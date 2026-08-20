Karles Puyol: Mourino bilan «Real» yanada kuchli bo‘lishi mumkin

·29·Sport
Karles Puyol: Mourino bilan «Real» yanada kuchli bo‘lishi mumkin
Qisqacha

Karles Puyol Joze Mourino qo'l ostida «Real» yanada kuchli bo'lishi mumkinligini aytdi. «Barselona» afsonasi Mourinoning futbolni chuqur tushunishini va yuqori darajadagi murabbiy ekanini ta'kidladi. Mourino «Real»ga qaytib, jamoani 2029 yilgacha boshqaradi, Puyol esa «Barselona» ham yangi mavsumda yaxshi natijalarga erisha olishiga ishonmoqda.

«Barselona»ning sobiq himoyachisi Karles Puyol «Real»ning Joze Mourino qo‘l ostida yanada kuchayishi mumkinligini aytdi. Kataloniya klubi afsonasi portugaliyalik mutaxassisni yuqori baholar ekan, uning futbolni chuqur tushunishini alohida ta’kidladi.

Puyolning bu fikrlari Mourino «Real»ga qaytib, jamoani 2029 yilgacha boshqarishga kirishganidan keyin yangradi.

Puyol Mourinoni avvaldan yaxshi bilgan

Karles Puyol Mourino bilan «Barselona»dagi faoliyatining dastlabki bosqichida tanishganini esladi.

«Biz buyuk murabbiy haqida gapiryapmiz. U bilan yoshlar jamoasidan asosiy tarkibga o‘tganimda, “Barselona”da tanishganman. O‘shanda ham uning futbolni naqadar chuqur tushunishi sezilib turardi».

Puyolning fikricha, Mourino keyingi faoliyati davomida o‘zining yuqori darajadagi murabbiy ekanini isbotlagan.

«Gvardiola va Mourino, Messi va Krishtianu»

Puyol Mourinoning «Real»dagi birinchi davrini ham esladi. U paytda madridliklar va «Barselona» o‘rtasidagi raqobat jahon futbolidagi eng katta qarama-qarshiliklardan biri edi.

«O‘shanda Gvardiola va Mourino, Messi va Krishtianu qarama-qarshiligi fonida ikki buyuk jamoa maydonda porlagan edi. O‘sha ajoyib raqobatni yaxshi eslayman».

Mourinoning «Real»dagi yangi davri esa yana bir bor «Barselona» bilan raqobatni markaziy mavzuga aylantirishi kutilmoqda. Ispaniya chempionatining yangi mavsumi oldidan madridliklar asosiy raqiblaridan biri sifatida yana kataloniyaliklarni ko‘zlamoqda.

Puyol «Barselona»ga ham ishonmoqda

Qizig‘i, «Barselona» afsonasi raqibining kuchayishi mumkinligini tan olgan bo‘lsa-da, o‘z klubining imkoniyatlariga ham ishonch bildirdi.

Uning ta’kidlashicha, «Barselona» ham kuchli jamoa bo‘lib qolmoqda va yangi mavsumda yaxshi natijalarga erisha oladi.

«Men hamon “Barselona” kuchli jamoa ekaniga va ajoyib mavsum o‘tkazishga qodirligiga ishonaman. Mourino bilan “Real” yanada qudratliroq bo‘lishi mumkin».

Yangi mavsumda yana katta raqobat kutilmoqda

Mourinoning qaytishi «Real»ga yangi energiya berishi mumkinligi haqida fikrlar ko‘paymoqda. Portugaliyalik mutaxassis klubda 2010–2013 yillarda ham ishlagan va o‘sha davrda «Barselona» bilan juda keskin raqobat kechirgan.

Hozir esa murabbiy oldida yana bir vazifa turibdi: «Real»ni qaytadan Ispaniya chempionligi uchun asosiy da’vogarga aylantirish.

Ko‘rsatkich

Ma’lumot

Murabbiy

Joze Mourino

Klub

«Real» Madrid

Mourinoning birinchi davri

2010–2013

Yangi shartnoma

2029 yilgacha

Puyolning bahosi

«Real» yanada kuchli bo‘lishi mumkin

Ilk sinov yaqin

«Real» yangi mavsumdagi birinchi La Liga uchrashuvini 22 avgust kuni «Espanol»ga qarshi o‘tkazadi. Mourino uchun bu «Real»dagi ikkinchi davridagi birinchi jiddiy rasmiy sinovlardan biri bo‘ladi.

Puyolning bayonoti esa yangi mavsum oldidan «El Klasiko» atrofidagi qiziqishni yanada oshirdi: «Barselona» o‘z kuchiga ishonmoqda, «Real» esa Mourino bilan yana yuqori cho‘qqilarni ko‘zlamoqda.

Sizningcha, Mourino «Real»ni «Barselona»dan ustun qo‘ya oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va maqolani Telegram hamda ijtimoiy tarmoqlarda futbol muxlislari bilan ulashing.

Carles PuyolJosé MourinhoReal MadridBarcelonaLionel Messi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sergey Lushan «Mash’al»dagi og‘ir inqiroz va maoshsiz yarim yil haqida gapirdiSergey Lushan «Mash’al»dagi og‘ir inqiroz va maoshsiz yarim yil haqida gapirdiBugun, 06:34Mirjalol Qosimov OKMKning ketma-ket uchinchi mag‘lubiyatiga izoh berdi...Mirjalol Qosimov OKMKning ketma-ket uchinchi mag‘lubiyatiga izoh berdi...Bugun, 06:27Jahongir O‘rozovning debyutida «Rubin» «Spartak»ni mag‘lub etdiJahongir O‘rozovning debyutida «Rubin» «Spartak»ni mag‘lub etdiBugun, 06:22Xoldorxonov benefisi: «Andijon» safarda «Mash’al»ni mag‘lub etdiXoldorxonov benefisi: «Andijon» safarda «Mash’al»ni mag‘lub etdiBugun, 06:18Harri Keyn ikkinchi marta Yevropa «Oltin butsa»sini qabul qilib oldiHarri Keyn ikkinchi marta Yevropa «Oltin butsa»sini qabul qilib oldiBugun, 06:11«Barselona» Misr grandini mag‘lub etib, Gamper kubogi sohibiga aylandi«Barselona» Misr grandini mag‘lub etib, Gamper kubogi sohibiga aylandiBugun, 06:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi