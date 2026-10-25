Alisher G‘aniyev Qozog‘istondagi Jahon chempionatida shohsupaga ko‘tarildi
Qozog‘istonda sport kurashlari bo‘yicha o‘tkazilayotgan nufuzli Jahon chempionatida O‘zbekiston milliy jamoasi ilk medalini rasmiylashtirdi.
Yunon-rum kurashi bo‘yicha 60 kilogrammgacha bo‘lgan vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilgan iqtidorli polvonimiz Alisher G‘aniyev musobaqada yuqori mahorat namoyish etib, jahon birinchiligining bronza medaliga sazovor bo‘ldi.
Hal qiluvchi bahs va germaniyalik raqib ustidan g‘alaba
Musobaqaning uchinchi o‘rni uchun kechgan bellashuvda hamyurtimiz o‘zining tajribasi va texnik ustunligini to‘liq namoyon qildi:
Shohsupa uchun kurash: Bronza medali uchun bahsda G‘aniyev Germaniya terma jamoasi vakili bilan gilamga ko‘tarildi;
Ishonchli ustunlik: O‘zbek kurashchisi raqibiga qarshi faol va puxta reja bilan harakat qilib, to‘liq ustunlikni qo‘lga kiritdi hamda g‘alabani naqd qildi;
Milliy termaning ilk sovrini: Ushbu natija O‘zbekiston terma jamoasining Qozog‘istondagi mazkur Jahon chempionatida qo‘lga kiritgan dastlabki medali sifatida qayd etildi.
Jahon chempionatlaridagi ketma-ket muvaffaqiyat
Alisher G‘aniyev uchun bu Jahon chempionatidagi birinchi muvaffaqiyat emas:
Ikki karra JCH sovrindori: O‘tgan yilgi jahon birinchiligida barcha raqiblarini yengib, finalgacha yetib borgan hamyurtimiz joriy turnirdagi bronza evaziga o‘z kolleksiyasidagi jahon medallari sonini ikkitaga yetkazdi;
Xalqaro arenadagi barqarorlik: Yosh va umidli polvonning ketma-ket ikki jahon chempionatida sovrindorlar qatoridan joy olishi uning o‘z vazn toifasida dunyoning yetakchi kurashchilaridan biri ekanini yana bir bor isbotladi.
Izohlar 0
…