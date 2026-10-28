Yoshlar o‘rtasidagi Jahon chempionatida 4 ta oltin va 2 ta kumush medal qo‘lga kiritildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Chernogoriyaning Budva shahrida yakunlangan boks bo‘yicha yoshlar o‘rtasidagi Jahon chempionatida O‘zbekiston terma jamoasi 4 ta oltin va 2 ta kumush medalni qo‘lga kiritdi.
- Suhrob Rahmatullayev, Asadbek Sultanboyev, Nazokat Mardonova va Islom Salixov final bahslarida g‘alaba qozonib, shohsupaning eng yuqori pog‘onasiga ko‘tarildi.
- Maftuna Yangiyeva hamda Sardorbek Bahromxo‘jayev esa musobaqani kumush medal bilan yakunladi.
Chernogoriyaning Budva shahrida boks bo‘yicha yoshlar o‘rtasida o‘tkazilgan Jahon chempionati o‘z yakuniga yetdi. O‘zbekiston terma jamoasi vakillari musobaqaning final bahslarida yuksak matonat, chinakam chempionlik xarakteri va yuqori texnik mahorat namoyish etib, 4 ta oltin hamda 2 ta kumush medalini qo‘lga kiritdi.
Ayniqsa, super og‘ir vazndagi «Markaziy Osiyo klassikosi» va qizlar o‘rtasidagi keskin to‘qnashuvlar butun musobaqaning eng yorqin voqeliklariga aylandi. O‘zbekiston Boks federatsiyasi xabariga ko‘ra, yosh bokschilarimiz dunyo arenasida mamlakat boks maktabining yetakchi ekanini yana bir bor isbotladi.
Oltin zarbalar: Yangi jahon chempionlari
Final bosqichida raqiblaridan ustun kelib, shohsupaning eng yuqori pog‘onasiga ko‘tarilgan hamyurtlarimiz:
Suhrob Rahmatullayev (-75 kg): Eronlik Muhammad Solih Mesbahiga qarshi o‘ta shiddatli va keskin kechgan bahsda o‘z mahoratini ko‘rsatib, hakamlarning 3:2 hisobidagi qarori bilan mutlaq jahon chempioniga aylandi;
Asadbek Sultanboyev (-90 kg): Ukrainalik Vladislav Naumenkoga qarshi to‘liq uch raund davomida ringda yakkahokimlik qildi va 5:0 hisobida yakdil g‘alabaga erishib, oltin medalga ega chiqdi;
Nazokat Mardonova (-51 kg): Amerikalik Rubi Lopesga qarshi jangda qarshi hujumda harakat qilish bo‘yicha haqiqiy «master-klass» namoyish etdi va haqli tarzda 4:1 hisobida raqibasini taslim etib, dunyo birinchiligining bosh sovrinini qo‘lga kiritdi;
Islom Salixov (+90 kg): Qozog‘istonlik Vladislav Samojonovga qarshi kechgan «Markaziy Osiyo derbisi»da haqiqiy iroda ko‘rsatdi; dastlabki raundda raqib ustunlik qilgan bo‘lsa, Islom ikkinchi va uchinchi raundlarda tashabbusni butunlay o‘z qo‘liga oldi hamda 4:1 hisobida g‘alaba qozonib, Jahon chempioni nomiga sazovor bo‘ldi.
Murosasiz finallar va kumush medallar
Musobaqaning hal qiluvchi bahslarida oxirigacha kurashib, terma jamoamiz hisobiga kumush medallarni qo‘shib qo‘ygan sportchilarimiz:
Maftuna Yangiyeva (-70 kg): AQSH vakilasi Marley Maknelliga qarshi murosasiz jang olib borib, barcha imkoniyatini ishga soldi, ammo yakunda 1:4 hisobida imkoniyatni boy berib, jahon vitse-chempioniga aylandi;
Sardorbek Bahromxo‘jayev (-85 kg): Rossiyalik Kirill Korshakov bilan kechgan keskin qarama-qarshilikda 0:5 hisobida mag‘lubiyatga uchrab, musobaqani faxrli kumush medal bilan tamomladi.
Yosh charm qo‘lqop ustalarimizning Budva shahrida qayd etgan mazkur ulkan natijasi milliy boksimizning kelajak avlodi ishonchli qo‘llarda ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.
Izohlar 0
…