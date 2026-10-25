Alisher G‘aniyev Qozog‘istondagi Jahon chempionatida shohsupaga ko‘tarildi

·55·Sport
Alisher G‘aniyev Qozog‘istondagi Jahon chempionatida shohsupaga ko‘tarildi

Qozog‘istonda sport kurashlari bo‘yicha o‘tkazilayotgan nufuzli Jahon chempionatida O‘zbekiston milliy jamoasi ilk medalini rasmiylashtirdi.

Yunon-rum kurashi bo‘yicha 60 kilogrammgacha bo‘lgan vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilgan iqtidorli polvonimiz Alisher G‘aniyev musobaqada yuqori mahorat namoyish etib, jahon birinchiligining bronza medaliga sazovor bo‘ldi.

Hal qiluvchi bahs va germaniyalik raqib ustidan g‘alaba

Musobaqaning uchinchi o‘rni uchun kechgan bellashuvda hamyurtimiz o‘zining tajribasi va texnik ustunligini to‘liq namoyon qildi:

  • Shohsupa uchun kurash: Bronza medali uchun bahsda G‘aniyev Germaniya terma jamoasi vakili bilan gilamga ko‘tarildi;

  • Ishonchli ustunlik: O‘zbek kurashchisi raqibiga qarshi faol va puxta reja bilan harakat qilib, to‘liq ustunlikni qo‘lga kiritdi hamda g‘alabani naqd qildi;

  • Milliy termaning ilk sovrini: Ushbu natija O‘zbekiston terma jamoasining Qozog‘istondagi mazkur Jahon chempionatida qo‘lga kiritgan dastlabki medali sifatida qayd etildi.

Jahon chempionatlaridagi ketma-ket muvaffaqiyat

Alisher G‘aniyev uchun bu Jahon chempionatidagi birinchi muvaffaqiyat emas:

  • Ikki karra JCH sovrindori: O‘tgan yilgi jahon birinchiligida barcha raqiblarini yengib, finalgacha yetib borgan hamyurtimiz joriy turnirdagi bronza evaziga o‘z kolleksiyasidagi jahon medallari sonini ikkitaga yetkazdi;

  • Xalqaro arenadagi barqarorlik: Yosh va umidli polvonning ketma-ket ikki jahon chempionatida sovrindorlar qatoridan joy olishi uning o‘z vazn toifasida dunyoning yetakchi kurashchilaridan biri ekanini yana bir bor isbotladi.

Alisher G‘aniyevYunon-rum kurashiJahon chempionatiO‘zbekiston milliy jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oltinga bir qadam: Alisher G‘aniyev Aichi–Nagoyada kumush oldiOltinga bir qadam: Alisher G‘aniyev Aichi–Nagoyada kumush oldi1 oktabr 16:00Jalgasbay Berdimuratov 9:1 bilan bronza medalini qo‘lga kiritdiJalgasbay Berdimuratov 9:1 bilan bronza medalini qo‘lga kiritdi30 sentabr 18:52Aytjan Xalmaxanov yapon raqibini yengib, Osiyo chempioni bo‘ldiAytjan Xalmaxanov yapon raqibini yengib, Osiyo chempioni bo‘ldi30 sentabr 18:48Osiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz musobaqani shohsupada yakunladiOsiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz musobaqani shohsupada yakunladi24 sentabr 17:24Kannavaro Katanes sxemalaridan nega voz kechganini ochiqladi — 4-3-3 taktikasi tahliliKannavaro Katanes sxemalaridan nega voz kechganini ochiqladi — 4-3-3 taktikasi tahlili25 sentabr 06:25Shahzodbek Yarashev Grozniydagi yirik xalqaro turnirda shohsupaga ko‘tarildiShahzodbek Yarashev Grozniydagi yirik xalqaro turnirda shohsupaga ko‘tarildi19 sentabr 10:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi