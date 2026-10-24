Ruben Diash “Aston Villa”dan uchralgan alamli mag‘lubiyat haqida gapirdi
Angliya Premer-ligasining 8-turi doirasida safarda «Aston Villa»ga 1:2 hisobida imkoniyatni boy bergan «Manchester Siti» klubi sardori Ruben Diash mazkur bahs va mavsumdagi ilk mag‘lubiyat yuzasidan o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.
Mavsumni yettita ketma-ket g‘alaba bilan dahshatli boshlagan «shaharliklar» Birminghemdagi murakkab to‘qnashuvda ilk ochko yo‘qotishiga duch keldi. Sardor raqibning yuqori samaradorligini e’tirof etib, jamoasining o‘yin boshidagi qiyinchiliklarini ochiq tan oldi.
«Moslashish uchun vaqt ketdi»: Birinchi bo‘limdagi qiyinchiliklar
Portugaliyalik tajribali himoyachi uchrashuvning dastlabki daqiqalarida mezbonlar taktik jihatdan kutilmagan yurishlarga qo‘l urganini ta’kidladi:
Startdagi sarosima: «Bu mag‘lubiyat juda alam qilmoqda, chunki biz maydonda juda ko‘p kurash olib bordik. Birinchi bo‘limning dastlabki 10-15 daqiqasida o‘yin tempiga kirishib olish uchun bizga vaqt talab etildi;
Taktik o‘zgarishlar: Ular maydondagi joylashuvini kutilmaganda o‘zgartirishdi va ushbu yangi sxemaga moslashib olishimiz uchun muayyan vaqt ketdi», — deya izohladi Diash.
«Ikkita hujum va ikkita gol»: Raqibning o‘ta yuqori samaradorligi
Ruben Diash «Manchester Siti» katta tashabbusga ega bo‘lgan bo‘lsa-da, raqib imkoniyatlardan maksimal foydalanib ketganini qayd etdi:
Alamli farq: «Shunga qaramay, biz tinmay kurashdik, vaziyatlar yaratdik. Raqib esa bor-yo‘g‘i ikki bor oldinga o‘tib, 2 ta to‘p kiritib ketdi. Haqiqatan ham o‘ta yuqori va shafqatsiz samaradorlik;
Kelajak uchun vazifalar: Hali ustida jiddiy ishlashimiz kerak bo‘lgan ko‘plab jihatlar bor. Biz bundan ham yaxshiroq, sifatliroq o‘yin ko‘rsatishimiz shart», — deya ta’kidladi sardor.
«Villa Park»dagi mag‘lubiyat «Manchester Siti»ni chempionat jadvalidagi peshqadamlikdan mahrum qilmagan bo‘lsa-da, himoya chizig‘i va o‘yinni boshlashdagi kamchiliklar murabbiylar shtabi uchun jiddiy ogohlantirish bo‘ldi.
Izohlar 0
…