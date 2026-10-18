“Betis” bosh murabbiyi “Barselona”dan uchralgan mag‘lubiyat sababini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- "Betis" bosh murabbiyi Manuel Pellegrini "Barselona"ga qarshi o'yinda hakam Rikardo de Burgos Bengoecheaning qarorlarini qattiq tanqid qildi.
- Pellegrini hakamda futbolni his qilish yo'qligini va uning bir tomonlama qarorlari o'yin taqdirini o'zgartirib yuborganini ta'kidladi.
- Ayniqsa, Fakundo Bernalning Lamin Yamalga nisbatan qilgan harakati sababli qizil kartochka olishi o'yinning asosiy burilish nuqtasi bo'lganini aytdi.
Ispaniya La Ligasining 9-turi doirasida kechgan dramatik va gollarga boy markaziy to‘qnashuvda «Betis» o‘z maydonida «Barselona»ga 2:5 hisobida imkoniyatni boy berdi. Biroq mazkur bellashuv nafaqat chiroyli gollar, balki hakamlik qarorlari atrofidagi jiddiy bahs-munozaralar bilan ham katta shov-shuvga sabab bo‘ldi.
Sevilya klubining tajribali bosh murabbiyi Manuel Pellegrini bosh hakam Rikardo de Burgos Bengoecheaning qarorlarini qattiq tanqid ostiga olib, «Barselona»ning yosh hujumchisi Lamin Yamalni ochiqchasiga provokatsiya uyushtirganlikda aybladi.
«Hakamda futbolni his qilish yo‘q»: Pellegrinining asosiy e’tirozlari
Mezbonlar ustozi nufuzli AS nashriga bergan intervyusida bahsli vaziyatlar o‘yin borishini butunlay o‘zgartirib yuborganini ta’kidladi:
Bir tomonlama qarorlar: «To‘g‘risini aytsam, hakamning ishi tushkun kayfiyat uyg‘otdi — unda futbolni his qilish degan tushunchaning o‘zi yo‘q edi. Uning qarorlari uchrashuvning butun rivojiga bevosita salbiy ta’sir ko‘rsatdi;
Bekor qilingan gol va xavfli o‘yin: Bizning golimizni bekor qilishdi — u yerda Kuchoni itarib yuborishgani sababli qo‘lga to‘p tegdi va bu umuman golli vaziyatga ta’sir qilmagan edi. Boshqa bir vaziyatda esa “Barselona” futbolchisining oyog‘i raqib boshi balandligigacha ko‘tarildi, ammo ularning goli hisobga olindi;
O‘yin taqdirini hal qilgan chetlatish: Uchrashuv taqdirini aynan o‘sha qizil kartochka hal qildi: Lamin Yamal provokatsiya qildi, bizning futbolchi esa javob qaytardi. Aslida ularning hech birini chetlatish kerak emas edi — hakam ikkalasini ham chaqirib, sariq kartochka bilan cheklanishi lozim edi. Shu qaror bilan amalda o‘yin tugadi».
54-daqiqadagi mojaro: Bernal nega to‘g‘ridan to‘g‘ri maydondan haydaldi?
O‘yin taqdirini o‘zgartirgan eng keskin palla hisob 2:3 bo‘lib turgan va «Betis» muvozanatni tiklash uchun bosim uyushtirayotgan paytda yuz berdi:
Bosh bilan zarba va qizil kartochka: Bahsning 54-daqiqasida to‘qnashuv va o‘zaro tortishuv paytida «Betis» yarimhimoyachisi Fakundo Bernal boshi bilan Lamin Yamalga zarba berdi;
Hakamning qat’iy jazosi: Referi hech ikkilanmasdan Bernalga to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka ko‘rsatib, mezbonlarni bir kishi kam bo‘lib qolishga majbur etdi;
Yamalga nisbatan iliq fikr: Murabbiy e’tirozlariga qaramay, yosh yulduzning mahoratini ham e’tirof etdi: «Yamal — katta o‘yinchi. Uning Bernal bilan to‘qnashuvi o‘yinning tarangligi natijasi edi. Men Laminni urgan chiroyli goli bilan faqat tabriklay olaman».
Son jihatdan ustunlikka ega bo‘lgan kataloniyaliklar bahs so‘ngida yana ikkita to‘p kiritib, yakuniy 5:2 hisobidagi g‘alaba bilan turnir jadvalidagi yakkapeshqadamligini yanada mustahkamladi.
Izohlar 0
…