«Chelsi»dan ketgach porladi: «Aston Villa» hujumchisi oktyabr oyida tengsiz deb topildi

1 daqiqa o'qish21
«Chelsi»dan ketgach porladi: «Aston Villa» hujumchisi oktyabr oyida tengsiz deb topildi

Angliya Premer-ligasi tashkilotchilari oktyabr oyida yaqqol ajralib turgan eng yaxshi futbolchi nomini rasman e’lon qildi. Unga ko‘ra, «Aston Villa» hujumchisi Nikolas Jekson APLda oktyabr oyining eng yaxshi futbolchisi deb e’tirof etildi.

Oktyabr oyidagi porloq o‘yinlar va gollar

Joriy yilning yozgi transferlar oynasida «Chelsi» klubidan «Aston Villa»ga ko‘chib o‘tgan 25 yoshli senegallik hujumchi yangi jamoasida o‘zini ko‘rsatish uchun ko‘p vaqt sarflamadi. Oktyabr oyida u Angliya chempionatida 4 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga 4 ta gol kiritishga muvaffaq bo‘ldi.

Xususan, uning grand jamoalardan biri — «Manchester Siti»ga (2:1) qarshi kechgan muhim bahsda dublni rasmiylashtirgani muxlislar va mutaxassislar tomonidan yuqori baholandi. Shuningdek, u «Brentford» (2:2) va «Fulhem» (1:1) bilan kechgan uchrashuvlarda ham raqiblar darvozasini ishg‘ol qilib, o‘z hisobiga bittadan gol yozdirib qo‘ydi.

Nikolas Jeksonning ko‘rsatkichlari

Ma’lumotlar va tafsilotlar

E’tirof

APLda oktyabr oyining eng yaxshi futbolchisi

Oktyabr oyidagi statistikasi

4 ta o‘yin, 4 ta gol

Eng unutilmas bahs

«Manchester Siti»ga qarshi o‘yinda dubl

Joriy mavsumdagi umumiy natija

Barcha turnirlarda 14 ta uchrashuv, 9 ta gol va 1 ta golli uzatma

Mavsumdagi umumiy natijalar va turnir jadvalidagi holat

Umuman olganda, Nikolas joriy mavsumda barcha turnirlarni hisobga olgan holda 14 ta uchrashuvda 9 ta gol va 1 ta golli uzatma muallifiga aylanib ulgurdi. Uning hujumdagi faolligi va sermahsulligi «Aston Villa»ning umumiy o‘yiniga katta ijobiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Ayni paytda birinchilikda barqaror harakat qilayotgan «Aston Villa» esa 13 ochko jamg‘argan holda turnir jadvalining 10-o‘rnini egallab turibdi.

Sizningcha, Nikolas Jeksonning «Aston Villa» safidagi bunday yuqori sport formasi jamoaga mavsum yakuniga qadar Yevrokubok zonasiga chiqish imkonini bera oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari