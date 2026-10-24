“Aston Villa” Birminghemda “Manchester Siti”ni qanday mag‘lub etdi (video)
Angliya Premer-ligasining 8-turi doirasida haftaning eng keskin va shov-shuvli bahslaridan biri bo‘lib o‘tdi. Birminghemning «Aston Villa» klubi o‘z maydonida amaldagi grandlardan biri bo‘lgan «Manchester Siti»ni qabul qilib, kutilmaganda 2:1 hisobida g‘alaba qozondi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov manchesterliklar asosiy tarkibida maydonga tushib, to‘liq 90 daqiqa davomida himoya markazida faol harakat qildi.
Jeksondan dubl va Holandning tezkor javobi
«Villa Park» stadionida kechgan bellashuv dastlabki daqiqalardan boshlab yuqori sur’at va shiddatli hujumlar ostida boshlandi:
Tezkor gol: Mezbonlar uchrashuvning 6-daqiqasidayoq hisobni ochishga muvaffaq bo‘lishdi — Nikolas Jekson raqib himoyasidagi bo‘shliqdan unumli foydalanib, darvozani ishg‘ol qildi (1:0);
Holand muvozanatni tikladi: Ikkinchi bo‘lim boshida mehmonlar faollikni oshirishdi va 52-daqiqada norvegiyalik to‘purar Erling Holand muvozanatni tiklab, hisobni 1:1 ko‘rinishiga keltirdi;
G‘alaba to‘pi: Biroq oradan atigi sakkiz daqiqa o‘tib, 60-daqiqada yana o‘sha Nikolas Jekson o‘zining ikkinchi golini urdi va birminghemliklarga muhim 3 ochko taqdim etgan g‘alaba to‘pi muallifiga aylandi.
Abduqodir Husanov himoya markazida
O‘zbekistonlik yosh iqtidor egasi Abduqodir Husanov yana bir bor «Manchester Siti» mudofaa qo‘rg‘onining asosiy o‘yinchisi sifatida ishonchni oqlashga harakat qildi. U to‘qnashuv davomida raqibning bir nechta xavfli hujumlarini qaytargan bo‘lsa-da, «shaharliklar» safardan ochkosiz qaytishga majbur bo‘ldi.
O‘yin qaydnomasi:
Angliya Premer-ligasi. 8-tur
«Aston Villa» — «Manchester Siti» 2:1
Gollar: Jekson 6, 60 — Holand 52.
«Aston Villa»: Suzuki, Matssen, Torres, Kesh (55), Lindelyof, Makginn (Buendiya, 66), Manzambi (Barkli, 66), Edvard (Mbae, 59), Kamara, Gomesh (Goretska, 82), Jekson (Majo, 82).
«Manchester Siti»: Donnarumma, Gexi (Lyuis, 46), Diash, Husanov, Gvardiol, Sherki (Foden, 46), Ndiaye (Makaydu, 69), Fernandes, Doku, Anderson (74), Holand.
Izohlar 0
…