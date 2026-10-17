O‘FA va OFK hamkorligida yangi bosqich: Qit’a futboli yetakchisi Toshkentga tashrif buyurdi
Osiyo Futbol Konfederatsiyasi (OFK) prezidenti Shayx Salmon bin Ibrohim Al Xalifa boshchiligidagi yuqori martabali delegatsiya rasmiy tashrif bilan O‘zbekistonga keldi.
O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) matbuot xizmatining xabar berishicha, xalqaro delegatsiya vakillari 16–18 oktyabr kunlari poytaxt Toshkent shahrida bo‘lib, qator rasmiy uchrashuvlar va tadbirlarda ishtirok etadi.
Tashrif dasturi va asosiy maqsadlar
Qit’a futboli rahbarining tashrifi doirasida milliy va xalqaro miqyosdagi bir qator muhim yo‘nalishlar qamrab olinadi:
Infratuzilma obyektlari bilan tanishuv: Mamlakatda barpo etilayotgan zamonaviy futbol stadionlari, akademiyalar va mashg‘ulot bazalarini ko‘zdan kechirish;
Futbolni ommalashtirish: Bolalar va o‘smirlar sporti, ommaviy futbolni rivojlantirishga qaratilgan istiqbolli loyihalarni qo‘llab-quvvatlash;
Xalqaro hamkorlikni kengaytirish: O‘FA hamda OFK o‘rtasidagi sheriklikni mustahkamlash, O‘zbekistonda yirik qit’a miqyosidagi turnirlarni o‘tkazish imkoniyatlarini kengaytirish bo‘yicha muzokaralar olib borish.
O‘zbek futbolining qit’adagi nufuzi ortib bormoqda
So‘nggi yillarda O‘zbekiston milliy va yoshlar terma jamoalarining Osiyo hamda jahon arenalaridagi yorqin natijalari, shuningdek, yuqori darajadagi xalqaro musobaqalarga muvaffaqiyatli mezbonlik qilishi mamlakatimizning OFK tizimidagi o‘rnini sezilarli darajada mustahkamladi. Shayx Salmonning ushbu tashrifi ana shu ishonchning amaliy ifodasi bo‘lib, mahalliy futbolni yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.
Izohlar 0
…