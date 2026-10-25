Zulfiqor Adhamjonov ukrainalik raqibini mag‘lub etib, JCH medalini naqd qildi

·59·Sport
Zulfiqor Adhamjonov ukrainalik raqibini mag‘lub etib, JCH medalini naqd qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Chernogoriyaning Budva shahrida o‘tayotgan 19 yoshgacha bo‘lgan bokschilar o‘rtasidagi Jahon chempionatida Zulfiqor Adhamjonov yarim finalga yo‘l oldi.
  • 70 kilogrammgacha bo‘lgan vazn toifasida ringga chiqqan o‘zbekistonlik sportchi chorak finalda ukrainalik Aleksandr Kravchenkoni 4:1 hisobida mag‘lub etdi.
  • Ushbu g‘alaba orqali Adhamjonov musobaqaning kamida bronza medalini naqd qildi.
  • Turnirda dunyoning 69 mamlakatidan 474 nafar yosh bokschi ishtirok etmoqda.

Chernogoriyaning Budva shahrida World Boxing xalqaro tashkiloti shafeligida davom etayotgan 19 yoshgacha bo‘lgan bokschilar o‘rtasidagi Jahon chempionatida O‘zbekiston terma jamoasi navbatdagi muvaffaqiyatli odimni tashladi.

70 kilogrammgacha bo‘lgan vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilayotgan umidli charm qo‘lqop ustasi Zulfiqor Adhamjonov chorak final doirasida ukrainalik raqibi Aleksandr Kravchenkoga qarshi bahs olib bordi va yorqin g‘alabaga erishdi.

Hakamlarning 4:1 hisobidagi qarori va kafolatlangan medal

Musobaqaning eng muhim bosqichlaridan biri hisoblangan chorak final uchrashuvi shiddatli va murosasiz tempda kechdi:

  • Keskin kurashlar: Har ikki bokschi uch raund davomida ochiq va agressiv jang namoyish etib, ringda faol hujumkorlik ko‘rsatdi;

  • Adhamjonovning ustunligi: O‘zbekistonlik bokschining aniq zarbalari, masofani to‘g‘ri tanlashi va tashabbusni o‘z qo‘lida saqlab qolishi jang taqdirini hal qildi;

  • Hakamlar qarori: Uch raund yakuniga ko‘ra, hakamlar 4:1 hisobida Zulfiqor Adhamjonovning ustunligini qayd etishdi;

  • Yarim final yo‘llanmasi: Ushbu muhim zafar evaziga hamyurtimiz yarim final yo‘llanmasini qo‘lga kiritib, kamida bronza medalini naqd qildi.

World Boxing U-19 Jahon chempionati tafsilotlari

Budva ringlarida jahonning eng iqtidorli yosh sportchilari kuch sinashmoqda:

  • Musobaqa muddati: Turnir 2026 yilning 16–27 oktyabr kunlari Chernogoriyada bo‘lib o‘tmoqda;

  • Ishtirokchilar salmog‘i: Dunyoning 69 mamlakatidan tashrif buyurgan jami 474 nafar yosh charm qo‘lqop ustasi bellashuvlarda ishtirok etmoqda;

  • Vazn toifalari: Bellashuvlar jami 20 ta vazn toifasida — o‘g‘il bolalar va qizlar o‘rtasida 10 tadan yo‘nalishda kechmoqda.

Zulfiqor AdhamjonovWorld BoxingBoks bo‘yicha yoshlar o‘rtasida Jahon chempionatiBudva
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muxtasar Aliyeva rossiyalik Tishkovani mag‘lub etib, JCH medalini naqd qildiMuxtasar Aliyeva rossiyalik Tishkovani mag‘lub etib, JCH medalini naqd qildiBugun 12:26Abrorbek Sharipov 3-raundda diskvalifikatsiya qilindi va musobaqa bilan xayrlashdiAbrorbek Sharipov 3-raundda diskvalifikatsiya qilindi va musobaqa bilan xayrlashdiBugun 12:38O‘zbek boksi hukmronligi: Jahon chempionatining 2-kunida barcha bokschilarimiz g‘alaba qozondiO‘zbek boksi hukmronligi: Jahon chempionatining 2-kunida barcha bokschilarimiz g‘alaba qozondi18 oktabr 18:26O‘zbekiston Jahon chempionati yarim finaliga 8 nafar bokschi bilan yo‘l oldiO‘zbekiston Jahon chempionati yarim finaliga 8 nafar bokschi bilan yo‘l oldiBugun 12:12Ringda sensatsiya: O‘zbekistonlik bokschi qozog‘istonlik raqibini turnirdan chiqarib yubordiRingda sensatsiya: O‘zbekistonlik bokschi qozog‘istonlik raqibini turnirdan chiqarib yubordi20 oktabr 07:22«World Boxing» kubogida 9 nafar bokschimiz chorak finalda jang qiladi«World Boxing» kubogida 9 nafar bokschimiz chorak finalda jang qiladi18 iyun 21:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi