Zulfiqor Adhamjonov ukrainalik raqibini mag‘lub etib, JCH medalini naqd qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Chernogoriyaning Budva shahrida o‘tayotgan 19 yoshgacha bo‘lgan bokschilar o‘rtasidagi Jahon chempionatida Zulfiqor Adhamjonov yarim finalga yo‘l oldi.
- 70 kilogrammgacha bo‘lgan vazn toifasida ringga chiqqan o‘zbekistonlik sportchi chorak finalda ukrainalik Aleksandr Kravchenkoni 4:1 hisobida mag‘lub etdi.
- Ushbu g‘alaba orqali Adhamjonov musobaqaning kamida bronza medalini naqd qildi.
- Turnirda dunyoning 69 mamlakatidan 474 nafar yosh bokschi ishtirok etmoqda.
Chernogoriyaning Budva shahrida World Boxing xalqaro tashkiloti shafeligida davom etayotgan 19 yoshgacha bo‘lgan bokschilar o‘rtasidagi Jahon chempionatida O‘zbekiston terma jamoasi navbatdagi muvaffaqiyatli odimni tashladi.
70 kilogrammgacha bo‘lgan vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilayotgan umidli charm qo‘lqop ustasi Zulfiqor Adhamjonov chorak final doirasida ukrainalik raqibi Aleksandr Kravchenkoga qarshi bahs olib bordi va yorqin g‘alabaga erishdi.
Hakamlarning 4:1 hisobidagi qarori va kafolatlangan medal
Musobaqaning eng muhim bosqichlaridan biri hisoblangan chorak final uchrashuvi shiddatli va murosasiz tempda kechdi:
Keskin kurashlar: Har ikki bokschi uch raund davomida ochiq va agressiv jang namoyish etib, ringda faol hujumkorlik ko‘rsatdi;
Adhamjonovning ustunligi: O‘zbekistonlik bokschining aniq zarbalari, masofani to‘g‘ri tanlashi va tashabbusni o‘z qo‘lida saqlab qolishi jang taqdirini hal qildi;
Hakamlar qarori: Uch raund yakuniga ko‘ra, hakamlar 4:1 hisobida Zulfiqor Adhamjonovning ustunligini qayd etishdi;
Yarim final yo‘llanmasi: Ushbu muhim zafar evaziga hamyurtimiz yarim final yo‘llanmasini qo‘lga kiritib, kamida bronza medalini naqd qildi.
World Boxing U-19 Jahon chempionati tafsilotlari
Budva ringlarida jahonning eng iqtidorli yosh sportchilari kuch sinashmoqda:
Musobaqa muddati: Turnir 2026 yilning 16–27 oktyabr kunlari Chernogoriyada bo‘lib o‘tmoqda;
Ishtirokchilar salmog‘i: Dunyoning 69 mamlakatidan tashrif buyurgan jami 474 nafar yosh charm qo‘lqop ustasi bellashuvlarda ishtirok etmoqda;
Vazn toifalari: Bellashuvlar jami 20 ta vazn toifasida — o‘g‘il bolalar va qizlar o‘rtasida 10 tadan yo‘nalishda kechmoqda.
Izohlar 0
…