Abrorbek Sharipov 3-raundda diskvalifikatsiya qilindi va musobaqa bilan xayrlashdi

·111·Sport
Abrorbek Sharipov 3-raundda diskvalifikatsiya qilindi va musobaqa bilan xayrlashdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Chernogoriyaning Budva shahrida o‘tayotgan 19 yoshgacha bo‘lgan bokschilar o‘rtasidagi Jahon chempionatida o‘zbekistonlik Abrorbek Sharipov diskvalifikatsiya tufayli musobaqani tark etdi.
  • 80 kilogrammgacha vazn toifasidagi chorak final jangida hamyurtimiz rossiyalik Proxor Starsevga qarshi ringga chiqib, uchinchi raundda referi tomonidan uchinchi bor ogohlantirilgach, bahsdan chetlashtirildi.

Chernogoriyaning Budva shahrida World Boxing xalqaro tashkiloti shafeligida o‘tkazilayotgan 19 yoshgacha bo‘lgan bokschilar o‘rtasidagi Jahon chempionatida O‘zbekiston terma jamoasi uchun kutilmagan va bahsli natija qayd etildi.

80 kilogrammgacha bo‘lgan vazn toifasida yarim final yo‘llanmasi hamda kafolatlangan medallar uchun kechgan chorak final to‘qnashuvida hamyurtimiz Abrorbek Sharipov rossiyalik raqibi Proxor Starsev bilan kuch sinashdi.

Hal qiluvchi 3-raund va hakamning keskin qarori

Ringdagi murosasiz kurash shiddatli tempda kechgan bo‘lsa-da, bahsning taqdiri ochkolar hisobigacha yetib bormadi:

  • Ogohlantirishlar ta’siri: Jang davomida qoidabuzarliklar ko‘payib, ring hakami o‘zbekistonlik bokschiga nisbatan bir necha bor e’tiroz bildirdi;

  • Diskvalifikatsiya: 3-raundga kelib, referi Abrorbek Sharipovga uchinchi bor rasmiy ogohlantirish ko‘rsatdi va turnir reglamentiga asosan jangni darhol to‘xtatib, hamyurtimizni diskvalifikatsiya (musobaqadan chetlashtirish) qildi;

  • Medal boy berildi: Natijada Proxor Starsev muddatidan avval g‘alabani tantana qilib, yarim finalga yo‘l oldi va kamida bronza medalini naqd qildi. Sharipov esa sovrinli o‘rinlardan mahrum bo‘lib, chempionatdagi ishtirokini yakunladi.

World Boxing U-19 Jahon chempionati miqyosi

Budva ringlarida davom etayotgan mazkur musobaqa dunyoning bo‘lajak boks yulduzlarini bir yerga jamlagan:

  • Muddati va manzili: U-19 jahon birinchiligi 2026 yilning 16–27 oktyabr kunlari Chernogoriyada bo‘lib o‘tmoqda;

  • Ishtirokchilar salmog‘i: Dunyoning 69 ta mamlakatidan tashrif buyurgan 474 nafar yosh bokschi murosasiz bahslarda ishtirok etmoqda;

  • Vazn toifalari: Bellashuvlar jami 20 ta vazn toifasida — o‘g‘il bolalar va qizlar o‘rtasida 10 tadan yo‘nalishda kechmoqda.

Abrorbek SharipovWorld BoxingU-19 boks bo‘yicha Jahon chempionatiBudva
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zulfiqor Adhamjonov ukrainalik raqibini mag‘lub etib, JCH medalini naqd qildiZulfiqor Adhamjonov ukrainalik raqibini mag‘lub etib, JCH medalini naqd qildiBugun 12:55Muxtasar Aliyeva rossiyalik Tishkovani mag‘lub etib, JCH medalini naqd qildiMuxtasar Aliyeva rossiyalik Tishkovani mag‘lub etib, JCH medalini naqd qildiBugun 12:26O‘zbekiston Jahon chempionati yarim finaliga 8 nafar bokschi bilan yo‘l oldiO‘zbekiston Jahon chempionati yarim finaliga 8 nafar bokschi bilan yo‘l oldiBugun 12:12Ringda sensatsiya: O‘zbekistonlik bokschi qozog‘istonlik raqibini turnirdan chiqarib yubordiRingda sensatsiya: O‘zbekistonlik bokschi qozog‘istonlik raqibini turnirdan chiqarib yubordi20 oktabr 07:22«World Boxing» kubogida 9 nafar bokschimiz chorak finalda jang qiladi«World Boxing» kubogida 9 nafar bokschimiz chorak finalda jang qiladi18 iyun 21:26“Humo Arena”da nokautlar shousi: Octagon 91 turnirining barcha natijalari“Humo Arena”da nokautlar shousi: Octagon 91 turnirining barcha natijalari6 sentabr 08:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi