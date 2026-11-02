Nyukasl — Everton: tarkiblar va jonli matn
Angliya Premer-ligasi doirasidagi Nyukasl — Everton uchrashuvi 3 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Nyukasl boshlang‘ich tarkibi: 21. Xornichek L., 11. Barns X., 33. Byorn D. (kapitan), 37. Dedich A., 19. Elanga A., 3. Xoll L., 7. Joelinton, 6. Niko, 10. Osula U., 5. Sher F., 28. Uillok Dj.
Nyukasl zaxiradagilari: 8. Bamba A., 4. Botman S., 23. Myorfi Dj., 1. Poup N., 41. Remzi J., 14. Steyr S., 12. Tiav M., 17. Ture B., 9. Vissa I.
Nyukasl bosh murabbiyi: Jayssle M.
Everton boshlang‘ich tarkibi: 1. Pikford J., 45. Armstrong H., 11. Barri T., 4. Brantueyt J., 8. Dyusberi-Holl K., 37. Garner J., 19. Jorj T., 16. Mikolenko V., 15. O'Brayen J., 34. Ryol M., 6. Tarkovskiy J. (kapitan).
Everton zaxiradagilari: 24. Alkaras K., 20. Dibling T., 58. Grem B., 30. Hakni H., 22. Jonson B., 5. Kin M., 2. Meytlend-Naylz A., 23. Nyorgor K., 12. Trevers M.
Everton bosh murabbiyi: Moyes D.
Izohlar 0
…