Yoshlar o‘rtasidagi Jahon chempionatida 4 ta oltin va 2 ta kumush medal qo‘lga kiritildi

·94·Sport
Yoshlar o‘rtasidagi Jahon chempionatida 4 ta oltin va 2 ta kumush medal qo‘lga kiritildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Chernogoriyaning Budva shahrida yakunlangan boks bo‘yicha yoshlar o‘rtasidagi Jahon chempionatida O‘zbekiston terma jamoasi 4 ta oltin va 2 ta kumush medalni qo‘lga kiritdi.
  • Suhrob Rahmatullayev, Asadbek Sultanboyev, Nazokat Mardonova va Islom Salixov final bahslarida g‘alaba qozonib, shohsupaning eng yuqori pog‘onasiga ko‘tarildi.
  • Maftuna Yangiyeva hamda Sardorbek Bahromxo‘jayev esa musobaqani kumush medal bilan yakunladi.

Chernogoriyaning Budva shahrida boks bo‘yicha yoshlar o‘rtasida o‘tkazilgan Jahon chempionati o‘z yakuniga yetdi. O‘zbekiston terma jamoasi vakillari musobaqaning final bahslarida yuksak matonat, chinakam chempionlik xarakteri va yuqori texnik mahorat namoyish etib, 4 ta oltin hamda 2 ta kumush medalini qo‘lga kiritdi.

Ayniqsa, super og‘ir vazndagi «Markaziy Osiyo klassikosi» va qizlar o‘rtasidagi keskin to‘qnashuvlar butun musobaqaning eng yorqin voqeliklariga aylandi. O‘zbekiston Boks federatsiyasi xabariga ko‘ra, yosh bokschilarimiz dunyo arenasida mamlakat boks maktabining yetakchi ekanini yana bir bor isbotladi.

Oltin zarbalar: Yangi jahon chempionlari

Final bosqichida raqiblaridan ustun kelib, shohsupaning eng yuqori pog‘onasiga ko‘tarilgan hamyurtlarimiz:

  • Suhrob Rahmatullayev (-75 kg): Eronlik Muhammad Solih Mesbahiga qarshi o‘ta shiddatli va keskin kechgan bahsda o‘z mahoratini ko‘rsatib, hakamlarning 3:2 hisobidagi qarori bilan mutlaq jahon chempioniga aylandi;

  • Asadbek Sultanboyev (-90 kg): Ukrainalik Vladislav Naumenkoga qarshi to‘liq uch raund davomida ringda yakkahokimlik qildi va 5:0 hisobida yakdil g‘alabaga erishib, oltin medalga ega chiqdi;

  • Nazokat Mardonova (-51 kg): Amerikalik Rubi Lopesga qarshi jangda qarshi hujumda harakat qilish bo‘yicha haqiqiy «master-klass» namoyish etdi va haqli tarzda 4:1 hisobida raqibasini taslim etib, dunyo birinchiligining bosh sovrinini qo‘lga kiritdi;

  • Islom Salixov (+90 kg): Qozog‘istonlik Vladislav Samojonovga qarshi kechgan «Markaziy Osiyo derbisi»da haqiqiy iroda ko‘rsatdi; dastlabki raundda raqib ustunlik qilgan bo‘lsa, Islom ikkinchi va uchinchi raundlarda tashabbusni butunlay o‘z qo‘liga oldi hamda 4:1 hisobida g‘alaba qozonib, Jahon chempioni nomiga sazovor bo‘ldi.

Murosasiz finallar va kumush medallar

Musobaqaning hal qiluvchi bahslarida oxirigacha kurashib, terma jamoamiz hisobiga kumush medallarni qo‘shib qo‘ygan sportchilarimiz:

  • Maftuna Yangiyeva (-70 kg): AQSH vakilasi Marley Maknelliga qarshi murosasiz jang olib borib, barcha imkoniyatini ishga soldi, ammo yakunda 1:4 hisobida imkoniyatni boy berib, jahon vitse-chempioniga aylandi;

  • Sardorbek Bahromxo‘jayev (-85 kg): Rossiyalik Kirill Korshakov bilan kechgan keskin qarama-qarshilikda 0:5 hisobida mag‘lubiyatga uchrab, musobaqani faxrli kumush medal bilan tamomladi.

Yosh charm qo‘lqop ustalarimizning Budva shahrida qayd etgan mazkur ulkan natijasi milliy boksimizning kelajak avlodi ishonchli qo‘llarda ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.

Boks bo‘yicha yoshlar o‘rtasida Jahon chempionatiO‘zbekiston boks federatsiyasiBudva-2024Boks
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zulfiqor Adhamjonov ukrainalik raqibini mag‘lub etib, JCH medalini naqd qildiZulfiqor Adhamjonov ukrainalik raqibini mag‘lub etib, JCH medalini naqd qildi25 oktabr 12:55Muxtasar Aliyeva rossiyalik Tishkovani mag‘lub etib, JCH medalini naqd qildiMuxtasar Aliyeva rossiyalik Tishkovani mag‘lub etib, JCH medalini naqd qildi25 oktabr 12:26O‘zbekiston Jahon chempionati yarim finaliga 8 nafar bokschi bilan yo‘l oldiO‘zbekiston Jahon chempionati yarim finaliga 8 nafar bokschi bilan yo‘l oldi25 oktabr 12:12Boks bo‘yicha JCHda qaynoq oqshom: O‘zbekiston vakillari medallar uchun jangga kirishmoqdaBoks bo‘yicha JCHda qaynoq oqshom: O‘zbekiston vakillari medallar uchun jangga kirishmoqda23 oktabr 16:15Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston bokschilari 7 ta medal bilan ikkinchi o‘rinni egalladiOsiyo o‘yinlari: O‘zbekiston bokschilari 7 ta medal bilan ikkinchi o‘rinni egalladi2 oktabr 15:49Osiyo o‘yinlarida oltin kun: 3 nafar bokschimiz ertaga chempionlik uchun ringga chiqadiOsiyo o‘yinlarida oltin kun: 3 nafar bokschimiz ertaga chempionlik uchun ringga chiqadi1 oktabr 19:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi