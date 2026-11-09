Iraola “Kristal Pelas” ustidan qozonilgan g‘alabadan keyin nimalardan norozi bo‘ldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Premer-ligasining 10-turida «Liverpul» safarda «Kristal Pelas» ustidan 3:1 hisobida g‘alaba qozondi.
- Jamoa bosh murabbiyi Andoni Iraola g‘alabaning muhimligini ta’kidlab, darvozabon Alissonning seyvlarini alohida e’tirof etdi.
- Shunga qaramay, mutaxassis o‘yin yakunida belgilangan penalti sababli darvozaning daxlsiz qolmaganidan noroziligini bildirdi.
- Ushbu natijadan so‘ng 18 ochko jamg‘argan «Liverpul» turnir jadvalining to‘rtinchi pog‘onasida mustahkam o‘rnashdi.
Angliya Premer-ligasining 10-turi doirasida kechgan qiziqarli bahsda «Liverpul» safarda «Kristal Pelas» ustidan 3:1 hisobida ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Yevrokuboklardagi muvaffaqiyatsizlik va og‘ir safar taqvimi fonida mersisaydliklar ustozi Andoni Iraola o‘yindan so‘ng matbuot anjumanida ishtirok etib, muhim g‘alabaning qiymati, darvozabon Alissonning qahramonligi hamda so‘nggi daqiqalarda belgilangan penaltidan ko‘ngli to‘lmaganini ochiqladi.
Og‘ir safarlar va Alissonning hal qiluvchi seyvi
Bosh murabbiy Yevropa maydonlaridagi mag‘lubiyatdan keyin jamoaning ruhiy tiklanishi qanchalik og‘ir kechganini ta’kidladi:
Mag‘lubiyatdan keyingi reaksiya: «Turkiyadagi mag‘lubiyatdan so‘ng bu g‘alaba bizga juda zarur edi. Payshanba kuni og‘ir parvozdan kech qaytdik va yana bevosita safar bahsida maydonga tushdik. Bunday murakkab stadionlarda uch ochko olish yo‘lini topish har doim muhim»;
Birinchi bo‘lim intrigasi: «Birinchi bo‘lim juda ochiq va keskin kechdi, har ikkala jamoada qulay imkoniyatlar yuzaga keldi. Shunday pallada Alissonning amalga oshirgan seyvi o‘yin taqdirida hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi. Tanaffusgacha hisobni ochib olganimiz esa bizga ruhiy ustunlik berdi».
«3:0 bo‘lgani bilan oson bo‘lmadi»: So‘nggi daqiqadagi penalti alami
Ikkinchi bo‘limda jamoa taktik jihatdan mukammal harakat qilganiga qaramay, yakuniy daqiqalardagi kichik e’tiborsizlik murabbiyning kayfiyatiga ta’sir qilmay qolmadi:
O‘yin nazorati: «Ikkinchi bo‘limda himoya chizig‘ida ancha ishonchli harakat qildik va to‘liq nazoratni o‘z qo‘limizga oldik. Hisob 3:0 ko‘rinishiga kelganiga qaramasdan, bahs hech ham oson bo‘lgani yo‘q»;
«Quruq» o‘yinning buzilishi: «Oxirgi daqiqalarda darvozamiz tomon belgilangan penaltidan biroz xafaman. Natijaga bevosita ta’sir qilmagan bo‘lsa-da, bunday bahslarda gol o‘tkazmasdan, “quruq” hisob bilan o‘yinni yakunlash juda qiyin va muhim edi».
APL 10-turidan keyingi turnir jadvali: Yetakchilar va poyga
Ushbu g‘alabadan keyin «Liverpul» peshqadamlar guruhidagi o‘rnini mustahkamladi:
O‘rin
Klub
Ochko
Holat / Mavqe
1
«Arsenal»
27
Turnir jadvali peshqadami
2–3
Ta’qibchilar
21–22
Chempionlik poygasida
4
«Liverpul»
18
Kuchli to‘rtlikda mustahkam o‘rnashdi
«Arsenal» 27 ochko bilan mutlaq peshqadamlikni davom ettirayotgan bo‘lsa, 18 ochko to‘plagan «Liverpul» to‘rtinchi pog‘onada kelasi mavsum Chempionlar ligasi zonasi uchun murosasiz kurashni davom ettirmoqda.
Izohlar 0
…