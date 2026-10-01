Oltinga bir qadam: Alisher G‘aniyev Aichi–Nagoyada kumush oldi

·36·Sport
Oltinga bir qadam: Alisher G‘aniyev Aichi–Nagoyada kumush oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Alisher G‘aniyev Aichi–Nagoya–2026 Osiyo o‘yinlarida -60 kilogramm vazn toifasida yunon-rum kurashi bo‘yicha finalgacha muvaffaqiyatli kurashib, kumush medalni qo‘lga kiritdi.
  • Hal qiluvchi bellashuvda u qirg‘izistonlik raqibiga qarshi bahs olib bordi, biroq yakunda ustunlik raqib tomonida bo‘ldi.
  • G‘aniyevning ushbu natijasi O‘zbekiston delegatsiyasi hisobiga navbatdagi sovrinni qo‘shdi va mamlakat yunon-rum kurashi uchun muhim ko‘rsatkich bo‘ldi.

O‘zbekistonlik polvon Alisher G‘aniyev Aichi–Nagoya–2026 Osiyo o‘yinlarida finalgacha bo‘lgan yo‘lini muvaffaqiyatli bosib o‘tdi. Biroq hal qiluvchi bellashuvda qirg‘izistonlik raqibiga qarshi kechgan murosasiz bahs yakunida hamyurtimiz kumush medal bilan kifoyalandi.

Yunon-rum kurashi bo‘yicha O‘zbekiston milliy jamoasi a’zosi shu tariqa mamlakat delegatsiyasi hisobini yana bir sovrin bilan boyitdi.

G‘aniyev finalgacha ishonchli yo‘l bosib o‘tdi

Alisher G‘aniyev Aichi–Nagoya–2026 Osiyo o‘yinlarida -60 kilogramm vazn toifasida yurt sharafini himoya qildi.

U musobaqaning dastlabki bosqichlaridanoq o‘zining jiddiy maqsad bilan Yaponiyaga kelganini ko‘rsatdi. G‘aniyev finalgacha bo‘lgan bellashuvlarda muvaffaqiyatli ishtirok etib, eng muhim — oltin medal uchun bahsda qatnashish huquqini qo‘lga kiritdi.

Bu natijaning o‘zi ham O‘zbekiston yunon-rum kurashi uchun muhim ko‘rsatkich bo‘ldi.

Finalda oltin uchun so‘nggi bahs

G‘aniyevni hal qiluvchi bahsda Qirg‘iziston vakili qarshi oldi.

Final murosasiz kurashlar ostida o‘tdi. Ikki polvon ham Osiyo o‘yinlari chempionligi uchun bor imkoniyatini ishga soldi. G‘aniyev bahs davomida raqibiga qarshi munosib qarshilik ko‘rsatgan bo‘lsa-da, yakunda ustunlik qirg‘izistonlik sportchi tomonida bo‘ldi.

Natijada Alisher G‘aniyev finalni ikkinchi o‘rinda yakunlab, Osiyo o‘yinlarining kumush medaliga ega chiqdi.

G‘aniyev uchun oltinga bir qadam yetmay qoldi, ammo finalgacha bo‘lgan muvaffaqiyatli ishtiroki uni Aichi–Nagoya–2026ning sovrindorlari qatoriga olib kirdi.

O‘zbekiston delegatsiyasiga navbatdagi medal

Alisher G‘aniyevning kumushi O‘zbekiston delegatsiyasi uchun Aichi–Nagoyadagi navbatdagi sovrinlardan biri bo‘ldi.

Musobaqalar davomida o‘zbek sportchilari kurashning turli yo‘nalishlarida, shuningdek, boshqa sport turlarida ham medallar uchun keskin bahs olib bormoqda.

G‘aniyevning finalga yetib borishi esa yunon-rum kurashi bo‘yicha milliy jamoaning Osiyo o‘yinlaridagi yana bir e’tiborli natijasi sifatida qayd etildi.

Oltin nasib etmadi, ammo finalning o‘zi katta natija

Sportda ba’zan chempionlikka eng yaqin kelgan pallada kumush medal bilan cheklanishga to‘g‘ri keladi. Alisher G‘aniyev uchun Aichi–Nagoya–2026dagi final ham shunday kechdi.

U oltin medalni qo‘lga kirita olmagan bo‘lsa-da, -60 kilogramm vazn toifasida Osiyo o‘yinlari sovrindoriga aylandi.

O‘zbekiston delegatsiyasi uchun esa G‘aniyevning kumush medali Aichi–Nagoyadagi medallar xazinasiga qo‘shilgan yana bir qimmatli sovrin bo‘ldi. Musobaqalar hali davom etmoqda va yurtdoshlarimiz oldida yangi medallar uchun kurashlar bor.

Alisher G‘aniyevAichi–Nagoya–2026Osiyo o‘yinlarYunon-rum kurashi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘rabek Xabibullayev Osiyo o‘yinlari finaliga chiqdiTo‘rabek Xabibullayev Osiyo o‘yinlari finaliga chiqdiKecha 12:32Jahongir Zokirov Tojikiston vakiliga imkoniyat qoldirmadiJahongir Zokirov Tojikiston vakiliga imkoniyat qoldirmadi27 sentabr 16:29Jalgasbay Berdimuratov 9:1 bilan bronza medalini qo‘lga kiritdiJalgasbay Berdimuratov 9:1 bilan bronza medalini qo‘lga kiritdiKecha 18:52Aytjan Xalmaxanov yapon raqibini yengib, Osiyo chempioni bo‘ldiAytjan Xalmaxanov yapon raqibini yengib, Osiyo chempioni bo‘ldiKecha 18:48O‘zbekistonning medallari 34 taga yetdi: navbatdagi kumush kimlarga nasib qildi?O‘zbekistonning medallari 34 taga yetdi: navbatdagi kumush kimlarga nasib qildi?26 sentabr 12:58Arina Tanatmisheva Aichi-Nagoyada yana kumush medalni qo‘lga kiritishga muvaffaq bo‘ldiArina Tanatmisheva Aichi-Nagoyada yana kumush medalni qo‘lga kiritishga muvaffaq bo‘ldi26 sentabr 12:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi