarning fikriga bog‘lanib qolgan»: Tarmoqlar o‘yinni qanday o‘zgartirdi?
Angliyalik futbol yulduzi zamonaviy futbolda individual ko‘z-ko‘z qilish jamoa manfaatidan ustun qo‘yilayotganidan qattiq xavotirda:
Sun’iy baholar: Ijtimoiy tarmoqlar futbolchilarning o‘z o‘yinlariga va maydondagi foydasiga beradigan bahosini butkul o‘zgartirib yubordi;
Internetdagi olqishlar vasvasasi: Ko‘pchilik o‘yinchilar internetdagi notanish odamlarning fikriga haddan tashqari yopishib, ularga qaram bo‘lib olgan;
Jamoaviy o‘yin inqirozi: Butun jamoatchilik e’tibori faqatgina gol urgan yoki golli uzatma bergan shaxslarga qaratilmoqda. Vaholanki, to‘g‘ri jamoaviy qaror va sheriklariga yordam berish har doim shaxsiy statistikadan ham, virtual maqtovlardan ham ancha ustun turishi kerak.
Madridliklarga qarshi hal qiluvchi bahs oldidan Gordonning bunday ochiq va teran fikrlari zamonaviy futbol olamida katta muhokamalar to‘lqinini boshlab berdi.
Izohlar 0
…