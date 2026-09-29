Janni Infantino O‘zbekistonga keldi: FIFA delegatsiyasi muhim loyihalarni ko‘radi

·13·Sport
Janni Infantino O‘zbekistonga keldi: FIFA delegatsiyasi muhim loyihalarni ko‘radi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • FIFA prezidenti Janni Infantino boshchiligidagi delegatsiya 29–30 sentyabr kunlari O‘zbekistonda bo‘lib, mamlakat futbolida yangi loyihalar, infratuzilma va yosh iste’dodlarni qo‘llab-quvvatlash masalalarini muhokama qiladi.
  • Tashrif doirasida futbolni ommalashtirish, infratuzilmani rivojlantirish va xalqaro hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan loyihalar ko‘zdan kechiriladi.
  • FIFA texnik ko‘magi bilan zamonaviy Milliy futbol markazi tashkil etilgani ham qayd etildi.

O‘zbekiston futbolida muhim voqealardan biri boshlandi. FIFA prezidenti Janni Infantino boshchiligidagi delegatsiya 29–30 sentyabr kunlari rasmiy tashrif bilan O‘zbekistonda bo‘ladi.

FIFA rahbariyatining tashrifi mamlakat futbolida yangi loyihalar, infratuzilma va yosh iste’dodlarni qo‘llab-quvvatlash masalalari muhokama qilinadigan muhim muloqot maydoniga aylanishi kutilmoqda.

Infantinoni O‘zbekistonda kimlar kutib oldi?

FIFA delegatsiyasini O‘zbekiston sport vaziri Adham Ikramov hamda O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi birinchi vitse-prezidenti Ravshan Ermatov kutib oldi.

Tashrif dasturidan mamlakatda futbolni yanada ommalashtirish, sport infratuzilmasini rivojlantirish va xalqaro hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan bir qator loyiha va obyektlar bilan tanishish o‘rin olgan.

FIFA bilan hamkorlik O‘zbekiston futboli uchun yangi yo‘nalishlarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Avvalroq Prezident Shavkat Mirziyoyev va Janni Infantino o‘rtasidagi uchrashuvda ham futbolni boshqarish tizimini takomillashtirish, yosh iste’dodlarni aniqlash, murabbiylar, hakamlar, menejerlar va boshqa mutaxassislarni xalqaro darajada tayyorlash masalalari muhokama qilingan edi.

Asosiy e’tibor — yosh futbolchilarga

O‘zbekistonga tashrif doirasidagi muhim yo‘nalishlardan biri — yosh iste’dodlarni qo‘llab-quvvatlash.

Mamlakat futbolida iqtidorli bolalarni erta aniqlash, ular uchun sifatli mashg‘ulot sharoitlarini yaratish va professional futbolga olib chiqish masalalariga alohida e’tibor qaratilmoqda.

Bu borada infratuzilma ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. FIFA texnik ko‘magi bilan O‘zbekistonda zamonaviy Milliy futbol markazi tashkil etilgani, uning tarkibida raqamli futbolning innovatsion yechimlar joriy etilgan vaziyatlar markazi mavjudligi ham rasmiy darajada qayd etilgan.

O‘zbekiston futboli yangi bosqichda

FIFA prezidentining tashrifi O‘zbekiston milliy terma jamoasi tarixidagi muhim natijadan keyin amalga oshmoqda.

2026 yilda O‘zbekiston terma jamoasi ilk bor Jahon chempionati final bosqichiga yo‘llanma oldi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bu natijani mamlakat futboli tarixidagi muhim voqea sifatida qayd etgan.

Endi esa asosiy vazifalardan biri ushbu natijani tizimli rivojlanish bilan mustahkamlashdan iborat.

Terma jamoa darajasidagi yutuq bilan birga bolalar va o‘smirlar futboli, akademiyalar, murabbiylar tayyorlash, hakamlik, futbol infratuzilmasi va boshqaruv tizimini rivojlantirish ham dolzarb masalalar qatorida qolmoqda.

O‘zbekistonda FIFA bilan hamkorlik kengaymoqda

O‘zbekiston va FIFA o‘rtasidagi hamkorlik so‘nggi yillarda bir nechta yo‘nalishni qamrab oldi.

Jumladan, mamlakatda FIFAning yirik turnirlarini o‘tkazish imkoniyatlarini kengaytirish, zamonaviy infratuzilmani rivojlantirish va futbol mutaxassislarini tayyorlash masalalari muhokama qilingan.

2025 yilda O‘zbekistonda CAFA Nations Cup musobaqasining finali o‘tkazilgan va unda FIFA prezidenti Janni Infantino ham ishtirok etgan edi.

Shuningdek, Toshkentda Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun FIFA mintaqaviy ofisini ochish bo‘yicha kelishuvga erishilgani ham rasmiy ma’lum qilingan.

Tashrifdan keyin qanday o‘zgarishlar kutilmoqda?

29–30 sentyabr kunlari bo‘lib o‘tadigan uchrashuvlar O‘zbekiston futboli uchun bir nechta muhim masalalarni muhokama qilish imkonini beradi.

Asosiy yo‘nalishlar sifatida:

  • futbol infratuzilmasini yanada rivojlantirish;

  • yosh iste’dodlarni qo‘llab-quvvatlash;

  • murabbiy va futbol mutaxassislarini tayyorlash;

  • futbolni mamlakat bo‘ylab yanada ommalashtirish;

  • FIFA bilan xalqaro hamkorlikni kengaytirish

kabi masalalar belgilangan.

O‘zbekiston terma jamoasining Jahon chempionatiga chiqishi esa bu jarayonga yanada katta e’tibor qaratmoqda.

FIFA prezidenti Janni Infantinoning navbatdagi tashrifi shu jihatdan oddiy rasmiy safar emas, balki O‘zbekiston futbolidagi keyingi bosqich — infratuzilma, yoshlar va xalqaro hamkorlikni yanada kuchaytirish masalalari muhokama qilinadigan muhim tashrif sifatida namoyon bo‘lmoqda.

FIFA prezidenti Janni InfantinoO‘zbekiston futbol assotsiatsiyasiMirziyoyevFIFA mintaqaviy ofis
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mirziyoyev Toshkentdagi yangi gastrokuchaning faoliyati bilan tanishdiMirziyoyev Toshkentdagi yangi gastrokuchaning faoliyati bilan tanishdi24 aprel 13:04Mirziyoyev: «O'zimizda yo'q texnikaga bojni kamaytirish kerak»Mirziyoyev: «O'zimizda yo'q texnikaga bojni kamaytirish kerak»21 aprel 08:24FIFA rejadan qaytdi: Infantino yuzaga kelgan vaziyat uchun uzr so‘radiFIFA rejadan qaytdi: Infantino yuzaga kelgan vaziyat uchun uzr so‘radi6 avgust 11:39Infantino jazosiz qoladimi? XOQning signali ma’lum bo‘ldi...Infantino jazosiz qoladimi? XOQning signali ma’lum bo‘ldi...19 iyul 16:22Infantino bosimda: Blatter FIFA rahbarligi uchun ayol nomzodni aytdiInfantino bosimda: Blatter FIFA rahbarligi uchun ayol nomzodni aytdi5 avgust 14:13FIFA milliard dollarlik shov-shuvli rejasidan voz kechdi: Infantino chekinishga majbur bo'ldiFIFA milliard dollarlik shov-shuvli rejasidan voz kechdi: Infantino chekinishga majbur bo'ldi1 avgust 11:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi