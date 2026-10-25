Muxtasar Aliyeva rossiyalik Tishkovani mag‘lub etib, JCH medalini naqd qildi

·70·Sport
Muxtasar Aliyeva rossiyalik Tishkovani mag‘lub etib, JCH medalini naqd qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Chernogoriyaning Budva shahrida o‘tayotgan 19 yoshgacha bo‘lgan bokschilar o‘rtasidagi Jahon chempionatida Muxtasar Aliyeva yarim final yo‘llanmasini qo‘lga kiritib, kamida bronza medalini naqd qildi.
  • 48 kilogrammgacha vazn toifasida ringga chiqqan o‘zbekistonlik bokschi chorak finalda rossiyalik Alina Tishkovani hakamlarning yakdil qarori bilan mag‘lub etdi.

Chernogoriyaning Budva shahrida World Boxing xalqaro tashkiloti shafeligida o‘tkazilayotgan 19 yoshgacha bo‘lgan bokschilar o‘rtasidagi Jahon chempionatida O‘zbekiston terma jamoasi navbatdagi muhim muvaffaqiyatni rasmiylashtirdi.

48 kilogrammgacha bo‘lgan vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilayotgan iqtidorli bokschi qiz Muxtasar Aliyeva chorak final bosqichida Rossiya vakili Alina Tishkovaga qarshi jang olib bordi va ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Hakamlarning yakdil qarori va kafolatlangan medal

Yarim final yo‘llanmasi va turnir medalini kafolatlash uchun kechgan uch raundlik bahs to‘liq hamyurtimizning ustunligi ostida kechdi:

  • Jangning borishi: Muxtasar Aliyeva uch raund davomida aniq zarbalar, yuqori tezlik va texnik ustunlikni namoyish etib, rossiyalik raqibasiga deyarli hech qanday imkoniyat qoldirmadi;

  • Bir ovozdan g‘alaba: To‘qnashuv yakunida barcha hakamlar yakdillik bilan g‘alabani Aliyevaga berdi;

  • Medal naqd: Ushbu zafar evaziga hamyurtimiz Jahon chempionatining yarim finaliga chiqib, kamida bronza medalini naqd qildi;

  • Raqiba sovrinsiz qoldi: Rossiyalik Alina Tishkova esa medallar uchun poygadan chiqib, Budvadagi ishtirokini chorak finalda yakunlashga majbur bo‘ldi.

World Boxing U-19 Jahon chempionati haqida qisqacha

Joriy musobaqa yoshlar boksi olamidagi eng yirik va nufuzli global turnirlardan biri hisoblanadi:

  • Muddat va joy: U-19 jahon birinchiligi 2026 yilning 16–27 oktyabr kunlari Budva (Chernogoriya) shahrida o‘tkazilmoqda;

  • Ishtirokchilar miqyosi: Musobaqada dunyoning 69 ta mamlakatidan jami 474 nafar eng sara yosh bokschilar bahs olib bormoqda;

  • Musobaqa formati: Bokschilar 20 ta vazn toifasida (o‘g‘il bolalar va qizlar o‘rtasida 10 tadan) jahon chempioni unvoni uchun ringga ko‘tarilmoqda.

Muxtasar AliyevaWorld BoxingBoks bo‘yicha yoshlar o‘rtasida jahon chempionatiBudva
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zulfiqor Adhamjonov ukrainalik raqibini mag‘lub etib, JCH medalini naqd qildiZulfiqor Adhamjonov ukrainalik raqibini mag‘lub etib, JCH medalini naqd qildiBugun 12:55Abrorbek Sharipov 3-raundda diskvalifikatsiya qilindi va musobaqa bilan xayrlashdiAbrorbek Sharipov 3-raundda diskvalifikatsiya qilindi va musobaqa bilan xayrlashdiBugun 12:38O‘zbekiston Jahon chempionati yarim finaliga 8 nafar bokschi bilan yo‘l oldiO‘zbekiston Jahon chempionati yarim finaliga 8 nafar bokschi bilan yo‘l oldiBugun 12:12Ringda sensatsiya: O‘zbekistonlik bokschi qozog‘istonlik raqibini turnirdan chiqarib yubordiRingda sensatsiya: O‘zbekistonlik bokschi qozog‘istonlik raqibini turnirdan chiqarib yubordi20 oktabr 07:22«World Boxing» kubogida 9 nafar bokschimiz chorak finalda jang qiladi«World Boxing» kubogida 9 nafar bokschimiz chorak finalda jang qiladi18 iyun 21:26O‘zbekiston yoshlar terma jamoasi boks bo‘yicha Jahon chempionatiga qanday tarkibda bordi?O‘zbekiston yoshlar terma jamoasi boks bo‘yicha Jahon chempionatiga qanday tarkibda bordi?15 oktabr 09:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi