Enso Mareska nima uchun “Aston Villa”ning to‘psiz harakatidan xavotirda?

·2·Sport
Enso Mareska nima uchun “Aston Villa”ning to‘psiz harakatidan xavotirda?

Angliya Premer-ligasining 8-turi doirasida turnir jadvalining yuqori qismi uchun kurashayotgan ikki da’vogar — «Aston Villa» hamda «Manchester Siti» jamoalari o‘zaro to‘qnash keladi.

Ushbu muhim uchrashuv oldidan «shaharliklar» bosh murabbiyi Enso Mareska matbuot anjumanida raqib ustozi Unai Emerining faoliyati va birmingemliklarning o‘yin falsafasiga yuqori baho berdi. Mareskaning fikrlarini City Xtra nashri chop etdi.

«U ishlagan barcha jamoalarda o‘zini ko‘rsatgan»: Mareskaning Emeri haqidagi e’tirofi

Enso Mareska ispaniyalik mutaxassisning tajribasi va taktik yondashuvini alohida qayd etdi:

  • Hurmat va e’tirof: «Men Unai Emerini juda qattiq hurmat qilaman. U qayerda va qaysi jamoada ishlagan bo‘lmasin, o‘zining yuqori saviyasini har doim a’lo darajada namoyon eta olgan. U shubhasiz fantastik murabbiy;

  • O‘yin uslubidagi aniqlik: Uning qo‘l ostida juda yaxshi shakllangan jamoa bor. Bu jamoani maydondagi o‘ziga xos o‘yin uslubi orqali osongina tanib olish mumkin. Ular nimaga intilayotgani va qanday maqsad sari harakat qilayotgani yaqqol ko‘rinib turibdi».

«Aston Villa»ning eng xavfli jihati nimada?

«Manchester Siti» ustozi raqibning maydondagi eng katta ustunligiga e’tibor qaratib, o‘z futbolchilarini ehtiyotkorlikka chaqirdi:

  • To‘psiz harakat va yuqori shiddat: «“Aston Villa” ayniqsa to‘psiz o‘yinda juda yuqori temp, bosim va shiddat bilan harakat qiladi;

  • Og‘ir sinov: Shu sababli, ishonchim komilki, bu bellashuvda “Manchester Siti”ni juda murakkab va og‘ir 90 daqiqalik kutmoqda», — deya ta’kidladi italiyalik mutaxassis.

O‘yin qachon va qaysi vaqtda boshlanadi?

APLning 8-turidan o‘rin olgan markaziy bellashuv tafsilotlari:

  • Sana: 24 oktyabr, shanba kuni;

  • Boshlanish vaqti: Toshkent vaqti bilan soat 16:30 da start oladi.

Ikki kuchli taktik murabbiy — Enso Mareska va Unai Emeri o‘rtasidagi to‘qnashuv Angliya chempionatining ushbu haftadagi bosh voqealaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Angliya Premer-ligasiAston VillaManchester SitiEnso Mareska
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Husanov bugun o‘ng qanotni egallaydimi? Mareskaning AYEKga qarshi kutilmagan taktikasiHusanov bugun o‘ng qanotni egallaydimi? Mareskaning AYEKga qarshi kutilmagan taktikasi20 oktabr 07:04Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildiHusanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi19 oktabr 07:067 ta ketma-ket g‘alaba: Enso Mareska «Manchester Siti» bilan tarixiy natija qayd etdi7 ta ketma-ket g‘alaba: Enso Mareska «Manchester Siti» bilan tarixiy natija qayd etdi18 oktabr 09:10Enso Mareska «PSJ»dan uchralgan 2:4 hisobidagi mag‘lubiyat sababini ochiq tan oldiEnso Mareska «PSJ»dan uchralgan 2:4 hisobidagi mag‘lubiyat sababini ochiq tan oldi17 oktabr 15:46Enso Mareska «PSJ»dan uchralgan mag‘lubiyat va Luis Enrikening tan oluvi haqida gapirdiEnso Mareska «PSJ»dan uchralgan mag‘lubiyat va Luis Enrikening tan oluvi haqida gapirdi16 oktabr 10:20Karrager Enso Mareskaning Parij klubiga qarshi xatosini fosh qildiKarrager Enso Mareskaning Parij klubiga qarshi xatosini fosh qildi15 oktabr 12:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi