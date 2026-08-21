Manchester Siti Palmeiras vingeri Allan Eliasni transfer qilmoqchi
Manchester Siti Palmeirasning 22 yoshli vingeri Allan Eliasni yozgi transfer oynasida o'z safiga qo'shib olish uchun asosiy nomzod sifatida belgilagan. Klub Savinhoning Tottenxemga o'tishi kutilayotgani sababli unga munosib o'rinbosar izlamoqda, biroq Palmeiras futbolchini yozda sotish niyatida emas.
Angliya grandlari yozgi transfer oynasida oʻz tarkibini tubdan yangilash va hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida faol harakatlarni boshladi. The Athletic nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Manchester Siti klubi Braziliyaning Palmeiras jamoasi iqtidorli vingeri Allan Eliasni oʻz safiga qoʻshib olish uchun asosiy nomzod sifatida belgilagan. Ushbu transfer klubdan ketishi kutilayotgan yetakchilar oʻrnini toʻldirish hamda tarkibdagi oʻzgarishlar fonida muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda Tottenxem klubi Savinho transferi boʻyicha muzokaralarni faol olib borayotgani sababli, Manchester Siti rahbariyati unga munosib oʻrinbosar qidirmoqda. 22 yoshli braziliyalik futbolchi Yevropaning yetakchi klublari skautlari eʼtiboriga tushgan boʻlib, uning texnik mahorati va maydondagi xotirjamligi mutaxassislarni lol qoldirmoqda. Biroq ingliz klubini oldinda jiddiy qiyinchiliklar kutib turibdi, chunki Palmeiras rahbariyati oʻz yetakchisini yozda sotish niyatida emasligini qatʼiy taʼkidlamoqda.
Transfer narxi va klubdagi oʻzgarishlarBraziliya klubi manbalarining xabar berishicha, har qanday xohlovchi tomon Allan Eliasni qoʻshib olish uchun futbolchining shartnomasida koʻrsatilgan 100 million yevrolik tovvon pulini toʻliq toʻlashi shart. 2025-yilda Palmeiras asosiy jamoasida debyut qilgan yosh iqtidor egasi shu vaqt ichida A Seriyada 48 ta uchrashuv oʻtkazib, 6 ta gol va 5 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. U joriy mavsumda ham barcha musobaqalarda 6 bor raqiblar darvozasini ishgʻol qilib, jamoasining chempionlik poygasidagi muvaffaqiyatiga munosib ulush qoʻshmoqda.
Manchester Siti joriy yozgi mavsumda oʻz tarixidagi eng yirik tarkib yangilanishlaridan birini boshdan kechirmoqda. Jamoa oʻzagiga sezilarli darajada taʼsir koʻrsatgan bir qator futbolchilar, jumladan Rodri Barselona safiga, Bernardo Silva esa Real Madrid jamoasiga yoʻl oldi. Shuningdek, Tijjani Reyndersning ham Manchester Siti tarkibini tark etgani bosh murabbiy Enso Mareska oldiga jiddiy vazifalarni qoʻymoqda va u yangi tarkibni qaytadan shakllantirishga majbur boʻlmoqda.
Klubdagi boshqa kadrlar almashinuviManchester Siti tarkibidagi oʻzgarishlar faqatgina ketishlar bilan cheklanib qolmayapti, balki transfer bozorida boshqa harakatlar ham faol davom etmoqda. Nyukasl Yunayted yarim himoyachi Niko Gonsalesni oʻz safiga qoʻshib olish boʻyicha muzokaralar olib borayotgan boʻlsa, Tottenxem Savinho bilan bir qatorda hujumchi Umar Marmush transferi ustida ham ishlamoqda. Goal.com xabariga koʻra, yozgi transfer oynasining soʻnggi kunlari koʻplab shov-shuvli oʻtishlarga boy boʻlishi kutilmoqda.
Allan Eliasning holatiga kelsak, u klubdagi yorqin oʻyinlariga qaramay, hali Braziliya milliy terma jamoasi safida rasmiy debyut qilishga ulgurmadi. Shunga qaramay, uning futbolchilik salohiyati va kelajakdagi istiqbollari uni Yevropaning eng nufuzli jamoalari uchun jozibali nishonga aylantirmoqda. Manchester Siti uchun bu transfer qanchalik qiyin kechmasin, ingliz klubi futbolchini qoʻlga kiritish uchun bor imkoniyatini ishga solishga tayyor.
…