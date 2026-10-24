Ilk mag‘lubiyat: Ekspertlar manchesterliklar tarkibida kimlarni keskin tanqid qildi?

·0·Sport
Ilk mag‘lubiyat: Ekspertlar manchesterliklar tarkibida kimlarni keskin tanqid qildi?

Angliya Premer-ligasining 8-turi doirasida «Villa Park» stadionida «Aston Villa»ga 1:2 hisobida imkoniyatni boy berib, mavsumdagi ilk ochko yo‘qotishiga uchragan «Manchester Siti» futbolchilarining o‘yini qizg‘in muhokama qilinmoqda.

Nikolas Jeksonning dubli birminghemliklarga sensatsion g‘alaba keltirgan bo‘lsa, Erling Holandning goli «shaharliklar»ni qutqarib qolishga kamlik qildi. «Manchester Siti» faoliyatini yaqindan yorituvchi nufuzli cityxtra.co.uk portali tahlilchilari jamoa a’zolarining mazkur bahsdagi harakatlariga individual baho berib, o‘yinchilarni 10 ballik shkalada baholab chiqdi.

Mudofaa va darvoza: Mutlaq qulash va Abduqodir Husanovning universalligi

«Siti»ning himoya chizig‘i va posboni ekspertlar tomonidan eng ko‘p tanqidga uchragan chiziq bo‘ldi, ammo o‘zbekistonlik himoyachi bu fonda mustahkam ko‘rindi:

  • Abduqodir Husanov — 6/10: O‘zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi birinchi bo‘limda odatdagidan ko‘ra dadilroq harakat qilib, hujumlarga faol qo‘shildi. Tanaffusdan keyin esa taktik o‘zgarishlar tufayli maydon markaziga surildi va pozitsion jihatdan deyarli xatoga yo‘l qo‘ymadi;

  • Janluiji Donnarumma — 3/10 (Antiqahramon): To‘pni o‘yinga kiritishda haddan tashqari ko‘p vaqt yo‘qotib, burchak zarbasi kelib chiqishiga sababchi bo‘ldi va dastlabki golda sust harakat qildi. Ikkinchi goldagi xatosi esa dahshatli darajada baholandi — posbon o‘z o‘yinini zudlik bilan yaxshilashi shart;

  • Mark Gexi — 3/10: Nikolas Jeksonning dastlabki golida bosh aybdorga aylandi. Butun bo‘lim davomida «Villa» hujumchisini to‘xtatishga qiynalib, sariq kartochka oldi va tanaffusdayoq almashtirildi;

  • Ruben Diash — 6/10: O‘tkazib yuborilgan tezkor goldan keyin jamoa sarosimaga tushgan lahzalarda raqib zarbasini ajoyib seyv bilan bartaraf etdi;

  • Yoshko Gvardiol — 6/10: Hisob 1:1 bo‘lib turganda darvoza to‘sinini poyladi. Uning standartdan so‘ng yo‘llagan bosh zarbasi esa noaniq ketdi — sovuqqonlik yetishmadi.

Yarim himoya va qanotlar: Maxsus topshiriqlar va omadsiz harakatlar

Maydon markazi va vingerlarning o‘yini keskinlik bilan ajralib turdi:

  • Iliman Ndiaye — 7/10 (Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi): Birinchi bo‘limda ikki bor golga yaqin kelib, ustunni nishonga oldi, so‘ngra hisobni tenglashtirgan golli uzatmaga mualliflik qildi. Bu uning «Siti» libosidagi eng mazmunli 60 daqiqasi bo‘ldi;

  • Elliot Anderson — 6/10: Kurashlarga boy o‘yinda faol bo‘ldi, biroq odatdagidan ko‘ra ko‘proq xatolarga yo‘l qo‘ydi;

  • Enso Fernandes — 5/10: Na hujumni kuchaytira oldi va na mudofaaga yetarlicha yordam bera olgan eng omadsiz o‘yinlaridan birini o‘tkazdi;

  • Rayan Sherki — 5/10: Yaxshi imkoniyatdan foydalana olmadi, taktik fol uchun ogohlantirilgach, tanaffusda zaxiraga olindi;

  • Jeremi Doku — 5/10: Qanotda Sherki va Gvardiolga qulay pas berdi, biroq himoyachi Metti Kesh uni deyarli «yopib qo‘ydi», muhim lahzalarda esa Doku shoshma-shosharlikka yo‘l qo‘ydi.

Hujum va zaxiradan tushganlar

Old chiziqdagi vaziyat va zaxira kuchlarining baholari quyidagicha ko‘rinish oldi:

  • Erling Holand — 7/10: Hal qiluvchi pallada yuqoriga sakrab, boshi bilan klassik gol urdi va muvozanatni tikladi. Ammo qolgan daqiqalarda unga sheriklari tomonidan sifatli paslar umuman yetkazib berilmadi;

  • Riko Lyuis — 5/10: Ikkinchi bo‘limda yangi pozitsiyada harakat qildi, ammo yakuniy qarorlarda aniqlik yetishmadi;

  • Fil Foden — 5/10: Maydonga tushganidan so‘ng raqib himoyasiga mutlaqo xavf tug‘dira olmadi va ko‘rinmay qoldi;

  • Rayan Makeydu — 6/10: Hisobda ortda qolayotgan pallada yosh o‘yinchiga yaxshi imkoniyat berildi; u serg‘ayrat ko‘rindi, ammo o‘yin natijasiga ta’sir o‘tkaza olmadi.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Enso Mareskaning taktik xatosi: Ekspertlar PSJga qarshi o‘yinda kimlarni tanqid qildi?Enso Mareskaning taktik xatosi: Ekspertlar PSJga qarshi o‘yinda kimlarni tanqid qildi?15 oktabr 07:13“Manchester Siti”ning “Liverpul”ga qarshi taxminiy tarkibi — Husanov maydonga tushadimi?“Manchester Siti”ning “Liverpul”ga qarshi taxminiy tarkibi — Husanov maydonga tushadimi?10 oktabr 14:26Husanov penaltida adashdi: «Siti» Honkongda «Inter»ga yutqazdiHusanov penaltida adashdi: «Siti» Honkongda «Inter»ga yutqazdi1 avgust 19:52Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?1 avgust 23:36Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»10 sentabr 08:02La Liga sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi nomzodlarini e’lon qildi: Kim eng haqli?La Liga sentyabr oyining eng yaxshi murabbiyi nomzodlarini e’lon qildi: Kim eng haqli?24 sentabr 07:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi