Oltinga bir qadam: Alisher G‘aniyev Aichi–Nagoyada kumush oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Alisher G‘aniyev Aichi–Nagoya–2026 Osiyo o‘yinlarida -60 kilogramm vazn toifasida yunon-rum kurashi bo‘yicha finalgacha muvaffaqiyatli kurashib, kumush medalni qo‘lga kiritdi.
- Hal qiluvchi bellashuvda u qirg‘izistonlik raqibiga qarshi bahs olib bordi, biroq yakunda ustunlik raqib tomonida bo‘ldi.
- G‘aniyevning ushbu natijasi O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga navbatdagi sovrinni qo‘shdi va mamlakat yunon-rum kurashi uchun muhim ko‘rsatkich bo‘ldi.
O‘zbekistonlik polvon Alisher G‘aniyev Aichi–Nagoya–2026 Osiyo o‘yinlarida finalgacha bo‘lgan yo‘lini muvaffaqiyatli bosib o‘tdi. Biroq hal qiluvchi bellashuvda qirg‘izistonlik raqibiga qarshi kechgan murosasiz bahs yakunida hamyurtimiz kumush medal bilan kifoyalandi.
Yunon-rum kurashi bo‘yicha O‘zbekiston milliy jamoasi a’zosi shu tariqa mamlakat delegatsiyasi hisobini yana bir sovrin bilan boyitdi.
G‘aniyev finalgacha ishonchli yo‘l bosib o‘tdi
Alisher G‘aniyev Aichi–Nagoya–2026 Osiyo o‘yinlarida -60 kilogramm vazn toifasida yurt sharafini himoya qildi.
U musobaqaning dastlabki bosqichlaridanoq o‘zining jiddiy maqsad bilan Yaponiyaga kelganini ko‘rsatdi. G‘aniyev finalgacha bo‘lgan bellashuvlarda muvaffaqiyatli ishtirok etib, eng muhim — oltin medal uchun bahsda qatnashish huquqini qo‘lga kiritdi.
Bu natijaning o‘zi ham O‘zbekiston yunon-rum kurashi uchun muhim ko‘rsatkich bo‘ldi.
Finalda oltin uchun so‘nggi bahs
G‘aniyevni hal qiluvchi bahsda Qirg‘iziston vakili qarshi oldi.
Final murosasiz kurashlar ostida o‘tdi. Ikki polvon ham Osiyo o‘yinlari chempionligi uchun bor imkoniyatini ishga soldi. G‘aniyev bahs davomida raqibiga qarshi munosib qarshilik ko‘rsatgan bo‘lsa-da, yakunda ustunlik qirg‘izistonlik sportchi tomonida bo‘ldi.
Natijada Alisher G‘aniyev finalni ikkinchi o‘rinda yakunlab, Osiyo o‘yinlarining kumush medaliga ega chiqdi.
G‘aniyev uchun oltinga bir qadam yetmay qoldi, ammo finalgacha bo‘lgan muvaffaqiyatli ishtiroki uni Aichi–Nagoya–2026ning sovrindorlari qatoriga olib kirdi.
O‘zbekiston delegatsiyasiga navbatdagi medal
Alisher G‘aniyevning kumushi O‘zbekiston delegatsiyasi uchun Aichi–Nagoyadagi navbatdagi sovrinlardan biri bo‘ldi.
Musobaqalar davomida o‘zbek sportchilari kurashning turli yo‘nalishlarida, shuningdek, boshqa sport turlarida ham medallar uchun keskin bahs olib bormoqda.
G‘aniyevning finalga yetib borishi esa yunon-rum kurashi bo‘yicha milliy jamoaning Osiyo o‘yinlaridagi yana bir e’tiborli natijasi sifatida qayd etildi.
Oltin nasib etmadi, ammo finalning o‘zi katta natija
Sportda ba’zan chempionlikka eng yaqin kelgan pallada kumush medal bilan cheklanishga to‘g‘ri keladi. Alisher G‘aniyev uchun Aichi–Nagoya–2026dagi final ham shunday kechdi.
U oltin medalni qo‘lga kirita olmagan bo‘lsa-da, -60 kilogramm vazn toifasida Osiyo o‘yinlari sovrindoriga aylandi.
O‘zbekiston delegatsiyasi uchun esa G‘aniyevning kumush medali Aichi–Nagoyadagi medallar xazinasiga qo‘shilgan yana bir qimmatli sovrin bo‘ldi. Musobaqalar hali davom etmoqda va yurtdoshlarimiz oldida yangi medallar uchun kurashlar bor.
Izohlar 0
…