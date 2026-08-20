Karles Puyol: Mourino bilan «Real» yanada kuchli bo‘lishi mumkin
Karles Puyol Joze Mourino qo'l ostida «Real» yanada kuchli bo'lishi mumkinligini aytdi. «Barselona» afsonasi Mourinoning futbolni chuqur tushunishini va yuqori darajadagi murabbiy ekanini ta'kidladi. Mourino «Real»ga qaytib, jamoani 2029 yilgacha boshqaradi, Puyol esa «Barselona» ham yangi mavsumda yaxshi natijalarga erisha olishiga ishonmoqda.
«Barselona»ning sobiq himoyachisi Karles Puyol «Real»ning Joze Mourino qo‘l ostida yanada kuchayishi mumkinligini aytdi. Kataloniya klubi afsonasi portugaliyalik mutaxassisni yuqori baholar ekan, uning futbolni chuqur tushunishini alohida ta’kidladi.
Puyolning bu fikrlari Mourino «Real»ga qaytib, jamoani 2029 yilgacha boshqarishga kirishganidan keyin yangradi.
Puyol Mourinoni avvaldan yaxshi bilgan
Karles Puyol Mourino bilan «Barselona»dagi faoliyatining dastlabki bosqichida tanishganini esladi.
«Biz buyuk murabbiy haqida gapiryapmiz. U bilan yoshlar jamoasidan asosiy tarkibga o‘tganimda, “Barselona”da tanishganman. O‘shanda ham uning futbolni naqadar chuqur tushunishi sezilib turardi».
Puyolning fikricha, Mourino keyingi faoliyati davomida o‘zining yuqori darajadagi murabbiy ekanini isbotlagan.
«Gvardiola va Mourino, Messi va Krishtianu»
Puyol Mourinoning «Real»dagi birinchi davrini ham esladi. U paytda madridliklar va «Barselona» o‘rtasidagi raqobat jahon futbolidagi eng katta qarama-qarshiliklardan biri edi.
«O‘shanda Gvardiola va Mourino, Messi va Krishtianu qarama-qarshiligi fonida ikki buyuk jamoa maydonda porlagan edi. O‘sha ajoyib raqobatni yaxshi eslayman».
Mourinoning «Real»dagi yangi davri esa yana bir bor «Barselona» bilan raqobatni markaziy mavzuga aylantirishi kutilmoqda. Ispaniya chempionatining yangi mavsumi oldidan madridliklar asosiy raqiblaridan biri sifatida yana kataloniyaliklarni ko‘zlamoqda.
Puyol «Barselona»ga ham ishonmoqda
Qizig‘i, «Barselona» afsonasi raqibining kuchayishi mumkinligini tan olgan bo‘lsa-da, o‘z klubining imkoniyatlariga ham ishonch bildirdi.
Uning ta’kidlashicha, «Barselona» ham kuchli jamoa bo‘lib qolmoqda va yangi mavsumda yaxshi natijalarga erisha oladi.
«Men hamon “Barselona” kuchli jamoa ekaniga va ajoyib mavsum o‘tkazishga qodirligiga ishonaman. Mourino bilan “Real” yanada qudratliroq bo‘lishi mumkin».
Yangi mavsumda yana katta raqobat kutilmoqda
Mourinoning qaytishi «Real»ga yangi energiya berishi mumkinligi haqida fikrlar ko‘paymoqda. Portugaliyalik mutaxassis klubda 2010–2013 yillarda ham ishlagan va o‘sha davrda «Barselona» bilan juda keskin raqobat kechirgan.
Hozir esa murabbiy oldida yana bir vazifa turibdi: «Real»ni qaytadan Ispaniya chempionligi uchun asosiy da’vogarga aylantirish.
Ko‘rsatkich
Ma’lumot
Murabbiy
Joze Mourino
Klub
«Real» Madrid
Mourinoning birinchi davri
2010–2013
Yangi shartnoma
2029 yilgacha
Puyolning bahosi
«Real» yanada kuchli bo‘lishi mumkin
Ilk sinov yaqin
«Real» yangi mavsumdagi birinchi La Liga uchrashuvini 22 avgust kuni «Espanol»ga qarshi o‘tkazadi. Mourino uchun bu «Real»dagi ikkinchi davridagi birinchi jiddiy rasmiy sinovlardan biri bo‘ladi.
Puyolning bayonoti esa yangi mavsum oldidan «El Klasiko» atrofidagi qiziqishni yanada oshirdi: «Barselona» o‘z kuchiga ishonmoqda, «Real» esa Mourino bilan yana yuqori cho‘qqilarni ko‘zlamoqda.
Sizningcha, Mourino «Real»ni «Barselona»dan ustun qo‘ya oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani Telegram hamda ijtimoiy tarmoqlarda futbol muxlislari bilan ulashing.
…