Ringda sensatsiya: O‘zbekistonlik bokschi qozog‘istonlik raqibini turnirdan chiqarib yubordi

·84·Sport
Ringda sensatsiya: O‘zbekistonlik bokschi qozog‘istonlik raqibini turnirdan chiqarib yubordi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Chernogoriyaning Budva shahrida o‘tkazilayotgan 19 yoshgacha bo‘lgan bokschilar o‘rtasidagi jahon chempionatining 1/16 finalida O‘zbekistonlik Suhrob Rahmatullayev qozog‘istonlik Amir Ramazan ustidan 5:0 hisobida g‘alaba qozondi.
  • Uch raund davom etgan jangda Rahmatullayev masofani aniq nazorat qilib, raqibining himoyasini yorib o‘tishga muvaffaq bo‘ldi.

Chernogoriyaning Budva shahrida World Boxing shafeligi ostida o‘tkazilayotgan 19 yoshgacha bo‘lgan bokschilar o‘rtasidagi jahon chempionatida o‘zbek va qozoq boks maktablarining navbatdagi prinsipial to‘qnashuvi bo‘lib o‘tdi.

Musobaqaning 1/16 final bosqichi doirasida 75 kilogrammgacha bo‘lgan vazn toifasida O‘zbekiston terma jamoasi a’zosi Suhrob Rahmatullayev qozog‘istonlik mahoratli charm qo‘lqop ustasi Amir Ramazanga qarshi ringga ko‘tarildi.

Ringda mutlaq ustunlik: 5:0 hisobidagi ishonchli g‘alaba

Keskin va shiddatli zarbalar ostida kechgan uch raundlik bahsda o‘zbekistonlik sportchi to‘liq ustunlikni namoyish etdi:

  • Birinchi raunddan boshlangan tashabbus: Rahmatullayev jangda masofani aniq nazorat qilib, tezkor va kuchli kombinatsiyalar yordamida raqibining himoyasini yorib o‘tishga muvaffaq bo‘ldi;

  • Hakamlarning yakdil qarori: Jang yakuniga ko‘ra, yon hakamlarning barchasi bir ovozdan — 5:0 hisobida g‘alabani hamyurtimiz Suhrob Rahmatullayevga berishdi;

  • Keyingi bosqich yo‘llanmasi: Ushbu muhim muvaffaqiyat evaziga o‘zbekistonlik bokschi jahon chempionatining keyingi bosqichiga yo‘l oldi, qozog‘istonlik Amir Ramazan esa medal va chempionlik uchun kurashni muddatidan oldin tark etdi.

World Boxing jahon chempionati: Musobaqa ko‘lami va faktlar

Budva shahrida tashkil etilgan ushbu nufuzli musobaqa kelajak Olimpiada yulduzlarini aniqlab bermoqda:

  • Yosh toifasi va qamrov: Mazkur musobaqa 19 yoshgacha (U-19) bo‘lgan bokschilar o‘rtasida tashkil etilgan bo‘lib, 16 oktyabrda boshlangan va 27 oktyabrga qadar davom etadi;

  • Ishtirokchilar soni: Turnirda jahonning 69 ta milliy federatsiyasidan tashrif buyurgan jami 474 nafar eng sara sportchi sovrinli o‘rinlar uchun bahs olib bormoqda.

Suhrob Rahmatullayevning bu yorqin g‘alabasi milliy jamoamizning jahon birinchiligidagi zafarli odimlarini munosib tarzda davom ettirdi.

Suhrob RahmatullayevAmir RamazanWorld Boxing U-19 chempionatiBudva
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Chorak final bizniki!»: Shavkatjon Boltayev Osiyo o‘yinlarida yorqin g‘alabaga erishdi«Chorak final bizniki!»: Shavkatjon Boltayev Osiyo o‘yinlarida yorqin g‘alabaga erishdi24 sentabr 12:04O‘zbekistonlik bokschi Germaniyada raqibini birinchi raundda nokaut qildiO‘zbekistonlik bokschi Germaniyada raqibini birinchi raundda nokaut qildi10 sentabr 07:04To‘rabek Habibullayevning Osiyo o‘yinlaridagi raqibi Nurbek Oralbay safdan chiqdiTo‘rabek Habibullayevning Osiyo o‘yinlaridagi raqibi Nurbek Oralbay safdan chiqdi10 oktabr 19:37«Ringda mushukdek qochib yurdi»: Avstraliyalik bokschi Jalolovga kutilmagan ayblov qo‘ydi«Ringda mushukdek qochib yurdi»: Avstraliyalik bokschi Jalolovga kutilmagan ayblov qo‘ydi12 avgust 20:10Bektemir Meliqo‘ziyevga AQSHlik bokschidan chaqiruv: eski jang tiriladimi?Bektemir Meliqo‘ziyevga AQSHlik bokschidan chaqiruv: eski jang tiriladimi?4 avgust 13:49Rolando Romero: "100 million dollar evaziga hatto o‘z otamning ham yuziga uraman"Rolando Romero: "100 million dollar evaziga hatto o‘z otamning ham yuziga uraman"23 avgust 18:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya