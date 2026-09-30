Aytjan Xalmaxanov yapon raqibini yengib, Osiyo chempioni bo‘ldi

·31·Sport
Aytjan Xalmaxanov yapon raqibini yengib, Osiyo chempioni bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Aytjan Xalmaxanov yunon-rum kurashi bo‘yicha –67 kilogramm vazn toifasida Osiyo o‘yinlari chempioni bo‘ldi.
  • U finalda mezbon Yaponiya vakili Kyotaro Sogabeni 3:2 hisobida mag‘lub etdi.
  • Bu g‘alaba O‘zbekiston delegatsiyasi uchun Aichi–Nagoya Osiyo o‘yinlaridagi yana bir oltin medal bo‘ldi.

Aichi–Nagoyada O‘zbekiston delegatsiyasi hisobida yana bir oltin medal paydo bo‘ldi. Yunon-rum kurashi bo‘yicha –67 kilogramm vazn toifasida ishtirok etgan Aytjan Xalmaxanov finalda mezbon Yaponiya vakili Kyotaro Sogabeni 3:2 hisobida mag‘lub etib, Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi.

Bu haqda O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi xabar berdi.

Finaldagi 3:2 — chempionlikka teng g‘alaba

Aytjan Xalmaxanov uchun musobaqaning eng muhim bellashuvi aynan finalda bo‘ldi. Uning qarshisida esa nafaqat kuchli raqib, balki mezbon mamlakat vakili — Kyotaro Sogabe turgan edi.

Tatamidagi bahs kutilganidek murosasiz kechdi. Har bir ochko uchun jiddiy kurash olib borilgan finalda Xalmaxanov yakuniy hisobda 3:2 ustun keldi.

Shu bir ochkolik farq o‘zbek polvoniga Osiyo o‘yinlari chempionligini taqdim etdi.

Aytjan Xalmaxanov — Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlari chempioni!

Mezbon sportchisiga qarshi katta sinov

Yaponiya vakili bilan finalda kuch sinashning o‘zi Xalmaxanov uchun qo‘shimcha bosimni anglatardi. Mezbon sportchi o‘z muxlislari qarshisida chempionlik uchun kurashdi.

Biroq Aytjan Xalmaxanov hal qiluvchi pallada o‘zini yo‘qotmadi.

3:2 hisobidagi g‘alaba uning finaldagi har bir imkoniyatdan unumli foydalanganini ko‘rsatdi. Eng muhimi, bellashuvning oxirida ustunlikni saqlab qolgan o‘zbek polvoni chempionlikni qo‘lga kiritdi.

O‘zbekiston uchun yana bir oltin

Aichi–Nagoya Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sportchilari medallar uchun kurashni davom ettirmoqda.

Xalmaxanovning chempionligi mamlakat delegatsiyasi uchun yana bir qimmatli natija bo‘ldi. Ayniqsa, yunon-rum kurashi kabi kuch va taktik mahorat hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lgan sport turida finalda g‘alaba qozonish alohida e’tiborga loyiq.

Mezbon mamlakat vakili ustidan qozonilgan 3:2 hisobidagi g‘alaba esa bu oltin medalni yanada yorqin natija sifatida ko‘rsatdi.

Finalning eng muhim raqami — 3:2

Kurashda ba’zan katta farq bilan emas, aynan bitta ochko bilan qo‘lga kiritilgan g‘alaba chempionlikni belgilaydi.

Aytjan Xalmaxanovning finali ham shunday bellashuvlardan biri bo‘ldi. 3:2 hisobidagi natija bahs qanchalik keskin kechganini anglatadi.

Biroq shohsupada hisob emas, g‘alaba qayd etiladi. Xalmaxanov uchun esa bu raqam endi Osiyo o‘yinlari chempionligi bilan bog‘lanadi.

Oltin medal O‘zbekistonga!

Aichi va Nagoya shaharlarida o‘tayotgan Osiyo o‘yinlarida yurtimiz sportchilari uchun medallar poygasi davom etmoqda.

Aytjan Xalmaxanov esa bugungi kunda O‘zbekiston bayrog‘ini shohsupaning eng yuqori pog‘onasiga olib chiqqan navbatdagi sportchilardan biriga aylandi.

U finalda mezbon yapon polvonini 3:2 hisobida yengdi va yunon-rum kurashi bo‘yicha –67 kilogramm vazn toifasida Osiyo o‘yinlari chempioni bo‘ldi.

Mezbon maydonida, hal qiluvchi finalda va atigi bir ochkolik ustunlik bilan — Aytjan Xalmaxanov O‘zbekistonga navbatdagi oltinni taqdim etdi.

Aytjan XalmaxanovAichi–Nagoya 2026Osiyo o‘yinlariYunon-rum kurashi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samariddin Qo‘chqorov tojikistonlik raqibini yengib, bronza oldiSamariddin Qo‘chqorov tojikistonlik raqibini yengib, bronza oldiBugun 18:44Jalgasbay Berdimuratov 9:1 bilan bronza medalini qo‘lga kiritdiJalgasbay Berdimuratov 9:1 bilan bronza medalini qo‘lga kiritdiBugun 18:52Olti nafar sport yulduzimiz «Mard o‘g‘lon» mukofoti bilan taqdirlandiOlti nafar sport yulduzimiz «Mard o‘g‘lon» mukofoti bilan taqdirlandi29 iyun 18:07Fabio Kannavaro sirni ochdi: Suriyaga qarshi kimlar o‘ynaydi?Fabio Kannavaro sirni ochdi: Suriyaga qarshi kimlar o‘ynaydi?Bugun 19:16Janni Infantino Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdi: futbolda katta rejalarJanni Infantino Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdi: futbolda katta rejalarBugun 18:58Oltinga bir qadam: Abdurahim Nutfulloyev Aichi–Nagoyada kumush oldiOltinga bir qadam: Abdurahim Nutfulloyev Aichi–Nagoyada kumush oldiBugun 18:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi