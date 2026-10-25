O‘zbekiston Jahon chempionati yarim finaliga 8 nafar bokschi bilan yo‘l oldi

·0·Sport
O‘zbekiston Jahon chempionati yarim finaliga 8 nafar bokschi bilan yo‘l oldi

Ayni kunlarda Chernogoriyaning Budva shahrida boks bo‘yicha yoshlar o‘rtasidagi nufuzli Jahon chempionati qizg‘in pallaga kirdi. Dunyoning eng kuchli yosh charm qo‘lqop ustalari kuch sinashayotgan musobaqada O‘zbekiston yoshlar terma jamoasi yuksak tayyorgarlik va mahorat namoyish etib, hal qiluvchi yarim final bosqichiga yo‘llanmani qo‘lga kiritdi hamda kamida bronza medallarini naqd qildi.

O‘zbekiston — yetakchilar safida: Yarim final ko‘rsatkichlari

O‘zbekiston Boks federatsiyasi taqdim etgan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, hamyurtlarimiz yarim finalchilar soni bo‘yicha dunyoning eng kuchli terma jamoalari bilan yelkama-yelka bormoqda:

  • Rossiya va Qozog‘iston bilan keskin raqobat: Musobaqaning eng ko‘p yarim finalchisi Rossiya (9 nafar), O‘zbekiston (8 nafar) va Qozog‘iston (8 nafar) hisobiga to‘g‘ri kelmoqda;

  • Yevropa va Amerikani ortda qoldirib: O‘zbek boks maktabi vakillari Irlandiya (6), AQSH (5), Xitoy (5), Angliya (4) va Kuba (1) kabi boks derjavalaridan ancha oldinda bormoqda;

  • Oltin medallar sari yurish: Yarim finalga chiqqan barcha bokschilarimiz o‘z vazn toifalarida Jahon chempionatining kamida bronza medalini kafolatlab ulgurdi, endigi bosh maqsad — final va oltin medallar.

Yarim finalga chiqqan davlatlar reytingi (bokschilar soni bo‘yicha):

  • Rossiya — 9 nafar

  • O‘zbekiston — 8 nafar

  • Qozog‘iston — 8 nafar

  • Irlandiya — 6 nafar

  • AQSH, Xitoy — 5 nafardan

  • Angliya, Braziliya, Ukraina, Hindiston — 4 nafardan

  • Jazoir, Italiya — 3 nafardan

  • Ozarbayjon, Qirg‘iziston — 2 nafardan

  • Kuba, Argentina, Armaniston, Ispaniya, Eron, Gretsiya, Gruziya, Shotlandiya, Vengriya, Kanada, Yaponiya, Venesuela, Turkiya — 1 nafardan.

Musobaqaning hal qiluvchi yarim final janglari yaqin soatlarda start oladi va hamyurtlarimiz final yo‘llanmasi uchun ringga ko‘tariladi.

Boks bo‘yicha yoshlar o‘rtasidagi Jahon chempionatiBudvaO‘zbekiston boks federatsiyasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Boks bo‘yicha JCHda qaynoq oqshom: O‘zbekiston vakillari medallar uchun jangga kirishmoqdaBoks bo‘yicha JCHda qaynoq oqshom: O‘zbekiston vakillari medallar uchun jangga kirishmoqda23 oktabr 16:15Ringda sensatsiya: O‘zbekistonlik bokschi qozog‘istonlik raqibini turnirdan chiqarib yubordiRingda sensatsiya: O‘zbekistonlik bokschi qozog‘istonlik raqibini turnirdan chiqarib yubordi20 oktabr 07:22Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston bokschilari 7 ta medal bilan ikkinchi o‘rinni egalladiOsiyo o‘yinlari: O‘zbekiston bokschilari 7 ta medal bilan ikkinchi o‘rinni egalladi2 oktabr 15:49Osiyo o‘yinlarida oltin kun: 3 nafar bokschimiz ertaga chempionlik uchun ringga chiqadiOsiyo o‘yinlarida oltin kun: 3 nafar bokschimiz ertaga chempionlik uchun ringga chiqadi1 oktabr 19:43«Chorak final bizniki!»: Shavkatjon Boltayev Osiyo o‘yinlarida yorqin g‘alabaga erishdi«Chorak final bizniki!»: Shavkatjon Boltayev Osiyo o‘yinlarida yorqin g‘alabaga erishdi24 sentabr 12:04Feruza Kazakova «Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarini shov-shuvli g‘alaba bilan boshladiFeruza Kazakova «Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarini shov-shuvli g‘alaba bilan boshladi24 sentabr 11:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi