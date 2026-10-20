Ringda sensatsiya: O‘zbekistonlik bokschi qozog‘istonlik raqibini turnirdan chiqarib yubordi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Chernogoriyaning Budva shahrida o‘tkazilayotgan 19 yoshgacha bo‘lgan bokschilar o‘rtasidagi jahon chempionatining 1/16 finalida O‘zbekistonlik Suhrob Rahmatullayev qozog‘istonlik Amir Ramazan ustidan 5:0 hisobida g‘alaba qozondi.
- Uch raund davom etgan jangda Rahmatullayev masofani aniq nazorat qilib, raqibining himoyasini yorib o‘tishga muvaffaq bo‘ldi.
Chernogoriyaning Budva shahrida World Boxing shafeligi ostida o‘tkazilayotgan 19 yoshgacha bo‘lgan bokschilar o‘rtasidagi jahon chempionatida o‘zbek va qozoq boks maktablarining navbatdagi prinsipial to‘qnashuvi bo‘lib o‘tdi.
Musobaqaning 1/16 final bosqichi doirasida 75 kilogrammgacha bo‘lgan vazn toifasida O‘zbekiston terma jamoasi a’zosi Suhrob Rahmatullayev qozog‘istonlik mahoratli charm qo‘lqop ustasi Amir Ramazanga qarshi ringga ko‘tarildi.
Ringda mutlaq ustunlik: 5:0 hisobidagi ishonchli g‘alaba
Keskin va shiddatli zarbalar ostida kechgan uch raundlik bahsda o‘zbekistonlik sportchi to‘liq ustunlikni namoyish etdi:
Birinchi raunddan boshlangan tashabbus: Rahmatullayev jangda masofani aniq nazorat qilib, tezkor va kuchli kombinatsiyalar yordamida raqibining himoyasini yorib o‘tishga muvaffaq bo‘ldi;
Hakamlarning yakdil qarori: Jang yakuniga ko‘ra, yon hakamlarning barchasi bir ovozdan — 5:0 hisobida g‘alabani hamyurtimiz Suhrob Rahmatullayevga berishdi;
Keyingi bosqich yo‘llanmasi: Ushbu muhim muvaffaqiyat evaziga o‘zbekistonlik bokschi jahon chempionatining keyingi bosqichiga yo‘l oldi, qozog‘istonlik Amir Ramazan esa medal va chempionlik uchun kurashni muddatidan oldin tark etdi.
World Boxing jahon chempionati: Musobaqa ko‘lami va faktlar
Budva shahrida tashkil etilgan ushbu nufuzli musobaqa kelajak Olimpiada yulduzlarini aniqlab bermoqda:
Yosh toifasi va qamrov: Mazkur musobaqa 19 yoshgacha (U-19) bo‘lgan bokschilar o‘rtasida tashkil etilgan bo‘lib, 16 oktyabrda boshlangan va 27 oktyabrga qadar davom etadi;
Ishtirokchilar soni: Turnirda jahonning 69 ta milliy federatsiyasidan tashrif buyurgan jami 474 nafar eng sara sportchi sovrinli o‘rinlar uchun bahs olib bormoqda.
Suhrob Rahmatullayevning bu yorqin g‘alabasi milliy jamoamizning jahon birinchiligidagi zafarli odimlarini munosib tarzda davom ettirdi.
Izohlar 0
…