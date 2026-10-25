O‘zbekiston Jahon chempionati yarim finaliga 8 nafar bokschi bilan yo‘l oldi
Ayni kunlarda Chernogoriyaning Budva shahrida boks bo‘yicha yoshlar o‘rtasidagi nufuzli Jahon chempionati qizg‘in pallaga kirdi. Dunyoning eng kuchli yosh charm qo‘lqop ustalari kuch sinashayotgan musobaqada O‘zbekiston yoshlar terma jamoasi yuksak tayyorgarlik va mahorat namoyish etib, hal qiluvchi yarim final bosqichiga yo‘llanmani qo‘lga kiritdi hamda kamida bronza medallarini naqd qildi.
O‘zbekiston — yetakchilar safida: Yarim final ko‘rsatkichlari
O‘zbekiston Boks federatsiyasi taqdim etgan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, hamyurtlarimiz yarim finalchilar soni bo‘yicha dunyoning eng kuchli terma jamoalari bilan yelkama-yelka bormoqda:
Rossiya va Qozog‘iston bilan keskin raqobat: Musobaqaning eng ko‘p yarim finalchisi Rossiya (9 nafar), O‘zbekiston (8 nafar) va Qozog‘iston (8 nafar) hisobiga to‘g‘ri kelmoqda;
Yevropa va Amerikani ortda qoldirib: O‘zbek boks maktabi vakillari Irlandiya (6), AQSH (5), Xitoy (5), Angliya (4) va Kuba (1) kabi boks derjavalaridan ancha oldinda bormoqda;
Oltin medallar sari yurish: Yarim finalga chiqqan barcha bokschilarimiz o‘z vazn toifalarida Jahon chempionatining kamida bronza medalini kafolatlab ulgurdi, endigi bosh maqsad — final va oltin medallar.
Yarim finalga chiqqan davlatlar reytingi (bokschilar soni bo‘yicha):
Rossiya — 9 nafar
O‘zbekiston — 8 nafar
Qozog‘iston — 8 nafar
Irlandiya — 6 nafar
AQSH, Xitoy — 5 nafardan
Angliya, Braziliya, Ukraina, Hindiston — 4 nafardan
Jazoir, Italiya — 3 nafardan
Ozarbayjon, Qirg‘iziston — 2 nafardan
Kuba, Argentina, Armaniston, Ispaniya, Eron, Gretsiya, Gruziya, Shotlandiya, Vengriya, Kanada, Yaponiya, Venesuela, Turkiya — 1 nafardan.
Musobaqaning hal qiluvchi yarim final janglari yaqin soatlarda start oladi va hamyurtlarimiz final yo‘llanmasi uchun ringga ko‘tariladi.
Izohlar 0
…