Ilk mag‘lubiyat: Ekspertlar manchesterliklar tarkibida kimlarni keskin tanqid qildi?
Angliya Premer-ligasining 8-turi doirasida «Villa Park» stadionida «Aston Villa»ga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berib, mavsumdagi ilk ochko yo‘qotishiga uchragan «Manchester Siti» futbolchilarining o‘yini qizg‘in muhokama qilinmoqda.
Nikolas Jeksonning dubli birminghemliklarga sensatsion g‘alaba keltirgan bo‘lsa, Erling Holandning goli «shaharliklar»ni qutqarib qolishga kamlik qildi. «Manchester Siti» faoliyatini yaqindan yorituvchi nufuzli cityxtra.co.uk portali tahlilchilari jamoa a’zolarining mazkur bahsdagi harakatlariga individual baho berib, o‘yinchilarni 10 ballik shkalada baholab chiqdi.
Mudofaa va darvoza: Mutlaq qulash va Abduqodir Husanovning universalligi
«Siti»ning himoya chizig‘i va posboni ekspertlar tomonidan eng ko‘p tanqidga uchragan chiziq bo‘ldi, ammo o‘zbekistonlik himoyachi bu fonda mustahkam ko‘rindi:
Abduqodir Husanov — 6/10: O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi birinchi bo‘limda odatdagidan ko‘ra dadilroq harakat qilib, hujumlarga faol qo‘shildi. Tanaffusdan keyin esa taktik o‘zgarishlar tufayli maydon markaziga surildi va pozitsion jihatdan deyarli xatoga yo‘l qo‘ymadi;
Janluiji Donnarumma — 3/10 (Antiqahramon): To‘pni o‘yinga kiritishda haddan tashqari ko‘p vaqt yo‘qotib, burchak zarbasi kelib chiqishiga sababchi bo‘ldi va dastlabki golda sust harakat qildi. Ikkinchi goldagi xatosi esa dahshatli darajada baholandi — posbon o‘z o‘yinini zudlik bilan yaxshilashi shart;
Mark Gexi — 3/10: Nikolas Jeksonning dastlabki golida bosh aybdorga aylandi. Butun bo‘lim davomida «Villa» hujumchisini to‘xtatishga qiynalib, sariq kartochka oldi va tanaffusdayoq almashtirildi;
Ruben Diash — 6/10: O‘tkazib yuborilgan tezkor goldan keyin jamoa sarosimaga tushgan lahzalarda raqib zarbasini ajoyib seyv bilan bartaraf etdi;
Yoshko Gvardiol — 6/10: Hisob 1:1 bo‘lib turganda darvoza to‘sinini poyladi. Uning standartdan so‘ng yo‘llagan bosh zarbasi esa noaniq ketdi — sovuqqonlik yetishmadi.
Yarim himoya va qanotlar: Maxsus topshiriqlar va omadsiz harakatlar
Maydon markazi va vingerlarning o‘yini keskinlik bilan ajralib turdi:
Iliman Ndiaye — 7/10 (Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi): Birinchi bo‘limda ikki bor golga yaqin kelib, ustunni nishonga oldi, so‘ngra hisobni tenglashtirgan golli uzatmaga mualliflik qildi. Bu uning «Siti» libosidagi eng mazmunli 60 daqiqasi bo‘ldi;
Elliot Anderson — 6/10: Kurashlarga boy o‘yinda faol bo‘ldi, biroq odatdagidan ko‘ra ko‘proq xatolarga yo‘l qo‘ydi;
Enso Fernandes — 5/10: Na hujumni kuchaytira oldi va na mudofaaga yetarlicha yordam bera olgan eng omadsiz o‘yinlaridan birini o‘tkazdi;
Rayan Sherki — 5/10: Yaxshi imkoniyatdan foydalana olmadi, taktik fol uchun ogohlantirilgach, tanaffusda zaxiraga olindi;
Jeremi Doku — 5/10: Qanotda Sherki va Gvardiolga qulay pas berdi, biroq himoyachi Metti Kesh uni deyarli «yopib qo‘ydi», muhim lahzalarda esa Doku shoshma-shosharlikka yo‘l qo‘ydi.
Hujum va zaxiradan tushganlar
Old chiziqdagi vaziyat va zaxira kuchlarining baholari quyidagicha ko‘rinish oldi:
Erling Holand — 7/10: Hal qiluvchi pallada yuqoriga sakrab, boshi bilan klassik gol urdi va muvozanatni tikladi. Ammo qolgan daqiqalarda unga sheriklari tomonidan sifatli paslar umuman yetkazib berilmadi;
Riko Lyuis — 5/10: Ikkinchi bo‘limda yangi pozitsiyada harakat qildi, ammo yakuniy qarorlarda aniqlik yetishmadi;
Fil Foden — 5/10: Maydonga tushganidan so‘ng raqib himoyasiga mutlaqo xavf tug‘dira olmadi va ko‘rinmay qoldi;
Rayan Makeydu — 6/10: Hisobda ortda qolayotgan pallada yosh o‘yinchiga yaxshi imkoniyat berildi; u serg‘ayrat ko‘rindi, ammo o‘yin natijasiga ta’sir o‘tkaza olmadi.
Izohlar 0
…