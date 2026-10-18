«Aston Villa» safarda «Nyukasl»ni mag‘lubiyatga uchratdi

·2·Sport
«Aston Villa» safarda «Nyukasl»ni mag‘lubiyatga uchratdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Aston Villa» safarda «Nyukasl» ustidan 1:0 hisobida g‘alaba qozondi.
  • Uchrashuvdagi yagona golni 36-daqiqada Manzambi kiritdi.
  • «Aston Villa» himoyasi o‘yin davomida daxlsizligini saqlab qoldi va 3 ochko bilan qaytdi.
  • Ushbu g‘alabadan so‘ng «Aston Villa» turnir jadvalida 12-o‘ringa ko‘tarildi.

Angliya Premer-ligasining 7-turi doirasida safarda bahs olib borgan «Aston Villa» jamoasi kurashuvchan «Nyukasl» ustidan 1:0 hisobida minimal va muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi.

«Sent-Jeyms Park» stadionida kechgan keskin bellashuvda birminghemliklar o‘zlariga berilgan qulay imkoniyatdan unumli foydalanib, himoyani benuqson ushlab qoldi va ortga 3 ochko bilan qaytdi.

36-daqiqadagi yechim va uch ochko taqdiri

Uchrashuv taqdiri birinchi bo‘limning o‘zidayoq hal bo‘ldi:

  • Manzambidan g‘alaba to‘pi: 36-daqiqada mehmonlarning faol hujumi gol bilan yakunlandi — Manzambi raqib darvozasini aniq nishonga olib, birminghemliklarni hisobda oldinga olib chiqdi;

  • «Qarg‘alar» bosimi va besamar urinishlar: «Nyukasl» hisobni tenglashtirish uchun butun o‘yin davomida faol bosim uyushtirdi, biroq Suzuki qo‘riqlayotgan darvoza daxlsiz qoldi;

  • Taktik himoya: «Aston Villa» murabbiylar shtabi ikkinchi bo‘limda kiritilgan o‘zgarishlar bilan himoya chizig‘ini mustahkamladi va g‘alabali hisobni saqlab qoldi.

O‘yin bayonnomasi

APL. 7-tur

«Nyukasl» — «Aston Villa» 0:1

Gol: Manzambi (36).

  • «Nyukasl»: Gornichek, Mayli, Tiav, Botman, Holl, Niko Gonsales, Joelinton (Bern, 90), Uillok (Osula, 56), Barns, Vissa, Fernandes-Pardo (Ture, 56).

  • «Aston Villa»: Suzuki, Van-Bissaka (Torres, 77), Kesh, Lindelyof, Mings, Kamara, Gomes (Barkli, 72), Alisson (Makginn, 46), Manzambi, Buendiya (Goretska, 72), Jekson.

Turnir jadvalidagi vaziyat

Ushbu safar zafaridan so‘ng turnir jadvalining o‘rta qismida ochkolar taqsimoti tenglashdi:

  • «Aston Villa» 12-o‘ringa ko‘tarildi: Qo‘lga kiritilgan 3 ochko evaziga birminghemliklar o‘z ochkolari sonini 8 taga yetkazib olib, 12-pog‘onani band etdi;

  • «Nyukasl» 11-pog‘onada: Xuddi shunday 8 ochko to‘plagan «qarg‘alar» qo‘shimcha ko‘rsatkichlarga ko‘ra 11-o‘rinda qolmoqda.

Aston VillaNyukaslAngliya Premer‑ligasiManzambi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Liverpul» va «Manchester Siti» superto‘qnashuvi oldidan so‘nggi 5 o‘yin tahlili«Liverpul» va «Manchester Siti» superto‘qnashuvi oldidan so‘nggi 5 o‘yin tahlili11 oktabr 14:48Erling Holand “Enfild”dagi superbahs oldidan ashaddiy raqibini masxara qildiErling Holand “Enfild”dagi superbahs oldidan ashaddiy raqibini masxara qildi11 oktabr 14:03“Biz buni yengamiz!”: “Siti” aybdor deb topilgach, Gvardiola klub ortida qalqon bo‘ldi“Biz buni yengamiz!”: “Siti” aybdor deb topilgach, Gvardiola klub ortida qalqon bo‘ldi30 sentabr 19:37«Brentford» London grandi "Chelsi"ni 3:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi«Brentford» London grandi "Chelsi"ni 3:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi19 sentabr 07:08Nyukasl — Aston Villa: tarkiblar va jonli matnNyukasl — Aston Villa: tarkiblar va jonli matnKecha 20:17«Chelsi» Garnachoni ijaraga berdi: yangi klubi — «Aston Villa»«Chelsi» Garnachoni ijaraga berdi: yangi klubi — «Aston Villa»23 iyul 20:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...