“Villa Park”da durang: Suzukining avtogoli “Aston Villa”ni g‘alabadan mahrum qildi

·18·Sport
“Villa Park”da durang: Suzukining avtogoli “Aston Villa”ni g‘alabadan mahrum qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya Premer-ligasi 9-turida «Aston Villa» o‘z maydonida Londonning «Fulhem» klubini qabul qilib, 1:1 hisobida durangga imzo chekdi.
  • Mezbonlar hisobini 39-daqiqada Nikolas Jekson ochdi.
  • Ikkinchi bo‘limda 64-daqiqada mezbonlar posboni Zion Suzuki avtogol urib, mehmonlarga bir ochko taqdim etdi.
  • Ushbu natijadan so‘ng «Aston Villa» 12 ochko bilan 9-pog‘onada, «Fulhem» esa 9 ochko bilan 15-o‘rinda qoldi.

Angliya Premer-ligasining 9-turi doirasida Birminghemda kechgan qiziqarli qarama-qarshilikda «Aston Villa» o‘z maydonida Londonning «Fulhem» klubini qabul qildi. «Villa Park» stadionida kechgan keskin kurashlarda to‘la bellashuvda tomonlar 1:1 hisobidagi jangovar durangga imzo chekishdi.

Uchrashuvda hisob mezbonlarning yangi to‘purari Nikolas Jekson tomonidan ochilgan bo‘lsa-da, ikkinchi bo‘limda yuz bergan kutilmagan avtogol mehmonlarga bir ochko taqdim etdi.

O‘yin xronikasi: Jeksonning mahorati va Suzukining omadsizligi

Bahs dastlabki daqiqalardan boshlab ikkala jamoaning faol hujumlari ostida kechdi:

  • Jekson hisobni ochdi (39-daqiqa): Birinchi bo‘lim yakuni arafasida bosimni oshirgan «Aston Villa» o‘z maqsadiga yetdi — Nikolas Jekson jarima maydoni ichida sovuqqonlik namoyish etib, hisobni ochdi (1:0);

  • Hal qiluvchi avtogol (64-daqiqa): Ikkinchi bo‘limda hisobni tenglashtirish uchun oldinga o‘tgan londonliklarning hujumlaridan birida mezbonlar posboni Zion Suzuki kutilmaganda o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi — 1:1;

  • So‘nggi bosim: Qolgan daqiqalarda Unai Emeri bir nechta hujumkor o‘zgarishlarni amalga oshirgan bo‘lsa-da, Bernd Leno qo‘riqlayotgan darvozaga ikkinchi golni urish nasib etmadi.

Turnir jadvalidagi vaziyat

Ushbu durang jamoalarning turnir jadvalidagi joylashuviga quyidagicha ta’sir ko‘rsatdi:

  • «Aston Villa» kuchli o‘nlikda: Birminghemliklar ochkolari sonini 12 taga yetkazib olib, turnir jadvalining 9-pog‘onasida bormoqda;

  • «Fulhem» 15-o‘rinda: Qimmatli bir safar ochkosini qo‘lga kiritgan «dachachilar» o‘z hisobidagi ochkolarni 9 taga yetkazib, 15-o‘rinni egallab turibdi.

Protokol va tarkiblar

  • APL. 9-tur

  • «Aston Villa» — «Fulhem» 1:1

  • Gollar: Jekson (39) — Suzuki (64, avtogol).

Asosiy tarkiblar:

  • «Aston Villa»: Suzuki, Lindelyof, Pau Torres, Kesh, Kamara (Barkli, 79), Goretska (Mbaye, 67), Matsen, Edgards, Makginn (Garnacho, 87), Manzambi (Joao Gomes, 67), Jekson.

  • «Fulhem»: Leno, Kastan (Larsson, 87), Affengruber, Bessi, Robinson, Charlz, Berge, Bobb (Tete, 79), King (Palasios, 79), Ivobi (Karni, 75), Gonsalo Garsiya (Muniz, 87).

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda "sovuq dush": «Brayton» 1-turdayoq «Aston Villa»ni yanchib tashladi!APLda "sovuq dush": «Brayton» 1-turdayoq «Aston Villa»ni yanchib tashladi!23 avgust 20:40«Chelsi» Garnachoni ijaraga berdi: yangi klubi — «Aston Villa»«Chelsi» Garnachoni ijaraga berdi: yangi klubi — «Aston Villa»23 iyul 20:08Aston Villa Real Madrid hujumchisini ijara asosida tarkibiga qoʻshib olmoqchiAston Villa Real Madrid hujumchisini ijara asosida tarkibiga qoʻshib olmoqchi10 avgust 11:39Aston Villa Morgan Rogers uchun 130 million funt soʻramoqda: Foden jamoaga keladimi?Aston Villa Morgan Rogers uchun 130 million funt soʻramoqda: Foden jamoaga keladimi?10 iyul 13:51Aston Villa Ezri Konsaning oʻrniga Tosin Adarabioyoni moʻljallamoqdaAston Villa Ezri Konsaning oʻrniga Tosin Adarabioyoni moʻljallamoqda21 avgust 14:13Emiliano Martinez va Yuventus oʻrtasidagi transfer mish-mishlariga Aston Villa nuqta qoʻydiEmiliano Martinez va Yuventus oʻrtasidagi transfer mish-mishlariga Aston Villa nuqta qoʻydi14 iyul 15:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi