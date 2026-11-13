«Chelsi»dan ketgach porladi: «Aston Villa» hujumchisi oktyabr oyida tengsiz deb topildi
Angliya Premer-ligasi tashkilotchilari oktyabr oyida yaqqol ajralib turgan eng yaxshi futbolchi nomini rasman e’lon qildi. Unga ko‘ra, «Aston Villa» hujumchisi Nikolas Jekson APLda oktyabr oyining eng yaxshi futbolchisi deb e’tirof etildi.
Oktyabr oyidagi porloq o‘yinlar va gollar
Joriy yilning yozgi transferlar oynasida «Chelsi» klubidan «Aston Villa»ga ko‘chib o‘tgan 25 yoshli senegallik hujumchi yangi jamoasida o‘zini ko‘rsatish uchun ko‘p vaqt sarflamadi. Oktyabr oyida u Angliya chempionatida 4 ta uchrashuvda maydonga tushib, raqiblar darvozasiga 4 ta gol kiritishga muvaffaq bo‘ldi.
Xususan, uning grand jamoalardan biri — «Manchester Siti»ga (2:1) qarshi kechgan muhim bahsda dublni rasmiylashtirgani muxlislar va mutaxassislar tomonidan yuqori baholandi. Shuningdek, u «Brentford» (2:2) va «Fulhem» (1:1) bilan kechgan uchrashuvlarda ham raqiblar darvozasini ishg‘ol qilib, o‘z hisobiga bittadan gol yozdirib qo‘ydi.
Nikolas Jeksonning ko‘rsatkichlari
Ma’lumotlar va tafsilotlar
E’tirof
APLda oktyabr oyining eng yaxshi futbolchisi
Oktyabr oyidagi statistikasi
4 ta o‘yin, 4 ta gol
Eng unutilmas bahs
«Manchester Siti»ga qarshi o‘yinda dubl
Joriy mavsumdagi umumiy natija
Barcha turnirlarda 14 ta uchrashuv, 9 ta gol va 1 ta golli uzatma
Mavsumdagi umumiy natijalar va turnir jadvalidagi holat
Umuman olganda, Nikolas joriy mavsumda barcha turnirlarni hisobga olgan holda 14 ta uchrashuvda 9 ta gol va 1 ta golli uzatma muallifiga aylanib ulgurdi. Uning hujumdagi faolligi va sermahsulligi «Aston Villa»ning umumiy o‘yiniga katta ijobiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Ayni paytda birinchilikda barqaror harakat qilayotgan «Aston Villa» esa 13 ochko jamg‘argan holda turnir jadvalining 10-o‘rnini egallab turibdi.
Sizningcha, Nikolas Jeksonning «Aston Villa» safidagi bunday yuqori sport formasi jamoaga mavsum yakuniga qadar Yevrokubok zonasiga chiqish imkonini bera oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…