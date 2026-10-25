Abrorbek Sharipov 3-raundda diskvalifikatsiya qilindi va musobaqa bilan xayrlashdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Chernogoriyaning Budva shahrida o‘tayotgan 19 yoshgacha bo‘lgan bokschilar o‘rtasidagi Jahon chempionatida o‘zbekistonlik Abrorbek Sharipov diskvalifikatsiya tufayli musobaqani tark etdi.
- 80 kilogrammgacha vazn toifasidagi chorak final jangida hamyurtimiz rossiyalik Proxor Starsevga qarshi ringga chiqib, uchinchi raundda referi tomonidan uchinchi bor ogohlantirilgach, bahsdan chetlashtirildi.
Chernogoriyaning Budva shahrida World Boxing xalqaro tashkiloti shafeligida o‘tkazilayotgan 19 yoshgacha bo‘lgan bokschilar o‘rtasidagi Jahon chempionatida O‘zbekiston terma jamoasi uchun kutilmagan va bahsli natija qayd etildi.
80 kilogrammgacha bo‘lgan vazn toifasida yarim final yo‘llanmasi hamda kafolatlangan medallar uchun kechgan chorak final to‘qnashuvida hamyurtimiz Abrorbek Sharipov rossiyalik raqibi Proxor Starsev bilan kuch sinashdi.
Hal qiluvchi 3-raund va hakamning keskin qarori
Ringdagi murosasiz kurash shiddatli tempda kechgan bo‘lsa-da, bahsning taqdiri ochkolar hisobigacha yetib bormadi:
Ogohlantirishlar ta’siri: Jang davomida qoidabuzarliklar ko‘payib, ring hakami o‘zbekistonlik bokschiga nisbatan bir necha bor e’tiroz bildirdi;
Diskvalifikatsiya: 3-raundga kelib, referi Abrorbek Sharipovga uchinchi bor rasmiy ogohlantirish ko‘rsatdi va turnir reglamentiga asosan jangni darhol to‘xtatib, hamyurtimizni diskvalifikatsiya (musobaqadan chetlashtirish) qildi;
Medal boy berildi: Natijada Proxor Starsev muddatidan avval g‘alabani tantana qilib, yarim finalga yo‘l oldi va kamida bronza medalini naqd qildi. Sharipov esa sovrinli o‘rinlardan mahrum bo‘lib, chempionatdagi ishtirokini yakunladi.
World Boxing U-19 Jahon chempionati miqyosi
Budva ringlarida davom etayotgan mazkur musobaqa dunyoning bo‘lajak boks yulduzlarini bir yerga jamlagan:
Muddati va manzili: U-19 jahon birinchiligi 2026 yilning 16–27 oktyabr kunlari Chernogoriyada bo‘lib o‘tmoqda;
Ishtirokchilar salmog‘i: Dunyoning 69 ta mamlakatidan tashrif buyurgan 474 nafar yosh bokschi murosasiz bahslarda ishtirok etmoqda;
Vazn toifalari: Bellashuvlar jami 20 ta vazn toifasida — o‘g‘il bolalar va qizlar o‘rtasida 10 tadan yo‘nalishda kechmoqda.
Izohlar 0
…