Osiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz musobaqani shohsupada yakunladi

·34·Sport
Osiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz musobaqani shohsupada yakunladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • XX yozgi Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston akademik eshkak eshish terma jamoasi 2 ta kumush va 1 ta bronza medalini qo‘lga kiritdi.
  • Ayollar o‘rtasidagi W2- juftlik bahslarida Aydana Smetullayeva va Anna Aksyonova kumush medalni, erkaklar o‘rtasidagi M4- dasturida Dilshod Xudoyberdiyev, Fazliddin Karimov, Alisher Turdiyev va Maksim Golubev ekipaji ham kumush medalni, M4x dasturida esa Davrjon Davronov, Shahboz Xolmurzayev, Mehrojbek Mamatqulov va Pavel Sorin kvartet bronza medalin…

Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlari mezbonlik qilayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston akademik eshkak eshish terma jamoasi o‘z ishtirokini mislsiz jasorat va navbatdagi medallar seriyasi bilan muvaffaqiyatli yakunladi. O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi matbuot xizmati ma’lum qilishicha, final poygalarining so‘nggi hal qiluvchi bosqichida hamyurtlarimiz bir yo‘la 2 ta kumush va 1 ta bronza medaliga sazovor bo‘lib, delegatsiyamiz g‘aznasini boyitishdi. Ayollar o‘rtasidagi kechgan W2- juftlik bahslarida Aydana Smetullayeva va Anna Aksyonova tandemi yuksak mahorat namoyish etib, marra chizig‘ini ikkinchi bo‘lib kesib o‘tdi hamda kumush medalni naqd qildi.

Erkaklar o‘rtasidagi jamoaviy bahslarda ham ekipajlarimiz shohsupaga mustahkam o‘rnashib oldi: to‘rtlik dasturi bo‘lmish M4x poygasida Davrjon Davronov, Shahboz Xolmurzayev, Mehrojbek Mamatqulov va Pavel Sorindan iborat kvartet kuchli uchlikni yakunlab, bronza medalini qo‘lga kiritdi. Yana bir erkaklar to‘rtligi — M4- dasturida suvga tushgan Dilshod Xudoyberdiyev, Fazliddin Karimov, Alisher Turdiyev va Maksim Golubev ekipaji esa qit’aning eng kuchli raqiblari bilan shiddatli kurashda 2-o‘rinni egallab, O‘zbekiston hisobiga navbatdagi kumush medalni yozib qo‘ydi. Ushbu g‘alabalar akademik eshkak eshish bo‘yicha O‘zbekiston milliy maktabi qit’ada nafaqat yakkalik, balki juftlik va to‘rtlik ekipajlari bo‘yicha ham mutlaq yetakchi ekanini yana bir bor isbotladi.

Xo‘sh, bir musobaqada bir nechta yo‘nalishda shohsupaga ko‘tarilgan sportchilarimizning fenomeni nimada, ekipajlarning bunday barqarorligi kelgusi Olimpiya siklida qanday imkoniyatlar ochadi va suv sporti delegatsiyamizning umumjamoa hisobidagi o‘rnini qanday mustahkamladi?

«2 ta kumush, 1 ta bronza va kvartetlar shiddati»: Musobaqa yakunining 5 ta asosiy nuqtasi

Milliy olimpiya qo‘mitasi taqdim etgan yakuniy natijalardan eng muhim ko‘rsatkichlar:

  • Ishtirokni 3 ta medal bilan muhrlash: Akademik eshkak eshuvchilarimiz Osiyo o‘yinlaridagi bahslarni bir kunda 2 ta kumush va 1 ta bronza bilan yakunladi;

  • Smetullayeva va Aksyonovadan kumush finish: W2- ayollar juftligida hamyurtlarimiz faqatgina g‘olibni oldinga o‘tkazib, qit’a vitse-chempioniga aylandi;

  • M4x kvartetining bronza zafari: Davronov, Xolmurzayev, Mamatqulov va Sorin to‘rtligi to‘xtovsiz raqobatda shohsupaning 3-pog‘onasini egalladi;

  • M4- ekipajining kumush marrasi: Xudoyberdiyev, Karimov, Turdiyev va Golubev tandemi murosasiz kechgan finalda 2-o‘rinni rasmiylashtirdi;

  • Universal mahorat namoyishi: Avvalgi kunlarda yakkalik va juftlikda shohsupaga ko‘tarilgan atletlarimiz to‘rtliklar tarkibida ham medal jamg‘arib, yuqori jismoniy chidamliligini ko‘rsatdi.

«Aichi-Nagoya-2026»: Akademik eshkak eshish dasturlari va qo‘lga kiritilgan medallar tahlili

So‘nggi uch dastur, unda ishtirok etgan tarkiblar va qayd etilgan natijalar taqqosi:

Yo‘nalish va dastur

Ishtirok etgan ekipaj a’zolari

Qo‘lga kiritilgan medal

Bahsning xususiyati va raqobat shiddati

W2- (Ayollar juftlik)

Aydana Smetullayeva va Anna Aksyonova

Kumush medal (2-o‘rin)

Osiyoning eng tezkor ayollar juftliklari orasida kuchli finish

M4- (Erkaklar to‘rtlik)

D. Xudoyberdiyev, F. Karimov, A. Turdiyev, M. Golubev

Kumush medal (2-o‘rin)

Mukammal sinxronlik va yuqori tezlikda kechgan kumush poyga

M4x (Erkaklar to‘rtlik)

D. Davronov, Sh. Xolmurzayev, M. Mamatqulov, P. Sorin

Bronza medal (3-o‘rin)

To‘rtlik parvoz: keskin kurashda olingan qimmatli bronza

Yakuniy umumiy ko‘rsatkich

Barcha 3 ta final dasturi kesimida

3 ta medal (2 kumush, 1 bronza)

O‘zbekiston eshkak eshish maktabining musobaqadagi muvaffaqiyatli nuqtasi

Sport ekspertizasi va tahlil: Nega to‘rtliklar va juftliklar natijasi strategik muvaffaqiyat sanaladi?

Xalqaro sport tahlilchilari va milliy murabbiylar shtabining xulosalari:

  • Kvartetlar birdamligi — maktab kamoloti belgisi: Yakkalik qayiqlarda sportchi faqat o‘z kuchiga tayansa, M4- va M4x kabi to‘rt kishilik qayiqlarda to‘rt sportchining bir nafas, bir soniya va bir tezlikda harakatlanishi talab etiladi; ikkita to‘rtligimizning ham birdaniga shohsupaga chiqishi jamoaviy sinxronlik eng yuqori nuqtaga chiqqanini isbotlaydi;

  • Yetakchilarning ikki karra qahramonligi: Shahboz Xolmurzayev (yakkalikda kumush olgan), Mamatqulov va Sorin (juftlikda kumush olgan), Turdiyev va Golubev (juftlikda bronza olgan) kabi sportchilarning qisqa vaqt ichida yana katta to‘rtliklar safida ringga (poygaga) tushib sovrindor bo‘lishi ularning mislsiz jismoniy tiklanish qobiliyatini namoyon etdi;

  • Ayollar eshkak eshishidagi muhim yutuq: Aydana Smetullayeva va Anna Aksyonovaning kumush medali ayollar o‘rtasidagi dasturlarda ham O‘zbekiston Osiyo elitasi bilan tengma-teng kurasha oladigan yangi avlodni tarbiyalab chiqarganini yaqqol ko‘rsatdi;

  • XX Osiyo o‘yinlarida umumjamoa poydevori: Akademik eshkak eshuvchilarimizning ushbu musobaqani bir nechta oltin, kumush va bronzalar paketi bilan yakunlashi delegatsiyamizning medallar sifati va umumiy jadvaldagi o‘rnini top-10 talikda mustahkam saqlab qolishda bosh omillardan biriga aylandi.

Yaponiya suv havzalarida mardonavor kurash olib borgan eshkak eshuvchilarimiz «Aichi-Nagoya-2026» bahslarida milliy bayrog‘imizni yana uch bor sarbaland qildi.

Sizningcha, akademik eshkak eshuvchilarimizning bir kunda bir nechta dasturda shohsupaga chiqishi va 3 ta medal jamg‘arishi O‘zbekiston suv sportining kelgusi Olimpiya o‘yinlaridagi istiqbolini qanchalik kafolatlaydi? Kvartetlarimiz va qizlarimizning kumush-bronza marralariga shaxsan qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringiz va chempionlarga tilaklaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy g‘urur bag‘ishlovchi ushbu maqolani barcha sport ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Aichi-Nagoya-2026Uzbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasiAkademik eshkak eshuvchilarAydana Smetullayeva
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiShahzod Nurmatov va Sobirjon Safaraliyev Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiBugun 17:10Osiyo o‘yinlarining vitse-chempioni: Anna Prakaten musobaqa kumush medaliga sazovor bo‘ldiOsiyo o‘yinlarining vitse-chempioni: Anna Prakaten musobaqa kumush medaliga sazovor bo‘ldiBugun 17:31Sharifa Davronova «Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiSharifa Davronova «Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarida oltin medalni qo‘lga kiritdiBugun 17:36Zaynab Dayibekova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdi — qilichbozlikdagi dramaZaynab Dayibekova Osiyo o‘yinlarida kumush medalni qo‘lga kiritdi — qilichbozlikdagi dramaBugun 17:27Feruza Kazakova «Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarini shov-shuvli g‘alaba bilan boshladiFeruza Kazakova «Aichi-Nagoya-2026» Osiyo o‘yinlarini shov-shuvli g‘alaba bilan boshladiBugun 11:28Shohsanam Sherzodovadan oltin marra»: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston bayrog‘i baland ko‘tarildiShohsanam Sherzodovadan oltin marra»: Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston bayrog‘i baland ko‘tarildiBugun 10:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?