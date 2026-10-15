«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Manchester Siti» — «PSJ» uchrashuvida «Yevro-futbol» nashri Abduqodir Husanov, Mark Gexi va Janluiji Donnarummani eng zaif futbolchilar deb topdi.
- Abduqodir Husanov himoyada pozitsion xatolar qilib, Dezire Duening harakatlarini nazorat qila olmagani uchun 3,0 ball olgan.
- Mark Gexi ham Usman Dembele va Akliushning gollarida aybdor deb topilib, 3,0 ball bilan baholangan.
- Janluiji Donnarumma esa kechikkan reaksiyasi va yaqin burchaklarni yopa olmagani sababli 3,0 ball olgan.
Yevropa Chempionlar Ligasi doirasidagi «Manchester Siti» hamda «PSJ» to‘qnashuvidan muxlislar murosasiz va teng kurash kutgan edi. Biroq mehmonlar tomonidan birinchi bo‘limning o‘zidayoq kiritilgan uchta gol stadiondagi barchani shokka tushirdi. «Shaharliklar» mudofaa chizig‘idagi qo‘pol kamchiliklar jamoaning mavsumdagi ikkinchi mag‘lubiyatini rasmiylashtiribgina qolmay, ularning qatorasiga 8 ta o‘yindan iborat g‘alabali seriyasiga ham chek qo‘ydi.
Agar Ferran Torres penaltidan foydalanganida, angliyaliklar uchun hisob yanada dahshatliroq ko‘rinish olishi mumkin edi. Chempionlar Ligasining amaldagi g‘olibi bugungi kunda maydonda kim haqiqiy xo‘jayin ekanini «Siti»ga yaqqol ko‘rsatib qo‘ydi.
Uchrashuvdan so‘ng nufuzli «Yevro-futbol» nashri bellashuvni batafsil tahlil qilib, Enso Mareska shogirdlariga 10 ballik tizim asosida baho chiqardi va oqshomning uchta eng zaif o‘yinchisini aniqladi.
«Manchester Siti» — «PSJ» o‘yinidagi uchta eng past baho olgan futbolchi
1. Abduqodir Husanov — 3,0 ball
«Siti»ning himoyadagi asosiy muammolaridan biri qanotda namoyon bo‘ldi. Nashr ekspertlarining qayd etishicha, aynan shu hududda Husanov raqibni nazorat qilish kerakligini unutib qo‘ygandek ko‘rindi:
Duening erkinligi: Nega parijliklar vingeri Dezire Due deyarli har bir hujumda mutlaq erkin qoldirilganini izohlash qiyin bo‘ldi. U to‘pni qabul qilgan paytda qarshisida ulkan bo‘shliq yuzaga keldi va bu birinchi golga olib keldi;
Ikkinchi goldagi xato: Keyinchalik ham ayni manzara takrorlandi — jarima maydoni oldida hech kim tomonidan yopilmagan Due to‘pni sherigiga yetkazib, ikkinchi golga assist muallifiga aylandi;
Pozitsion muammolar: Abduqodir bir necha bor o‘z zonasini yo‘qotib qo‘ydi, orqa chiziqni ochiq qoldirdi va bahs davomida 5–7 marta jiddiy pozitsion xatolarga yo‘l qo‘ydi.
2. Mark Gexi — 3,0 ball
Qizig‘i shundaki, himoya markazida eng ko‘p tanqidga uchragan futbolchilarni murabbiy almashtirishga shoshilmadi:
Passiv harakatlar: Hisob 0:3 bo‘lganidan keyin Mareska boshqa yetakchilarga dam berdi, ammo Mark Gexi maydonda qoldirildi;
Dembele va Akliushning gollari: Gexi butun bahs davomida to‘pdan o‘zini chetga olib, raqibni sust kutib oldi. Usman Dembele Gexining shartli «pressingi» ostida osonlikcha vaziyat yaratib, ikkinchi golni urdi. Keyinroq Akliush ham xuddi shu uslubda to‘rtinchi golni kiritdi.
3. Janluiji Donnarumma — 3,0 ball
Italiyalik posbonning harakatlari ham jamoani og‘ir vaziyatdan qutqarib qola olmadi:
Kechikkan reaksiya: U Torresning amalga oshirolmagan penaltisidan keyin vaziyatni biroz yumshatishga uringandek tuyuldi, ammo hal qiluvchi pallalarda kech qoldi;
Yaqin burchakdagi xatolar: To‘rtinchi gol vaziyatida Donnarumma Due va Dembelening zarbalarida yaqin burchakni yopishga ulgurmadi;
Manfiy statistika: Vitinyaning uzoqdan yo‘llagan zarbasi ham darvozabon uchun o‘ta murakkab emas edi. Mutaxassislar hisob-kitobiga ko‘ra, uning qaytarishi mumkin bo‘lgan «qutqaruvlar» ko‘rsatkichi manfiyga tushib ketdi, to‘rtta o‘tkazib yuborilgan gol esa uning mavqeiga yana bir og‘ir zarba bo‘ldi.
Enso Mareska jamoasi ushbu mag‘lubiyatdan to‘g‘ri xulosa chiqarishi va mudofaa chizig‘idagi parokandalikni zudlik bilan bartaraf etishi talab etiladi, aks holda mavsumning hal qiluvchi qismida «Siti» bundan-da katta yo‘qotishlarga uchrashi mumkin.
Izohlar 0
…