Ruben Diash “Aston Villa”dan uchralgan alamli mag‘lubiyat haqida gapirdi

·54·Sport
Ruben Diash “Aston Villa”dan uchralgan alamli mag‘lubiyat haqida gapirdi

Angliya Premer-ligasining 8-turi doirasida safarda «Aston Villa»ga 1:2 hisobida imkoniyatni boy bergan «Manchester Siti» klubi sardori Ruben Diash mazkur bahs va mavsumdagi ilk mag‘lubiyat yuzasidan o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.

Mavsumni yettita ketma-ket g‘alaba bilan dahshatli boshlagan «shaharliklar» Birminghemdagi murakkab to‘qnashuvda ilk ochko yo‘qotishiga duch keldi. Sardor raqibning yuqori samaradorligini e’tirof etib, jamoasining o‘yin boshidagi qiyinchiliklarini ochiq tan oldi.

«Moslashish uchun vaqt ketdi»: Birinchi bo‘limdagi qiyinchiliklar

Portugaliyalik tajribali himoyachi uchrashuvning dastlabki daqiqalarida mezbonlar taktik jihatdan kutilmagan yurishlarga qo‘l urganini ta’kidladi:

  • Startdagi sarosima: «Bu mag‘lubiyat juda alam qilmoqda, chunki biz maydonda juda ko‘p kurash olib bordik. Birinchi bo‘limning dastlabki 10-15 daqiqasida o‘yin tempiga kirishib olish uchun bizga vaqt talab etildi;

  • Taktik o‘zgarishlar: Ular maydondagi joylashuvini kutilmaganda o‘zgartirishdi va ushbu yangi sxemaga moslashib olishimiz uchun muayyan vaqt ketdi», — deya izohladi Diash.

«Ikkita hujum va ikkita gol»: Raqibning o‘ta yuqori samaradorligi

Ruben Diash «Manchester Siti» katta tashabbusga ega bo‘lgan bo‘lsa-da, raqib imkoniyatlardan maksimal foydalanib ketganini qayd etdi:

  • Alamli farq: «Shunga qaramay, biz tinmay kurashdik, vaziyatlar yaratdik. Raqib esa bor-yo‘g‘i ikki bor oldinga o‘tib, 2 ta to‘p kiritib ketdi. Haqiqatan ham o‘ta yuqori va shafqatsiz samaradorlik;

  • Kelajak uchun vazifalar: Hali ustida jiddiy ishlashimiz kerak bo‘lgan ko‘plab jihatlar bor. Biz bundan ham yaxshiroq, sifatliroq o‘yin ko‘rsatishimiz shart», — deya ta’kidladi sardor.

«Villa Park»dagi mag‘lubiyat «Manchester Siti»ni chempionat jadvalidagi peshqadamlikdan mahrum qilmagan bo‘lsa-da, himoya chizig‘i va o‘yinni boshlashdagi kamchiliklar murabbiylar shtabi uchun jiddiy ogohlantirish bo‘ldi.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Chelsi» Garnachoni ijaraga berdi: yangi klubi — «Aston Villa»«Chelsi» Garnachoni ijaraga berdi: yangi klubi — «Aston Villa»23 iyul 20:08Aston Villa Real Madrid hujumchisini ijara asosida tarkibiga qoʻshib olmoqchiAston Villa Real Madrid hujumchisini ijara asosida tarkibiga qoʻshib olmoqchi10 avgust 11:39Aston Villa Morgan Rogers uchun 130 million funt soʻramoqda: Foden jamoaga keladimi?Aston Villa Morgan Rogers uchun 130 million funt soʻramoqda: Foden jamoaga keladimi?10 iyul 13:51Ruben Diash Portugaliyaning mundialdagi orzusi haqida gapirdiRuben Diash Portugaliyaning mundialdagi orzusi haqida gapirdi5 iyun 16:01Emiliano Martinez va Yuventus oʻrtasidagi transfer mish-mishlariga Aston Villa nuqta qoʻydiEmiliano Martinez va Yuventus oʻrtasidagi transfer mish-mishlariga Aston Villa nuqta qoʻydi14 iyul 15:40Alejandro Garnacho kutilmaganda Aston Villa safiga oʻtdiAlejandro Garnacho kutilmaganda Aston Villa safiga oʻtdi23 iyul 20:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi