“Villa Park”da durang: Suzukining avtogoli “Aston Villa”ni g‘alabadan mahrum qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Premer-ligasi 9-turida «Aston Villa» o‘z maydonida Londonning «Fulhem» klubini qabul qilib, 1:1 hisobida durangga imzo chekdi.
- Mezbonlar hisobini 39-daqiqada Nikolas Jekson ochdi.
- Ikkinchi bo‘limda 64-daqiqada mezbonlar posboni Zion Suzuki avtogol urib, mehmonlarga bir ochko taqdim etdi.
- Ushbu natijadan so‘ng «Aston Villa» 12 ochko bilan 9-pog‘onada, «Fulhem» esa 9 ochko bilan 15-o‘rinda qoldi.
Angliya Premer-ligasining 9-turi doirasida Birminghemda kechgan qiziqarli qarama-qarshilikda «Aston Villa» o‘z maydonida Londonning «Fulhem» klubini qabul qildi. «Villa Park» stadionida kechgan keskin kurashlarda to‘la bellashuvda tomonlar 1:1 hisobidagi jangovar durangga imzo chekishdi.
Uchrashuvda hisob mezbonlarning yangi to‘purari Nikolas Jekson tomonidan ochilgan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘limda yuz bergan kutilmagan avtogol mehmonlarga bir ochko taqdim etdi.
O‘yin xronikasi: Jeksonning mahorati va Suzukining omadsizligi
Bahs dastlabki daqiqalardan boshlab ikkala jamoaning faol hujumlari ostida kechdi:
Jekson hisobni ochdi (39-daqiqa): Birinchi bo‘lim yakuni arafasida bosimni oshirgan «Aston Villa» o‘z maqsadiga yetdi — Nikolas Jekson jarima maydoni ichida sovuqqonlik namoyish etib, hisobni ochdi (1:0);
Hal qiluvchi avtogol (64-daqiqa): Ikkinchi bo‘limda hisobni tenglashtirish uchun oldinga o‘tgan londonliklarning hujumlaridan birida mezbonlar posboni Zion Suzuki kutilmaganda o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi — 1:1;
So‘nggi bosim: Qolgan daqiqalarda Unai Emeri bir nechta hujumkor o‘zgarishlarni amalga oshirgan bo‘lsa-da, Bernd Leno qo‘riqlayotgan darvozaga ikkinchi golni urish nasib etmadi.
Turnir jadvalidagi vaziyat
Ushbu durang jamoalarning turnir jadvalidagi joylashuviga quyidagicha ta’sir ko‘rsatdi:
«Aston Villa» kuchli o‘nlikda: Birminghemliklar ochkolari sonini 12 taga yetkazib olib, turnir jadvalining 9-pog‘onasida bormoqda;
«Fulhem» 15-o‘rinda: Qimmatli bir safar ochkosini qo‘lga kiritgan «dachachilar» o‘z hisobidagi ochkolarni 9 taga yetkazib, 15-o‘rinni egallab turibdi.
Protokol va tarkiblar
APL. 9-tur
«Aston Villa» — «Fulhem» 1:1
Gollar: Jekson (39) — Suzuki (64, avtogol).
Asosiy tarkiblar:
«Aston Villa»: Suzuki, Lindelyof, Pau Torres, Kesh, Kamara (Barkli, 79), Goretska (Mbaye, 67), Matsen, Edgards, Makginn (Garnacho, 87), Manzambi (Joao Gomes, 67), Jekson.
«Fulhem»: Leno, Kastan (Larsson, 87), Affengruber, Bessi, Robinson, Charlz, Berge, Bobb (Tete, 79), King (Palasios, 79), Ivobi (Karni, 75), Gonsalo Garsiya (Muniz, 87).
Izohlar 0
…