O‘FA va OFK hamkorligida yangi bosqich: Qit’a futboli yetakchisi Toshkentga tashrif buyurdi

·81·Sport
O‘FA va OFK hamkorligida yangi bosqich: Qit’a futboli yetakchisi Toshkentga tashrif buyurdi

Osiyo Futbol Konfederatsiyasi (OFK) prezidenti Shayx Salmon bin Ibrohim Al Xalifa boshchiligidagi yuqori martabali delegatsiya rasmiy tashrif bilan O‘zbekistonga keldi.

O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) matbuot xizmatining xabar berishicha, xalqaro delegatsiya vakillari 16–18 oktyabr kunlari poytaxt Toshkent shahrida bo‘lib, qator rasmiy uchrashuvlar va tadbirlarda ishtirok etadi.

Tashrif dasturi va asosiy maqsadlar

Qit’a futboli rahbarining tashrifi doirasida milliy va xalqaro miqyosdagi bir qator muhim yo‘nalishlar qamrab olinadi:

  • Infratuzilma obyektlari bilan tanishuv: Mamlakatda barpo etilayotgan zamonaviy futbol stadionlari, akademiyalar va mashg‘ulot bazalarini ko‘zdan kechirish;

  • Futbolni ommalashtirish: Bolalar va o‘smirlar sporti, ommaviy futbolni rivojlantirishga qaratilgan istiqbolli loyihalarni qo‘llab-quvvatlash;

  • Xalqaro hamkorlikni kengaytirish: O‘FA hamda OFK o‘rtasidagi sheriklikni mustahkamlash, O‘zbekistonda yirik qit’a miqyosidagi turnirlarni o‘tkazish imkoniyatlarini kengaytirish bo‘yicha muzokaralar olib borish.

O‘zbek futbolining qit’adagi nufuzi ortib bormoqda

So‘nggi yillarda O‘zbekiston milliy va yoshlar terma jamoalarining Osiyo hamda jahon arenalaridagi yorqin natijalari, shuningdek, yuqori darajadagi xalqaro musobaqalarga muvaffaqiyatli mezbonlik qilishi mamlakatimizning OFK tizimidagi o‘rnini sezilarli darajada mustahkamladi. Shayx Salmonning ushbu tashrifi ana shu ishonchning amaliy ifodasi bo‘lib, mahalliy futbolni yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

Shayx Salmon bin Ibrohim Al XalifaOsiyo Futbol KonfederatsiyasiO‘zbekiston futbol assotsiatsiyasiToshkent
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston terma jamoasi elita divizionida: JCH-2034 ga chiqishda yangi mexanizm qanday?O‘zbekiston terma jamoasi elita divizionida: JCH-2034 ga chiqishda yangi mexanizm qanday?5 oktabr 19:46Osiyo futbolida inqilob: JCH va Osiyo kubogi saralashi o‘rniga Millatlar ligasi joriy etiladiOsiyo futbolida inqilob: JCH va Osiyo kubogi saralashi o‘rniga Millatlar ligasi joriy etiladi5 oktabr 11:51Toshkentda “FIFA Arena” ochildi: Infantino 90-maktabga tashrif buyurib, maydonni topshirdiToshkentda “FIFA Arena” ochildi: Infantino 90-maktabga tashrif buyurib, maydonni topshirdi30 sentabr 16:21Osiyo Kubogi-2027ning rasmiy to‘pi taqdim etildi: O‘zbekiston ham unda o‘ynaydiOsiyo Kubogi-2027ning rasmiy to‘pi taqdim etildi: O‘zbekiston ham unda o‘ynaydi29 sentabr 20:28«Paxtakor»ning OCHL Elitadagi bosh murabbiyi ma’lum bo‘ldi: Tafsilotlar«Paxtakor»ning OCHL Elitadagi bosh murabbiyi ma’lum bo‘ldi: Tafsilotlar10 avgust 15:35Kannavaro Toshkentga qaytdi: murabbiylarga qanday signal berdi? (video)Kannavaro Toshkentga qaytdi: murabbiylarga qanday signal berdi? (video)31 iyul 13:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...