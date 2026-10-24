Mareska “Aston Villa”ga qarshi 4 yillik omadsiz seriya va ilk mag‘lubiyat haqida gapirdi

·35·Sport
Mareska “Aston Villa”ga qarshi 4 yillik omadsiz seriya va ilk mag‘lubiyat haqida gapirdi

Angliya Premer-ligasining navbatdagi turida Mavsumdagi ilk mag‘lubiyatini qabul qilib olgan «Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska Birminghemda «Aston Villa»ga qarshi kechgan bahs (1:2) hamda safardagi omadsiz seriya bo‘yicha o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.

Mavsumni ketma-ket yettita yorqin g‘alaba bilan dahshatli boshlagan «shaharliklar» joriy chempionatda ilk bor ochko yo‘qotdi. Eng e’tiborlisi, Manchester klubi ketma-ket to‘rtinchi mavsumdirki «Villa Park» safaridan mag‘lubiyat bilan qaytmoqda.

«Keyingi mavsumda yana kuch sinaymiz»: Safardagi la’nat haqida

O‘yindan so‘ng nufuzli TNT Sports telekanaliga intervyu bergan Enso Mareska Birminghemdagi muvaffaqiyatsizliklar seriyasiga nisbatan xotirjam munosabat bildirdi:

  • Ketma-ket to‘rtinchi mag‘lubiyatga izoh: «APL doirasida “Aston Villa” maydonida ketma-ket to‘rtinchi mag‘lubiyatmi? Hechqisi yo‘q, keyingi mavsumda buni o‘zgartirishga yana bir bor urinib ko‘ramiz. Ayni daqiqalarda esa faqat bugungi bahs va undagi xatolarni tahlil qila olaman, xolos», — deya javob berdi murabbiy.

«Mag‘lubiyatga munosib emasdik»: Gollar va yaratilgan vaziyatlar tahlili

Mutaxassis uchrashuvning borishi va o‘z shogirdlari ko‘rsatgan o‘yin sifatini ijobiy baholagan holda, himoyadagi qo‘pol xatolarni qayd etib o‘tdi:

  • Nazorat va hujumlar: «Umuman olganda, yaxshi o‘yin ko‘rsatdik va juda ko‘plab qulay vaziyatlar yaratdik. Bahsning asosiy qismini raqib jarima maydonchasi atrofida o‘tkazdik. Raqibga esa butun o‘yin davomida atigi ikkitagina xavfli vaziyat yaratishga yo‘l qo‘ydik;

  • Qarshi hujumdagi xato: Ikkinchi bo‘limda raqibga faqat bir marta qarshi hujumda jazolash imkoniyatini berdik va ular bundan foydalanib ketdi. Bunday lahzalarda yaxshiroq himoyalanish yoki omad kulib boqishi kerak. Futbolda shunaqasi ham bo‘lib turadi;

  • Oldini olish mumkin bo‘lgan gollar: Aslida o‘tkazib yuborilgan ikkala to‘pning ham oldini olishimiz mumkin edi. Biz mag‘lubiyatga loyiq edik, deb o‘ylamayman, lekin fakt shuki — yutqazdik. Bundan to‘g‘ri xulosa va saboq chiqarib, oldinga intilishda davom etamiz», — deya qo‘shimcha qildi mutaxassis.

Navbatdagi sinov: Liga kubogi

Mavsumdagi ilk ochko yo‘qotishiga qaramay chempionlik poygasining asosiy da’vogarlaridan bo‘lib turgan «Manchester Siti» ortiqcha to‘xtalib o‘tirishga vaqtga ega emas:

«Shaharliklar» o‘zlarining navbatdagi uchrashuvini tez orada — 28 oktyabr kuni Angliya Liga kubogi musobaqasi doirasida «Brayton» klubiga qarshi o‘tkazadi.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Chelsi» Garnachoni ijaraga berdi: yangi klubi — «Aston Villa»«Chelsi» Garnachoni ijaraga berdi: yangi klubi — «Aston Villa»23 iyul 20:08Aston Villa Real Madrid hujumchisini ijara asosida tarkibiga qoʻshib olmoqchiAston Villa Real Madrid hujumchisini ijara asosida tarkibiga qoʻshib olmoqchi10 avgust 11:39Aston Villa Morgan Rogers uchun 130 million funt soʻramoqda: Foden jamoaga keladimi?Aston Villa Morgan Rogers uchun 130 million funt soʻramoqda: Foden jamoaga keladimi?10 iyul 13:51Aston Villa Ezri Konsaning oʻrniga Tosin Adarabioyoni moʻljallamoqdaAston Villa Ezri Konsaning oʻrniga Tosin Adarabioyoni moʻljallamoqda21 avgust 14:13Mareska «Manchester Siti»da yetti futbolchi bilan xayrlashishi mumkinMareska «Manchester Siti»da yetti futbolchi bilan xayrlashishi mumkin1 iyul 01:29Emiliano Martinez va Yuventus oʻrtasidagi transfer mish-mishlariga Aston Villa nuqta qoʻydiEmiliano Martinez va Yuventus oʻrtasidagi transfer mish-mishlariga Aston Villa nuqta qoʻydi14 iyul 15:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi