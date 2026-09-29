Janni Infantino O‘zbekistonga keldi: FIFA delegatsiyasi muhim loyihalarni ko‘radi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- FIFA prezidenti Janni Infantino boshchiligidagi delegatsiya 29–30 sentyabr kunlari O‘zbekistonda bo‘lib, mamlakat futbolida yangi loyihalar, infratuzilma va yosh iste’dodlarni qo‘llab-quvvatlash masalalarini muhokama qiladi.
- Tashrif doirasida futbolni ommalashtirish, infratuzilmani rivojlantirish va xalqaro hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan loyihalar ko‘zdan kechiriladi.
- FIFA texnik ko‘magi bilan zamonaviy Milliy futbol markazi tashkil etilgani ham qayd etildi.
O‘zbekiston futbolida muhim voqealardan biri boshlandi. FIFA prezidenti Janni Infantino boshchiligidagi delegatsiya 29–30 sentyabr kunlari rasmiy tashrif bilan O‘zbekistonda bo‘ladi.
FIFA rahbariyatining tashrifi mamlakat futbolida yangi loyihalar, infratuzilma va yosh iste’dodlarni qo‘llab-quvvatlash masalalari muhokama qilinadigan muhim muloqot maydoniga aylanishi kutilmoqda.
Infantinoni O‘zbekistonda kimlar kutib oldi?
FIFA delegatsiyasini O‘zbekiston sport vaziri Adham Ikramov hamda O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi birinchi vitse-prezidenti Ravshan Ermatov kutib oldi.
Tashrif dasturidan mamlakatda futbolni yanada ommalashtirish, sport infratuzilmasini rivojlantirish va xalqaro hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan bir qator loyiha va obyektlar bilan tanishish o‘rin olgan.
FIFA bilan hamkorlik O‘zbekiston futboli uchun yangi yo‘nalishlarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Avvalroq Prezident Shavkat Mirziyoyev va Janni Infantino o‘rtasidagi uchrashuvda ham futbolni boshqarish tizimini takomillashtirish, yosh iste’dodlarni aniqlash, murabbiylar, hakamlar, menejerlar va boshqa mutaxassislarni xalqaro darajada tayyorlash masalalari muhokama qilingan edi.
Asosiy e’tibor — yosh futbolchilarga
O‘zbekistonga tashrif doirasidagi muhim yo‘nalishlardan biri — yosh iste’dodlarni qo‘llab-quvvatlash.
Mamlakat futbolida iqtidorli bolalarni erta aniqlash, ular uchun sifatli mashg‘ulot sharoitlarini yaratish va professional futbolga olib chiqish masalalariga alohida e’tibor qaratilmoqda.
Bu borada infratuzilma ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. FIFA texnik ko‘magi bilan O‘zbekistonda zamonaviy Milliy futbol markazi tashkil etilgani, uning tarkibida raqamli futbolning innovatsion yechimlar joriy etilgan vaziyatlar markazi mavjudligi ham rasmiy darajada qayd etilgan.
O‘zbekiston futboli yangi bosqichda
FIFA prezidentining tashrifi O‘zbekiston milliy terma jamoasi tarixidagi muhim natijadan keyin amalga oshmoqda.
2026 yilda O‘zbekiston terma jamoasi ilk bor Jahon chempionati final bosqichiga yo‘llanma oldi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bu natijani mamlakat futboli tarixidagi muhim voqea sifatida qayd etgan.
Endi esa asosiy vazifalardan biri ushbu natijani tizimli rivojlanish bilan mustahkamlashdan iborat.
Terma jamoa darajasidagi yutuq bilan birga bolalar va o‘smirlar futboli, akademiyalar, murabbiylar tayyorlash, hakamlik, futbol infratuzilmasi va boshqaruv tizimini rivojlantirish ham dolzarb masalalar qatorida qolmoqda.
O‘zbekistonda FIFA bilan hamkorlik kengaymoqda
O‘zbekiston va FIFA o‘rtasidagi hamkorlik so‘nggi yillarda bir nechta yo‘nalishni qamrab oldi.
Jumladan, mamlakatda FIFAning yirik turnirlarini o‘tkazish imkoniyatlarini kengaytirish, zamonaviy infratuzilmani rivojlantirish va futbol mutaxassislarini tayyorlash masalalari muhokama qilingan.
2025 yilda O‘zbekistonda CAFA Nations Cup musobaqasining finali o‘tkazilgan va unda FIFA prezidenti Janni Infantino ham ishtirok etgan edi.
Shuningdek, Toshkentda Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun FIFA mintaqaviy ofisini ochish bo‘yicha kelishuvga erishilgani ham rasmiy ma’lum qilingan.
Tashrifdan keyin qanday o‘zgarishlar kutilmoqda?
29–30 sentyabr kunlari bo‘lib o‘tadigan uchrashuvlar O‘zbekiston futboli uchun bir nechta muhim masalalarni muhokama qilish imkonini beradi.
Asosiy yo‘nalishlar sifatida:
futbol infratuzilmasini yanada rivojlantirish;
yosh iste’dodlarni qo‘llab-quvvatlash;
murabbiy va futbol mutaxassislarini tayyorlash;
futbolni mamlakat bo‘ylab yanada ommalashtirish;
FIFA bilan xalqaro hamkorlikni kengaytirish
kabi masalalar belgilangan.
O‘zbekiston terma jamoasining Jahon chempionatiga chiqishi esa bu jarayonga yanada katta e’tibor qaratmoqda.
FIFA prezidenti Janni Infantinoning navbatdagi tashrifi shu jihatdan oddiy rasmiy safar emas, balki O‘zbekiston futbolidagi keyingi bosqich — infratuzilma, yoshlar va xalqaro hamkorlikni yanada kuchaytirish masalalari muhokama qilinadigan muhim tashrif sifatida namoyon bo‘lmoqda.
Izohlar 0
…