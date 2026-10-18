“Betis” bosh murabbiyi “Barselona”dan uchralgan mag‘lubiyat sababini ochiqladi

·16·Sport
“Betis” bosh murabbiyi “Barselona”dan uchralgan mag‘lubiyat sababini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • "Betis" bosh murabbiyi Manuel Pellegrini "Barselona"ga qarshi o'yinda hakam Rikardo de Burgos Bengoecheaning qarorlarini qattiq tanqid qildi.
  • Pellegrini hakamda futbolni his qilish yo'qligini va uning bir tomonlama qarorlari o'yin taqdirini o'zgartirib yuborganini ta'kidladi.
  • Ayniqsa, Fakundo Bernalning Lamin Yamalga nisbatan qilgan harakati sababli qizil kartochka olishi o'yinning asosiy burilish nuqtasi bo'lganini aytdi.

Ispaniya La Ligasining 9-turi doirasida kechgan dramatik va gollarga boy markaziy to‘qnashuvda «Betis» o‘z maydonida «Barselona»ga 2:5 hisobida imkoniyatni boy berdi. Biroq mazkur bellashuv nafaqat chiroyli gollar, balki hakamlik qarorlari atrofidagi jiddiy bahs-munozaralar bilan ham katta shov-shuvga sabab bo‘ldi.

Sevilya klubining tajribali bosh murabbiyi Manuel Pellegrini bosh hakam Rikardo de Burgos Bengoecheaning qarorlarini qattiq tanqid ostiga olib, «Barselona»ning yosh hujumchisi Lamin Yamalni ochiqchasiga provokatsiya uyushtirganlikda aybladi.

«Hakamda futbolni his qilish yo‘q»: Pellegrinining asosiy e’tirozlari

Mezbonlar ustozi nufuzli AS nashriga bergan intervyusida bahsli vaziyatlar o‘yin borishini butunlay o‘zgartirib yuborganini ta’kidladi:

  • Bir tomonlama qarorlar: «To‘g‘risini aytsam, hakamning ishi tushkun kayfiyat uyg‘otdi — unda futbolni his qilish degan tushunchaning o‘zi yo‘q edi. Uning qarorlari uchrashuvning butun rivojiga bevosita salbiy ta’sir ko‘rsatdi;

  • Bekor qilingan gol va xavfli o‘yin: Bizning golimizni bekor qilishdi — u yerda Kuchoni itarib yuborishgani sababli qo‘lga to‘p tegdi va bu umuman golli vaziyatga ta’sir qilmagan edi. Boshqa bir vaziyatda esa “Barselona” futbolchisining oyog‘i raqib boshi balandligigacha ko‘tarildi, ammo ularning goli hisobga olindi;

  • O‘yin taqdirini hal qilgan chetlatish: Uchrashuv taqdirini aynan o‘sha qizil kartochka hal qildi: Lamin Yamal provokatsiya qildi, bizning futbolchi esa javob qaytardi. Aslida ularning hech birini chetlatish kerak emas edi — hakam ikkalasini ham chaqirib, sariq kartochka bilan cheklanishi lozim edi. Shu qaror bilan amalda o‘yin tugadi».

54-daqiqadagi mojaro: Bernal nega to‘g‘ridan to‘g‘ri maydondan haydaldi?

O‘yin taqdirini o‘zgartirgan eng keskin palla hisob 2:3 bo‘lib turgan va «Betis» muvozanatni tiklash uchun bosim uyushtirayotgan paytda yuz berdi:

  • Bosh bilan zarba va qizil kartochka: Bahsning 54-daqiqasida to‘qnashuv va o‘zaro tortishuv paytida «Betis» yarimhimoyachisi Fakundo Bernal boshi bilan Lamin Yamalga zarba berdi;

  • Hakamning qat’iy jazosi: Referi hech ikkilanmasdan Bernalga to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka ko‘rsatib, mezbonlarni bir kishi kam bo‘lib qolishga majbur etdi;

  • Yamalga nisbatan iliq fikr: Murabbiy e’tirozlariga qaramay, yosh yulduzning mahoratini ham e’tirof etdi: «Yamal — katta o‘yinchi. Uning Bernal bilan to‘qnashuvi o‘yinning tarangligi natijasi edi. Men Laminni urgan chiroyli goli bilan faqat tabriklay olaman».

Son jihatdan ustunlikka ega bo‘lgan kataloniyaliklar bahs so‘ngida yana ikkita to‘p kiritib, yakuniy 5:2 hisobidagi g‘alaba bilan turnir jadvalidagi yakkapeshqadamligini yanada mustahkamladi.

BetisBarselonaManuel PellegriRikardo de Burgos
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

La Liga 6-turida «Betis» kuchli uchlikka kirdi, «Vilyarreal» Malagada iroda ko‘rsatdiLa Liga 6-turida «Betis» kuchli uchlikka kirdi, «Vilyarreal» Malagada iroda ko‘rsatdi18 sentabr 06:11«Barselona» «Betis»ni 5:2 hisobida tor-mor etib, La Liga peshqadamligini mustahkamladi«Barselona» «Betis»ni 5:2 hisobida tor-mor etib, La Liga peshqadamligini mustahkamladiKecha 23:37Betis — Barselona: tarkiblar va jonli matnBetis — Barselona: tarkiblar va jonli matnKecha 20:20Betis — FK Portu: tarkiblar va jonli matnBetis — FK Portu: tarkiblar va jonli matn14 oktabr 23:41La Liga sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi nomzodlarini e’lon qildi: Kim eng haqli?La Liga sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi nomzodlarini e’lon qildi: Kim eng haqli?24 sentabr 07:06«Barselona» ustozi «Real»ning «Betis»dan uchragan mag‘lubiyati haqida gapirdi«Barselona» ustozi «Real»ning «Betis»dan uchragan mag‘lubiyati haqida gapirdi5 sentabr 18:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...