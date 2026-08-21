Manchester Siti Palmeiras vingeri Allan Eliasni transfer qilmoqchi

·19·Sport
Manchester Siti Palmeiras vingeri Allan Eliasni transfer qilmoqchi
Qisqacha

Manchester Siti Palmeirasning 22 yoshli vingeri Allan Eliasni yozgi transfer oynasida o'z safiga qo'shib olish uchun asosiy nomzod sifatida belgilagan. Klub Savinhoning Tottenxemga o'tishi kutilayotgani sababli unga munosib o'rinbosar izlamoqda, biroq Palmeiras futbolchini yozda sotish niyatida emas.

Angliya grandlari yozgi transfer oynasida oʻz tarkibini tubdan yangilash va hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida faol harakatlarni boshladi. The Athletic nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Manchester Siti klubi Braziliyaning Palmeiras jamoasi iqtidorli vingeri Allan Eliasni oʻz safiga qoʻshib olish uchun asosiy nomzod sifatida belgilagan. Ushbu transfer klubdan ketishi kutilayotgan yetakchilar oʻrnini toʻldirish hamda tarkibdagi oʻzgarishlar fonida muhim qadam boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Tottenxem klubi Savinho transferi boʻyicha muzokaralarni faol olib borayotgani sababli, Manchester Siti rahbariyati unga munosib oʻrinbosar qidirmoqda. 22 yoshli braziliyalik futbolchi Yevropaning yetakchi klublari skautlari eʼtiboriga tushgan boʻlib, uning texnik mahorati va maydondagi xotirjamligi mutaxassislarni lol qoldirmoqda. Biroq ingliz klubini oldinda jiddiy qiyinchiliklar kutib turibdi, chunki Palmeiras rahbariyati oʻz yetakchisini yozda sotish niyatida emasligini qatʼiy taʼkidlamoqda.

Transfer narxi va klubdagi oʻzgarishlar

Braziliya klubi manbalarining xabar berishicha, har qanday xohlovchi tomon Allan Eliasni qoʻshib olish uchun futbolchining shartnomasida koʻrsatilgan 100 million yevrolik tovvon pulini toʻliq toʻlashi shart. 2025-yilda Palmeiras asosiy jamoasida debyut qilgan yosh iqtidor egasi shu vaqt ichida A Seriyada 48 ta uchrashuv oʻtkazib, 6 ta gol va 5 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. U joriy mavsumda ham barcha musobaqalarda 6 bor raqiblar darvozasini ishgʻol qilib, jamoasining chempionlik poygasidagi muvaffaqiyatiga munosib ulush qoʻshmoqda.

Manchester Siti joriy yozgi mavsumda oʻz tarixidagi eng yirik tarkib yangilanishlaridan birini boshdan kechirmoqda. Jamoa oʻzagiga sezilarli darajada taʼsir koʻrsatgan bir qator futbolchilar, jumladan Rodri Barselona safiga, Bernardo Silva esa Real Madrid jamoasiga yoʻl oldi. Shuningdek, Tijjani Reyndersning ham Manchester Siti tarkibini tark etgani bosh murabbiy Enso Mareska oldiga jiddiy vazifalarni qoʻymoqda va u yangi tarkibni qaytadan shakllantirishga majbur boʻlmoqda.

Klubdagi boshqa kadrlar almashinuvi

Manchester Siti tarkibidagi oʻzgarishlar faqatgina ketishlar bilan cheklanib qolmayapti, balki transfer bozorida boshqa harakatlar ham faol davom etmoqda. Nyukasl Yunayted yarim himoyachi Niko Gonsalesni oʻz safiga qoʻshib olish boʻyicha muzokaralar olib borayotgan boʻlsa, Tottenxem Savinho bilan bir qatorda hujumchi Umar Marmush transferi ustida ham ishlamoqda. Goal.com xabariga koʻra, yozgi transfer oynasining soʻnggi kunlari koʻplab shov-shuvli oʻtishlarga boy boʻlishi kutilmoqda.

Allan Eliasning holatiga kelsak, u klubdagi yorqin oʻyinlariga qaramay, hali Braziliya milliy terma jamoasi safida rasmiy debyut qilishga ulgurmadi. Shunga qaramay, uning futbolchilik salohiyati va kelajakdagi istiqbollari uni Yevropaning eng nufuzli jamoalari uchun jozibali nishonga aylantirmoqda. Manchester Siti uchun bu transfer qanchalik qiyin kechmasin, ingliz klubi futbolchini qoʻlga kiritish uchun bor imkoniyatini ishga solishga tayyor.

Manchester SitiAllan EliasPalmeirasTransferSavinho
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuventus transfer bozori: ustuvor vazifa va qanot himoyachilari nomzodlariYuventus transfer bozori: ustuvor vazifa va qanot himoyachilari nomzodlariBugun, 01:39Aston Villa Fikayo Tomorini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiAston Villa Fikayo Tomorini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiKecha, 23:34Deku Rodri haqida ochiq gapirdi: «Uni “Real”dan olib qo‘yish uchun olmadik»Deku Rodri haqida ochiq gapirdi: «Uni “Real”dan olib qo‘yish uchun olmadik»Kecha, 22:49Aleksandr Usik Muhammad Ali bilan ehtimoliy tarixiy jang tafsilotini ochiqladiAleksandr Usik Muhammad Ali bilan ehtimoliy tarixiy jang tafsilotini ochiqladiKecha, 22:47O‘zbekiston taekvondochilari Prezident kubogida katta muvaffaqiyatga erishdiO‘zbekiston taekvondochilari Prezident kubogida katta muvaffaqiyatga erishdiKecha, 22:40U-20 jahon chempionatida O‘zbekiston delegatsiyasi yangi medallarni qo‘lga kiritdiU-20 jahon chempionatida O‘zbekiston delegatsiyasi yangi medallarni qo‘lga kiritdiKecha, 22:38
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)