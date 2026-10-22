Enso Mareska nima uchun “Aston Villa”ning to‘psiz harakatidan xavotirda?
Angliya Premer-ligasining 8-turi doirasida turnir jadvalining yuqori qismi uchun kurashayotgan ikki da’vogar — «Aston Villa» hamda «Manchester Siti» jamoalari o‘zaro to‘qnash keladi.
Ushbu muhim uchrashuv oldidan «shaharliklar» bosh murabbiyi Enso Mareska matbuot anjumanida raqib ustozi Unai Emerining faoliyati va birmingemliklarning o‘yin falsafasiga yuqori baho berdi. Mareskaning fikrlarini City Xtra nashri chop etdi.
«U ishlagan barcha jamoalarda o‘zini ko‘rsatgan»: Mareskaning Emeri haqidagi e’tirofi
Enso Mareska ispaniyalik mutaxassisning tajribasi va taktik yondashuvini alohida qayd etdi:
Hurmat va e’tirof: «Men Unai Emerini juda qattiq hurmat qilaman. U qayerda va qaysi jamoada ishlagan bo‘lmasin, o‘zining yuqori saviyasini har doim a’lo darajada namoyon eta olgan. U shubhasiz fantastik murabbiy;
O‘yin uslubidagi aniqlik: Uning qo‘l ostida juda yaxshi shakllangan jamoa bor. Bu jamoani maydondagi o‘ziga xos o‘yin uslubi orqali osongina tanib olish mumkin. Ular nimaga intilayotgani va qanday maqsad sari harakat qilayotgani yaqqol ko‘rinib turibdi».
«Aston Villa»ning eng xavfli jihati nimada?
«Manchester Siti» ustozi raqibning maydondagi eng katta ustunligiga e’tibor qaratib, o‘z futbolchilarini ehtiyotkorlikka chaqirdi:
To‘psiz harakat va yuqori shiddat: «“Aston Villa” ayniqsa to‘psiz o‘yinda juda yuqori temp, bosim va shiddat bilan harakat qiladi;
Og‘ir sinov: Shu sababli, ishonchim komilki, bu bellashuvda “Manchester Siti”ni juda murakkab va og‘ir 90 daqiqalik kutmoqda», — deya ta’kidladi italiyalik mutaxassis.
O‘yin qachon va qaysi vaqtda boshlanadi?
APLning 8-turidan o‘rin olgan markaziy bellashuv tafsilotlari:
Sana: 24 oktyabr, shanba kuni;
Boshlanish vaqti: Toshkent vaqti bilan soat 16:30 da start oladi.
Ikki kuchli taktik murabbiy — Enso Mareska va Unai Emeri o‘rtasidagi to‘qnashuv Angliya chempionatining ushbu haftadagi bosh voqealaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…