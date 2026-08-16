PSJ Ajaks vingeri Mika Godtsni 55 million yevroga sotib oldi

·14·Sport
PSJ Ajaks vingeri Mika Godtsni 55 million yevroga sotib oldi
Qisqacha

PSJ Ajaksdan 21 yoshli belgiyalik vinger Mika Godtsni bonuslar bilan birga 55 million yevroga sotib olib, u bilan besh yillik shartnoma imzoladi. Godts o'tgan mavsum Erediviziyada 17 ta gol urib, 15 ta golli uzatmani amalga oshirdi va 2010/11-yilgi mavsumdan buyon Ajax tarixida bir mavsumda 15 tadan ortiq gol hamda golli uzatma qayd etgan uch futbolchidan biriga aylandi.

Parijning PSJ klubi yozgi transfer oynasidagi faol harakatlarini davom ettirib, Niderlandiyaning Ajaks jamoasidan isteʼdodli belgiyalik vinger Mika Godtsni oʻz safiga qoʻshib olganini rasman tasdiqladi. Goal.com xabar berishicha, 21 yoshli futbolchi uchun Parij klubi bonuslarni qoʻshib hisoblaganda 55 million yevro (taxminan 47 million funt sterling) toʻlashga rozilik bildirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Erediviziyadagi yorqin mavsumidan soʻng Park de Prens stadioniga koʻchib oʻtgan yosh hujumchi fransuz klubi bilan besh yillik shartnoma imzolagan. Mika Godts klub rasmiy saytiga bergan intervyusida dunyoning eng kuchli jamoalaridan biriga qoʻshilganidan faxrlanishini taʼkidlab, klub rahbariyati hamda bosh murabbiy Luis Enrike yondashuviga munosib javob berishini bildirgan.

Niderlandiyadagi yorqin mavsum va tarixiy natijalar

Mika Godts oʻtgan mavsum davomida Niderlandiya chempionatining eng mahsulotdor qanot futbolchilaridan biriga aylandi. U Erediviziyada 17 ta gol urib, 15 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Ushbu koʻrsatkich orqali u 2010/11-yilgi mavsumdan buyon bitta mavsumda 15 tadan ortiq gol va golli uzatma qayd etgan Ajax tarixidagi uchta futbolchidan biriga aylandi.

Ajaks texnik direktori Jordi Kroyffning soʻzlariga koʻra, klub futbolchini saqlab qolishni istagan, biroq PSJ kabi grand jamoalarning qiziqishi qarshisida ojiz qolganini tan olgan. Kroyff uning oʻziga xos sifatlarga ega ekanligini va jamoaga katta foyda keltirganini alohida taʼkidlagan.

Hujum chizigʻidagi oʻzgarishlar va Bredli Barkolaning kelajagi

Fransiya grandi ushbu transferni amalga oshirishdan biroz avval Barselona hujumchisi Ferran Torresni ham taxminan 50 million yevro evaziga oʻz safiga qoʻshib olgan edi. Shuningdek, jamoaning sobiq Monako vingeri Magnes Akliush bilan ham boyitilgan hujum chizigʻi bosh murabbiy Luis Enrike qoʻl ostida raqobatni yanada kuchaytirdi.

Yangi oʻyinchilarning kelishi sababli asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotib qoʻyayotgan Bredli Barkolaning kelajagi soʻroq ostida qolmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, Fransiya milliy jamoasi aʼzosi yozda Liverpul klubiga oʻtish variantini koʻrib chiqishga tayyor ekanligini bildirgan va uning Parijni tark etishi ehtimoli yuqori baholanmoqda.

Paris Saint-GermainMika GodtsAjaxtransferErediviziya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abdulmanap maktabining ikki afsonasi: Xabib va Islom erishgan rekordlarAbdulmanap maktabining ikki afsonasi: Xabib va Islom erishgan rekordlarBugun, 12:44Ruben Amorim sobiq jamoasi Manchester Yunaytedga nisbatan iliq munosabatda ekanini aytdiRuben Amorim sobiq jamoasi Manchester Yunaytedga nisbatan iliq munosabatda ekanini aytdiBugun, 12:39Miranchukdan ketma-ket 3-assist: «Atlanta» superkambek ko‘rsatdi (video)Miranchukdan ketma-ket 3-assist: «Atlanta» superkambek ko‘rsatdi (video)Bugun, 12:27Lionel Messi ketma-ket uchinchi penaltini o‘tkazib yubordiLionel Messi ketma-ket uchinchi penaltini o‘tkazib yubordiBugun, 12:11Enso Fernandes "Stamford Bridge"da hushtakbozlikka uchradiEnso Fernandes "Stamford Bridge"da hushtakbozlikka uchradiBugun, 11:58Maydondan uchib chiqqan to‘p avariyaga sabab bo‘ldi: Urugvayda g‘aroyib hodisa!Maydondan uchib chiqqan to‘p avariyaga sabab bo‘ldi: Urugvayda g‘aroyib hodisa!Bugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Messi Yamalni 6 oyligida cho‘miltirayotgani aks etgan suratga izoh berdi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi