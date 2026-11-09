Iraola “Kristal Pelas” ustidan qozonilgan g‘alabadan keyin nimalardan norozi bo‘ldi?

·1·Sport
Iraola “Kristal Pelas” ustidan qozonilgan g‘alabadan keyin nimalardan norozi bo‘ldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya Premer-ligasining 10-turida «Liverpul» safarda «Kristal Pelas» ustidan 3:1 hisobida g‘alaba qozondi.
  • Jamoa bosh murabbiyi Andoni Iraola g‘alabaning muhimligini ta’kidlab, darvozabon Alissonning seyvlarini alohida e’tirof etdi.
  • Shunga qaramay, mutaxassis o‘yin yakunida belgilangan penalti sababli darvozaning daxlsiz qolmaganidan noroziligini bildirdi.
  • Ushbu natijadan so‘ng 18 ochko jamg‘argan «Liverpul» turnir jadvalining to‘rtinchi pog‘onasida mustahkam o‘rnashdi.

Angliya Premer-ligasining 10-turi doirasida kechgan qiziqarli bahsda «Liverpul» safarda «Kristal Pelas» ustidan 3:1 hisobida ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Yevrokuboklardagi muvaffaqiyatsizlik va og‘ir safar taqvimi fonida mersisaydliklar ustozi Andoni Iraola o‘yindan so‘ng matbuot anjumanida ishtirok etib, muhim g‘alabaning qiymati, darvozabon Alissonning qahramonligi hamda so‘nggi daqiqalarda belgilangan penaltidan ko‘ngli to‘lmaganini ochiqladi.

Og‘ir safarlar va Alissonning hal qiluvchi seyvi

Bosh murabbiy Yevropa maydonlaridagi mag‘lubiyatdan keyin jamoaning ruhiy tiklanishi qanchalik og‘ir kechganini ta’kidladi:

  • Mag‘lubiyatdan keyingi reaksiya: «Turkiyadagi mag‘lubiyatdan so‘ng bu g‘alaba bizga juda zarur edi. Payshanba kuni og‘ir parvozdan kech qaytdik va yana bevosita safar bahsida maydonga tushdik. Bunday murakkab stadionlarda uch ochko olish yo‘lini topish har doim muhim»;

  • Birinchi bo‘lim intrigasi: «Birinchi bo‘lim juda ochiq va keskin kechdi, har ikkala jamoada qulay imkoniyatlar yuzaga keldi. Shunday pallada Alissonning amalga oshirgan seyvi o‘yin taqdirida hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi. Tanaffusgacha hisobni ochib olganimiz esa bizga ruhiy ustunlik berdi».

«3:0 bo‘lgani bilan oson bo‘lmadi»: So‘nggi daqiqadagi penalti alami

Ikkinchi bo‘limda jamoa taktik jihatdan mukammal harakat qilganiga qaramay, yakuniy daqiqalardagi kichik e’tiborsizlik murabbiyning kayfiyatiga ta’sir qilmay qolmadi:

  • O‘yin nazorati: «Ikkinchi bo‘limda himoya chizig‘ida ancha ishonchli harakat qildik va to‘liq nazoratni o‘z qo‘limizga oldik. Hisob 3:0 ko‘rinishiga kelganiga qaramasdan, bahs hech ham oson bo‘lgani yo‘q»;

  • «Quruq» o‘yinning buzilishi: «Oxirgi daqiqalarda darvozamiz tomon belgilangan penaltidan biroz xafaman. Natijaga bevosita ta’sir qilmagan bo‘lsa-da, bunday bahslarda gol o‘tkazmasdan, “quruq” hisob bilan o‘yinni yakunlash juda qiyin va muhim edi».

APL 10-turidan keyingi turnir jadvali: Yetakchilar va poyga

Ushbu g‘alabadan keyin «Liverpul» peshqadamlar guruhidagi o‘rnini mustahkamladi:

O‘rin

Klub

Ochko

Holat / Mavqe

1

«Arsenal»

27

Turnir jadvali peshqadami

2–3

Ta’qibchilar

21–22

Chempionlik poygasida

4

«Liverpul»

18

Kuchli to‘rtlikda mustahkam o‘rnashdi

«Arsenal» 27 ochko bilan mutlaq peshqadamlikni davom ettirayotgan bo‘lsa, 18 ochko to‘plagan «Liverpul» to‘rtinchi pog‘onada kelasi mavsum Chempionlar ligasi zonasi uchun murosasiz kurashni davom ettirmoqda.

Angliya Premer-ligasiLiverpulKristal PelasAlisson
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tottenxem — Kristal Pelas: tarkiblar va jonli matnTottenxem — Kristal Pelas: tarkiblar va jonli matn31 oktabr 21:19APLda kutilmagan burilish: “Brayton” “Siti”ni ortda qoldirdi, “Liverpul” esa 4-o‘rindaAPLda kutilmagan burilish: “Brayton” “Siti”ni ortda qoldirdi, “Liverpul” esa 4-o‘rindaKecha 22:19Kristal Pelas — Nyukasl: tarkiblar va jonli matnKristal Pelas — Nyukasl: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 17:48Nega “Liverpul” bosh murabbiyi mag‘lubiyatdan keyin ham jamoasini maqtadi?Nega “Liverpul” bosh murabbiyi mag‘lubiyatdan keyin ham jamoasini maqtadi?2 noyabr 12:17Arteta jamoasidan chempionlik yurishi: “Arsenal” safarda “Liverpul”ni taslim etdiArteta jamoasidan chempionlik yurishi: “Arsenal” safarda “Liverpul”ni taslim etdi1 noyabr 23:32Liverpul — Arsenal: tarkiblar va jonli matnLiverpul — Arsenal: tarkiblar va jonli matn1 noyabr 20:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?
Kasparovdan kutilmagan baho: Gukesh va Sindarovning jahon toji uchun bahsida kim ustun?