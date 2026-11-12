10 turda 7 ta mag‘lubiyat va so‘nggi pog‘ona: Angliya klubi shov-shuvli iste’foni e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Londonning «Kristal Pelas» futbol klubi joriy mavsumdagi qoniqarsiz natijalar sababli bosh murabbiy Per Saj bilan hamkorlikni muddatidan oldin yakunladi.
- Jamoa Angliya Premer-ligasining 10 turidan so‘ng 7 ta mag‘lubiyat va atigi 2 ta g‘alaba bilan turnir jadvalining so‘nggi, 20-o‘rnida bormoqda.
- 2026-yil iyun oyida Oliver Glasnerning o‘rnini egallagan fransiyalik mutaxassis jamoani xavfli zonadan chiqara olmadi.
Londonning «Kristal Pelas» futbol klubi rasmiy sayti orqali jamoa bosh murabbiyi Per Saj bilan hamkorlik vaqtidan oldin yakunlanganini e’lon qildi. Jamoaning premer-ligadagi omadsiz seriyasi rahbariyatni shunday keskin qarorga kelishga majbur qilgan.
Per Sajning iste’fosi va mavsum boshidagi natijalar
Fransiyalik mutaxassis 2026 yil iyun oyida Oliver Glasnerning o‘rnini egallab, jamoa boshqaruviga kelgan edi. Biroq u boshqargan davrda londonliklarning o‘yini qovushmadi. Joriy mavsum boshidan buyon «Kristal Pelas» APLda 7 ta mag‘lubiyatga uchrab, atigi 2 ta g‘alabaga erishdi.
«Klub Per va uning murabbiylar shtabiga amalga oshirgan ishlari uchun minnatdorlik bildiradi hamda kelgusi faoliyatida omad tilaydi. Yangi bosh murabbiy tayinlanishi haqida yaqin vaqt ichida ma’lumot beriladi», — deyiladi klubning rasmiy bayonotida.
Klub ko‘rsatkichlari va statistika
Ma’lumotlar
Murabbiy iste’fosi
Per Saj («Kristal Pelas»)
Joriy mavsumdagi natijalar
10 turda 7 ta mag‘lubiyat, 2 ta g‘alaba
To‘plangan ochkolar soni
7 ochko
APL turnir jadvalidagi o‘rni
20-o‘rin (oxirgi pog‘ona)
Klubni oldinda nima kutmoqda?
Angliya Premer-ligasining 10-turidan keyin atigi 7 ochko jamg‘argan «Kristal Pelas» ayni paytda turnir jadvalida eng quyi — 20-o‘rinni band etgan. Rahbariyat jamoani xavfli zonadan olib chiqish uchun tez orada yangi tajribali murabbiyni tanishtirishi kutilmoqda.
Sizningcha, «Kristal Pelas»ni inqirozdan olib chiqish uchun qaysi mutaxassis munosib nomzod bo‘la oladi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…