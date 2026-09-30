Aytjan Xalmaxanov yapon raqibini yengib, Osiyo chempioni bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Aytjan Xalmaxanov yunon-rum kurashi bo‘yicha –67 kilogramm vazn toifasida Osiyo o‘yinlari chempioni bo‘ldi.
- U finalda mezbon Yaponiya vakili Kyotaro Sogabeni 3:2 hisobida mag‘lub etdi.
- Bu g‘alaba O‘zbekiston delegatsiyasi uchun Aichi–Nagoya Osiyo o‘yinlaridagi yana bir oltin medal bo‘ldi.
Aichi–Nagoyada O‘zbekiston delegatsiyasi hisobida yana bir oltin medal paydo bo‘ldi. Yunon-rum kurashi bo‘yicha –67 kilogramm vazn toifasida ishtirok etgan Aytjan Xalmaxanov finalda mezbon Yaponiya vakili Kyotaro Sogabeni 3:2 hisobida mag‘lub etib, Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi.
Bu haqda O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi xabar berdi.
Finaldagi 3:2 — chempionlikka teng g‘alaba
Aytjan Xalmaxanov uchun musobaqaning eng muhim bellashuvi aynan finalda bo‘ldi. Uning qarshisida esa nafaqat kuchli raqib, balki mezbon mamlakat vakili — Kyotaro Sogabe turgan edi.
Tatamidagi bahs kutilganidek murosasiz kechdi. Har bir ochko uchun jiddiy kurash olib borilgan finalda Xalmaxanov yakuniy hisobda 3:2 ustun keldi.
Shu bir ochkolik farq o‘zbek polvoniga Osiyo o‘yinlari chempionligini taqdim etdi.
Aytjan Xalmaxanov — Aichi–Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlari chempioni!
Mezbon sportchisiga qarshi katta sinov
Yaponiya vakili bilan finalda kuch sinashning o‘zi Xalmaxanov uchun qo‘shimcha bosimni anglatardi. Mezbon sportchi o‘z muxlislari qarshisida chempionlik uchun kurashdi.
Biroq Aytjan Xalmaxanov hal qiluvchi pallada o‘zini yo‘qotmadi.
3:2 hisobidagi g‘alaba uning finaldagi har bir imkoniyatdan unumli foydalanganini ko‘rsatdi. Eng muhimi, bellashuvning oxirida ustunlikni saqlab qolgan o‘zbek polvoni chempionlikni qo‘lga kiritdi.
O‘zbekiston uchun yana bir oltin
Aichi–Nagoya Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston sportchilari medallar uchun kurashni davom ettirmoqda.
Xalmaxanovning chempionligi mamlakat delegatsiyasi uchun yana bir qimmatli natija bo‘ldi. Ayniqsa, yunon-rum kurashi kabi kuch va taktik mahorat hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lgan sport turida finalda g‘alaba qozonish alohida e’tiborga loyiq.
Mezbon mamlakat vakili ustidan qozonilgan 3:2 hisobidagi g‘alaba esa bu oltin medalni yanada yorqin natija sifatida ko‘rsatdi.
Finalning eng muhim raqami — 3:2
Kurashda ba’zan katta farq bilan emas, aynan bitta ochko bilan qo‘lga kiritilgan g‘alaba chempionlikni belgilaydi.
Aytjan Xalmaxanovning finali ham shunday bellashuvlardan biri bo‘ldi. 3:2 hisobidagi natija bahs qanchalik keskin kechganini anglatadi.
Biroq shohsupada hisob emas, g‘alaba qayd etiladi. Xalmaxanov uchun esa bu raqam endi Osiyo o‘yinlari chempionligi bilan bog‘lanadi.
Oltin medal O‘zbekistonga!
Aichi va Nagoya shaharlarida o‘tayotgan Osiyo o‘yinlarida yurtimiz sportchilari uchun medallar poygasi davom etmoqda.
Aytjan Xalmaxanov esa bugungi kunda O‘zbekiston bayrog‘ini shohsupaning eng yuqori pog‘onasiga olib chiqqan navbatdagi sportchilardan biriga aylandi.
U finalda mezbon yapon polvonini 3:2 hisobida yengdi va yunon-rum kurashi bo‘yicha –67 kilogramm vazn toifasida Osiyo o‘yinlari chempioni bo‘ldi.
Mezbon maydonida, hal qiluvchi finalda va atigi bir ochkolik ustunlik bilan — Aytjan Xalmaxanov O‘zbekistonga navbatdagi oltinni taqdim etdi.
Izohlar 0
…