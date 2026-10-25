Kristal Pelas — Nyukasl: tarkiblar va jonli matn
Angliya Premer-ligasi doirasidagi Kristal Pelas — Nyukasl uchrashuvi 25 oktyabr, 19:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Kristal Pelas boshlang‘ich tarkibi: 44. Benites V., 6. Kanvo J., 5. Disasi A., 18. Kamada D., 25. Xalayli A., 14. Mateta J., 11. Maknil D., 3. Mitchell T., 10. Pino Y., 26. Richards K., 20. Uorton A. (kapitan).
Kristal Pelas zaxiradagilari: 33. Chilvell B., 28. Dukure K., 29. Gessand E., 19. Xyuz U., 8. Lerma J., 31. Mettyus R., 30. Mingesa O., 9. Nketia E., 24. Osorio D.
Kristal Pelas bosh murabbiyi: Seydj P.
Nyukasl boshlang‘ich tarkibi: 21. Xornichek L., 11. Barns X., 33. Byorn D. (kapitan), 37. Dedich A., 3. Xoll L., 7. Joelinton, 23. Myorfi Dj., 6. Niko, 10. Osula U., 5. Sher F., 28. Uillok Dj.
Nyukasl zaxiradagilari: 8. Bamba A., 4. Botman S., 19. Elanga A., 1. Poup N., 41. Remzi J., 14. Steyr S., 12. Tiav M., 17. Ture B., 9. Vissa I.
Nyukasl bosh murabbiyi: Jayssle M.
Izohlar 0
…