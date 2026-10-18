«Aston Villa» safarda «Nyukasl»ni mag‘lubiyatga uchratdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Aston Villa» safarda «Nyukasl» ustidan 1:0 hisobida g‘alaba qozondi.
- Uchrashuvdagi yagona golni 36-daqiqada Manzambi kiritdi.
- «Aston Villa» himoyasi o‘yin davomida daxlsizligini saqlab qoldi va 3 ochko bilan qaytdi.
- Ushbu g‘alabadan so‘ng «Aston Villa» turnir jadvalida 12-o‘ringa ko‘tarildi.
Angliya Premer-ligasining 7-turi doirasida safarda bahs olib borgan «Aston Villa» jamoasi kurashuvchan «Nyukasl» ustidan 1:0 hisobida minimal va muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi.
«Sent-Jeyms Park» stadionida kechgan keskin bellashuvda birminghemliklar o‘zlariga berilgan qulay imkoniyatdan unumli foydalanib, himoyani benuqson ushlab qoldi va ortga 3 ochko bilan qaytdi.
36-daqiqadagi yechim va uch ochko taqdiri
Uchrashuv taqdiri birinchi bo‘limning o‘zidayoq hal bo‘ldi:
Manzambidan g‘alaba to‘pi: 36-daqiqada mehmonlarning faol hujumi gol bilan yakunlandi — Manzambi raqib darvozasini aniq nishonga olib, birminghemliklarni hisobda oldinga olib chiqdi;
«Qarg‘alar» bosimi va besamar urinishlar: «Nyukasl» hisobni tenglashtirish uchun butun o‘yin davomida faol bosim uyushtirdi, biroq Suzuki qo‘riqlayotgan darvoza daxlsiz qoldi;
Taktik himoya: «Aston Villa» murabbiylar shtabi ikkinchi bo‘limda kiritilgan o‘zgarishlar bilan himoya chizig‘ini mustahkamladi va g‘alabali hisobni saqlab qoldi.
O‘yin bayonnomasi
APL. 7-tur
«Nyukasl» — «Aston Villa» 0:1
Gol: Manzambi (36).
«Nyukasl»: Gornichek, Mayli, Tiav, Botman, Holl, Niko Gonsales, Joelinton (Bern, 90), Uillok (Osula, 56), Barns, Vissa, Fernandes-Pardo (Ture, 56).
«Aston Villa»: Suzuki, Van-Bissaka (Torres, 77), Kesh, Lindelyof, Mings, Kamara, Gomes (Barkli, 72), Alisson (Makginn, 46), Manzambi, Buendiya (Goretska, 72), Jekson.
Turnir jadvalidagi vaziyat
Ushbu safar zafaridan so‘ng turnir jadvalining o‘rta qismida ochkolar taqsimoti tenglashdi:
«Aston Villa» 12-o‘ringa ko‘tarildi: Qo‘lga kiritilgan 3 ochko evaziga birminghemliklar o‘z ochkolari sonini 8 taga yetkazib olib, 12-pog‘onani band etdi;
«Nyukasl» 11-pog‘onada: Xuddi shunday 8 ochko to‘plagan «qarg‘alar» qo‘shimcha ko‘rsatkichlarga ko‘ra 11-o‘rinda qolmoqda.
Izohlar 0
…