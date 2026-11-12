10 turda 7 ta mag‘lubiyat va so‘nggi pog‘ona: Angliya klubi shov-shuvli iste’foni e’lon qildi

1 daqiqa o'qish51
10 turda 7 ta mag‘lubiyat va so‘nggi pog‘ona: Angliya klubi shov-shuvli iste’foni e’lon qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Londonning «Kristal Pelas» futbol klubi joriy mavsumdagi qoniqarsiz natijalar sababli bosh murabbiy Per Saj bilan hamkorlikni muddatidan oldin yakunladi.
  • Jamoa Angliya Premer-ligasining 10 turidan so‘ng 7 ta mag‘lubiyat va atigi 2 ta g‘alaba bilan turnir jadvalining so‘nggi, 20-o‘rnida bormoqda.
  • 2026-yil iyun oyida Oliver Glasnerning o‘rnini egallagan fransiyalik mutaxassis jamoani xavfli zonadan chiqara olmadi.

Londonning «Kristal Pelas» futbol klubi rasmiy sayti orqali jamoa bosh murabbiyi Per Saj bilan hamkorlik vaqtidan oldin yakunlanganini e’lon qildi. Jamoaning premer-ligadagi omadsiz seriyasi rahbariyatni shunday keskin qarorga kelishga majbur qilgan.

Per Sajning iste’fosi va mavsum boshidagi natijalar

Fransiyalik mutaxassis 2026 yil iyun oyida Oliver Glasnerning o‘rnini egallab, jamoa boshqaruviga kelgan edi. Biroq u boshqargan davrda londonliklarning o‘yini qovushmadi. Joriy mavsum boshidan buyon «Kristal Pelas» APLda 7 ta mag‘lubiyatga uchrab, atigi 2 ta g‘alabaga erishdi.

«Klub Per va uning murabbiylar shtabiga amalga oshirgan ishlari uchun minnatdorlik bildiradi hamda kelgusi faoliyatida omad tilaydi. Yangi bosh murabbiy tayinlanishi haqida yaqin vaqt ichida ma’lumot beriladi», — deyiladi klubning rasmiy bayonotida.

Klub ko‘rsatkichlari va statistika

Ma’lumotlar

Murabbiy iste’fosi

Per Saj («Kristal Pelas»)

Joriy mavsumdagi natijalar

10 turda 7 ta mag‘lubiyat, 2 ta g‘alaba

To‘plangan ochkolar soni

7 ochko

APL turnir jadvalidagi o‘rni

20-o‘rin (oxirgi pog‘ona)

Klubni oldinda nima kutmoqda?

Angliya Premer-ligasining 10-turidan keyin atigi 7 ochko jamg‘argan «Kristal Pelas» ayni paytda turnir jadvalida eng quyi — 20-o‘rinni band etgan. Rahbariyat jamoani xavfli zonadan olib chiqish uchun tez orada yangi tajribali murabbiyni tanishtirishi kutilmoqda.

Sizningcha, «Kristal Pelas»ni inqirozdan olib chiqish uchun qaysi mutaxassis munosib nomzod bo‘la oladi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari