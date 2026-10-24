Mareska “Aston Villa”ga qarshi 4 yillik omadsiz seriya va ilk mag‘lubiyat haqida gapirdi
Angliya Premer-ligasining navbatdagi turida Mavsumdagi ilk mag‘lubiyatini qabul qilib olgan «Manchester Siti» bosh murabbiyi Enso Mareska Birminghemda «Aston Villa»ga qarshi kechgan bahs (1:2) hamda safardagi omadsiz seriya bo‘yicha o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.
Mavsumni ketma-ket yettita yorqin g‘alaba bilan dahshatli boshlagan «shaharliklar» joriy chempionatda ilk bor ochko yo‘qotdi. Eng e’tiborlisi, Manchester klubi ketma-ket to‘rtinchi mavsumdirki «Villa Park» safaridan mag‘lubiyat bilan qaytmoqda.
«Keyingi mavsumda yana kuch sinaymiz»: Safardagi la’nat haqida
O‘yindan so‘ng nufuzli TNT Sports telekanaliga intervyu bergan Enso Mareska Birminghemdagi muvaffaqiyatsizliklar seriyasiga nisbatan xotirjam munosabat bildirdi:
Ketma-ket to‘rtinchi mag‘lubiyatga izoh: «APL doirasida “Aston Villa” maydonida ketma-ket to‘rtinchi mag‘lubiyatmi? Hechqisi yo‘q, keyingi mavsumda buni o‘zgartirishga yana bir bor urinib ko‘ramiz. Ayni daqiqalarda esa faqat bugungi bahs va undagi xatolarni tahlil qila olaman, xolos», — deya javob berdi murabbiy.
«Mag‘lubiyatga munosib emasdik»: Gollar va yaratilgan vaziyatlar tahlili
Mutaxassis uchrashuvning borishi va o‘z shogirdlari ko‘rsatgan o‘yin sifatini ijobiy baholagan holda, himoyadagi qo‘pol xatolarni qayd etib o‘tdi:
Nazorat va hujumlar: «Umuman olganda, yaxshi o‘yin ko‘rsatdik va juda ko‘plab qulay vaziyatlar yaratdik. Bahsning asosiy qismini raqib jarima maydonchasi atrofida o‘tkazdik. Raqibga esa butun o‘yin davomida atigi ikkitagina xavfli vaziyat yaratishga yo‘l qo‘ydik;
Qarshi hujumdagi xato: Ikkinchi bo‘limda raqibga faqat bir marta qarshi hujumda jazolash imkoniyatini berdik va ular bundan foydalanib ketdi. Bunday lahzalarda yaxshiroq himoyalanish yoki omad kulib boqishi kerak. Futbolda shunaqasi ham bo‘lib turadi;
Oldini olish mumkin bo‘lgan gollar: Aslida o‘tkazib yuborilgan ikkala to‘pning ham oldini olishimiz mumkin edi. Biz mag‘lubiyatga loyiq edik, deb o‘ylamayman, lekin fakt shuki — yutqazdik. Bundan to‘g‘ri xulosa va saboq chiqarib, oldinga intilishda davom etamiz», — deya qo‘shimcha qildi mutaxassis.
Navbatdagi sinov: Liga kubogi
Mavsumdagi ilk ochko yo‘qotishiga qaramay chempionlik poygasining asosiy da’vogarlaridan bo‘lib turgan «Manchester Siti» ortiqcha to‘xtalib o‘tirishga vaqtga ega emas:
«Shaharliklar» o‘zlarining navbatdagi uchrashuvini tez orada — 28 oktyabr kuni Angliya Liga kubogi musobaqasi doirasida «Brayton» klubiga qarshi o‘tkazadi.
Izohlar 0
…