«Hisob 3:0 yoki 4:0 bo‘lishi kerak edi»: Mikel Arteta «Nyukasl» bilan durangdan so‘ng
Londonning «Arsenal» klubi bosh murabbiyi Mikel Arteta Angliya Premer-ligasi doirasida «Nyukasl»ga qarshi kechgan va jangovar 2:2 hisobidagi durang bilan yakunlangan bahsdan so‘ng o‘z taassurotlari bilan o‘rtoqlashdi. Ispaniyalik mutaxassis jamoasining yirik g‘alaba uchun barcha imkoniyatlarga ega bo‘lgani, biroq o‘z xatolari evaziga muhim ikki ochkoni boy berganini ta’kidladi.
«Raqibning o‘ziga bo‘lgan ishonchini o‘zimiz oshirdik»
Artetaning so‘zlariga ko‘ra, «to‘pchilar» birinchi bo‘limda raqibdan butunlay ustun kelgan, ammo oddiy vaziyatdagi qo‘pol xato o‘yin ssenariysini o‘zgartirib yuborgan:
«Bugun ikki ochko yo‘qotgandek his qilyapman. Birinchi bo‘limda ajoyib o‘ynadik, butunlay boshqa darajada harakat qildik. Raqib pressingini yengib o‘tishdagi kombinatsiyalarimiz juda yaxshi edi. Hisob 2:0, 3:0 yoki hatto 4:0 bo‘lishi kerak edi, ammo bunday bo‘lmadi.
Raqibning o‘ziga bo‘lgan ishonchini o‘zimiz oshirdik. Ularga gol sovg‘a qildik. Autdan to‘pni o‘yinga kiritishda uni yo‘qotdik va qanot hujumchisini nazoratsiz qoldirdik.»
— Mikel Arteta
Ikkinchi bo‘limdagi noaniqliklar va David Rayyaning jarohati
Bosh murabbiy tanaffusdan so‘ng «Nyukasl» taktik jihatdan o‘zgarmagani, shunchaki «Arsenal» futbolchilarining ko‘plab noaniq uzatmalari raqibga qo‘l kelganini qayd etdi. Bundan tashqari, jamoaning asosiy darvozaboni David Rayyaning jarohat olib maydonni tark etgani londonliklar uchun jiddiy xavotir uyg‘otmoqda:
««Nyukasl» tanaffusda o‘yinini jiddiy o‘zgartirdi deb o‘ylamayman. Ular shunchaki ancha samarali harakat qila boshladi. Biz esa juda ko‘p noaniq uzatmalar berdik va raqibga ishonch bag‘ishladik. Futbolda ishonch eng muhim omillardan biri, ayniqsa, bunday ajoyib muhitda o‘ynayotganda.
Rayyaning ahvoli qandayligini bilmayman. Maydonni tark etishga majbur bo‘lganidan ko‘rinib turibdiki, vaziyat yaxshi emas. Bugun yoki ertaga MRT tekshiruvi o‘tkaziladi va jarohat darajasini aniqlaymiz.»
«Arsenal» — «Nyukasl» (2:2) uchrashuvi tahlili
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar va Arteta tahlili
Musobaqa va natija
Angliya Premer-ligasi — «Arsenal» 2:2 «Nyukasl»
1-bo‘lim ustunligi
Kombinatsion o‘yin va pressingdan chiqish orqali 3:0 yoki 4:0 hisobiga yetarli vaziyatlar
Asosiy xato
Autdan to‘p kiritishdagi to‘p yo‘qotish va qanot hujumchisini ochiq qoldirish
2-bo‘limdagi muammo
Noaniq uzatmalar ko‘payishi va 3-golni urishdagi aniqlik yetishmasligi
Kadrlar yo‘qotishi
Darvozabon David Rayya jarohat oldi (MRT tekshiruvi kutilmoqda)
Sizningcha, «Arsenal»ning bunday muhim bahslarda yirik ustunlikni boy berib qo‘yishi va David Rayyaning ehtimoliy jarohati chempionlik poygasiga qanday ta’sir qiladi?
O‘z tahliliy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va APL muxlislariga Mikel Artetaning ushbu intervyusini darhol ulashing!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…