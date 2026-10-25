Muxtasar Aliyeva rossiyalik Tishkovani mag‘lub etib, JCH medalini naqd qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Chernogoriyaning Budva shahrida o‘tayotgan 19 yoshgacha bo‘lgan bokschilar o‘rtasidagi Jahon chempionatida Muxtasar Aliyeva yarim final yo‘llanmasini qo‘lga kiritib, kamida bronza medalini naqd qildi.
- 48 kilogrammgacha vazn toifasida ringga chiqqan o‘zbekistonlik bokschi chorak finalda rossiyalik Alina Tishkovani hakamlarning yakdil qarori bilan mag‘lub etdi.
Chernogoriyaning Budva shahrida World Boxing xalqaro tashkiloti shafeligida o‘tkazilayotgan 19 yoshgacha bo‘lgan bokschilar o‘rtasidagi Jahon chempionatida O‘zbekiston terma jamoasi navbatdagi muhim muvaffaqiyatni rasmiylashtirdi.
48 kilogrammgacha bo‘lgan vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilayotgan iqtidorli bokschi qiz Muxtasar Aliyeva chorak final bosqichida Rossiya vakili Alina Tishkovaga qarshi jang olib bordi va ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Hakamlarning yakdil qarori va kafolatlangan medal
Yarim final yo‘llanmasi va turnir medalini kafolatlash uchun kechgan uch raundlik bahs to‘liq hamyurtimizning ustunligi ostida kechdi:
Jangning borishi: Muxtasar Aliyeva uch raund davomida aniq zarbalar, yuqori tezlik va texnik ustunlikni namoyish etib, rossiyalik raqibasiga deyarli hech qanday imkoniyat qoldirmadi;
Bir ovozdan g‘alaba: To‘qnashuv yakunida barcha hakamlar yakdillik bilan g‘alabani Aliyevaga berdi;
Medal naqd: Ushbu zafar evaziga hamyurtimiz Jahon chempionatining yarim finaliga chiqib, kamida bronza medalini naqd qildi;
Raqiba sovrinsiz qoldi: Rossiyalik Alina Tishkova esa medallar uchun poygadan chiqib, Budvadagi ishtirokini chorak finalda yakunlashga majbur bo‘ldi.
World Boxing U-19 Jahon chempionati haqida qisqacha
Joriy musobaqa yoshlar boksi olamidagi eng yirik va nufuzli global turnirlardan biri hisoblanadi:
Muddat va joy: U-19 jahon birinchiligi 2026 yilning 16–27 oktyabr kunlari Budva (Chernogoriya) shahrida o‘tkazilmoqda;
Ishtirokchilar miqyosi: Musobaqada dunyoning 69 ta mamlakatidan jami 474 nafar eng sara yosh bokschilar bahs olib bormoqda;
Musobaqa formati: Bokschilar 20 ta vazn toifasida (o‘g‘il bolalar va qizlar o‘rtasida 10 tadan) jahon chempioni unvoni uchun ringga ko‘tarilmoqda.
Izohlar 0
…