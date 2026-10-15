«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi

·124·Sport
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Manchester Siti» — «PSJ» uchrashuvida «Yevro-futbol» nashri Abduqodir Husanov, Mark Gexi va Janluiji Donnarummani eng zaif futbolchilar deb topdi.
  • Abduqodir Husanov himoyada pozitsion xatolar qilib, Dezire Duening harakatlarini nazorat qila olmagani uchun 3,0 ball olgan.
  • Mark Gexi ham Usman Dembele va Akliushning gollarida aybdor deb topilib, 3,0 ball bilan baholangan.
  • Janluiji Donnarumma esa kechikkan reaksiyasi va yaqin burchaklarni yopa olmagani sababli 3,0 ball olgan.

Yevropa Chempionlar Ligasi doirasidagi «Manchester Siti» hamda «PSJ» to‘qnashuvidan muxlislar murosasiz va teng kurash kutgan edi. Biroq mehmonlar tomonidan birinchi bo‘limning o‘zidayoq kiritilgan uchta gol stadiondagi barchani shokka tushirdi. «Shaharliklar» mudofaa chizig‘idagi qo‘pol kamchiliklar jamoaning mavsumdagi ikkinchi mag‘lubiyatini rasmiylashtiribgina qolmay, ularning qatorasiga 8 ta o‘yindan iborat g‘alabali seriyasiga ham chek qo‘ydi.

Agar Ferran Torres penaltidan foydalanganida, angliyaliklar uchun hisob yanada dahshatliroq ko‘rinish olishi mumkin edi. Chempionlar Ligasining amaldagi g‘olibi bugungi kunda maydonda kim haqiqiy xo‘jayin ekanini «Siti»ga yaqqol ko‘rsatib qo‘ydi.

Uchrashuvdan so‘ng nufuzli «Yevro-futbol» nashri bellashuvni batafsil tahlil qilib, Enso Mareska shogirdlariga 10 ballik tizim asosida baho chiqardi va oqshomning uchta eng zaif o‘yinchisini aniqladi.

«Manchester Siti» — «PSJ» o‘yinidagi uchta eng past baho olgan futbolchi

1. Abduqodir Husanov — 3,0 ball

«Siti»ning himoyadagi asosiy muammolaridan biri qanotda namoyon bo‘ldi. Nashr ekspertlarining qayd etishicha, aynan shu hududda Husanov raqibni nazorat qilish kerakligini unutib qo‘ygandek ko‘rindi:

  • Duening erkinligi: Nega parijliklar vingeri Dezire Due deyarli har bir hujumda mutlaq erkin qoldirilganini izohlash qiyin bo‘ldi. U to‘pni qabul qilgan paytda qarshisida ulkan bo‘shliq yuzaga keldi va bu birinchi golga olib keldi;

  • Ikkinchi goldagi xato: Keyinchalik ham ayni manzara takrorlandi — jarima maydoni oldida hech kim tomonidan yopilmagan Due to‘pni sherigiga yetkazib, ikkinchi golga assist muallifiga aylandi;

  • Pozitsion muammolar: Abduqodir bir necha bor o‘z zonasini yo‘qotib qo‘ydi, orqa chiziqni ochiq qoldirdi va bahs davomida 5–7 marta jiddiy pozitsion xatolarga yo‘l qo‘ydi.

2. Mark Gexi — 3,0 ball

Qizig‘i shundaki, himoya markazida eng ko‘p tanqidga uchragan futbolchilarni murabbiy almashtirishga shoshilmadi:

  • Passiv harakatlar: Hisob 0:3 bo‘lganidan keyin Mareska boshqa yetakchilarga dam berdi, ammo Mark Gexi maydonda qoldirildi;

  • Dembele va Akliushning gollari: Gexi butun bahs davomida to‘pdan o‘zini chetga olib, raqibni sust kutib oldi. Usman Dembele Gexining shartli «pressingi» ostida osonlikcha vaziyat yaratib, ikkinchi golni urdi. Keyinroq Akliush ham xuddi shu uslubda to‘rtinchi golni kiritdi.

3. Janluiji Donnarumma — 3,0 ball

Italiyalik posbonning harakatlari ham jamoani og‘ir vaziyatdan qutqarib qola olmadi:

  • Kechikkan reaksiya: U Torresning amalga oshirolmagan penaltisidan keyin vaziyatni biroz yumshatishga uringandek tuyuldi, ammo hal qiluvchi pallalarda kech qoldi;

  • Yaqin burchakdagi xatolar: To‘rtinchi gol vaziyatida Donnarumma Due va Dembelening zarbalarida yaqin burchakni yopishga ulgurmadi;

  • Manfiy statistika: Vitinyaning uzoqdan yo‘llagan zarbasi ham darvozabon uchun o‘ta murakkab emas edi. Mutaxassislar hisob-kitobiga ko‘ra, uning qaytarishi mumkin bo‘lgan «qutqaruvlar» ko‘rsatkichi manfiyga tushib ketdi, to‘rtta o‘tkazib yuborilgan gol esa uning mavqeiga yana bir og‘ir zarba bo‘ldi.

Enso Mareska jamoasi ushbu mag‘lubiyatdan to‘g‘ri xulosa chiqarishi va mudofaa chizig‘idagi parokandalikni zudlik bilan bartaraf etishi talab etiladi, aks holda mavsumning hal qiluvchi qismida «Siti» bundan-da katta yo‘qotishlarga uchrashi mumkin.

Manchester SitiPSJChempionlar LigiFerran Torres
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis Enrike «Manchester Siti»ning 115 ta ayblovi va bugungi supero‘yin haqida gapirdiLuis Enrike «Manchester Siti»ning 115 ta ayblovi va bugungi supero‘yin haqida gapirdiKecha 17:52Torres PSJda yangi qahramonga aylandi: xet-trik va YECHL ning birinchi sovriniTorres PSJda yangi qahramonga aylandi: xet-trik va YECHL ning birinchi sovrini11 sentabr 23:53City Xtra bong urmoqda: «Manchester Siti»da Husanovning kelajagi nega xavf ostida qoldi?City Xtra bong urmoqda: «Manchester Siti»da Husanovning kelajagi nega xavf ostida qoldi?5 oktabr 07:42“Manchester Siti” moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topildi: Har yili 25 ochko olib tashlanadimi?“Manchester Siti” moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topildi: Har yili 25 ochko olib tashlanadimi?29 sentabr 20:57Mourinodan kutilmagan qaror: U Chempionlar Ligasida Vinisiusga ishonch bildirmoqdaMourinodan kutilmagan qaror: U Chempionlar Ligasida Vinisiusga ishonch bildirmoqdaKecha 10:17«U 1000 ta gol uradi!»: Karrager Holandning kechagi o‘yinidan so‘ng sensatsion bayonot berdi«U 1000 ta gol uradi!»: Karrager Holandning kechagi o‘yinidan so‘ng sensatsion bayonot berdi9 sentabr 21:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi