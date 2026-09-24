Osiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz musobaqani shohsupada yakunladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- XX yozgi Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston akademik eshkak eshish terma jamoasi 2 ta kumush va 1 ta bronza medalini qo‘lga kiritdi.
- Ayollar o‘rtasidagi W2- juftlik bahslarida Aydana Smetullayeva va Anna Aksyonova kumush medalni, erkaklar o‘rtasidagi M4- dasturida Dilshod Xudoyberdiyev, Fazliddin Karimov, Alisher Turdiyev va Maksim Golubev ekipaji ham kumush medalni, M4x dasturida esa Davrjon Davronov, Shahboz Xolmurzayev, Mehrojbek Mamatqulov va Pavel Sorin kvartet bronza medalin…
Yaponiyaning Aichi va Nagoya shaharlari mezbonlik qilayotgan XX yozgi Osiyo o‘yinlarida O‘zbekiston akademik eshkak eshish terma jamoasi o‘z ishtirokini mislsiz jasorat va navbatdagi medallar seriyasi bilan muvaffaqiyatli yakunladi. O‘zbekiston Milliy olimpiya qo‘mitasi matbuot xizmati ma’lum qilishicha, final poygalarining so‘nggi hal qiluvchi bosqichida hamyurtlarimiz bir yo‘la 2 ta kumush va 1 ta bronza medaliga sazovor bo‘lib, delegatsiyamiz g‘aznasini boyitishdi. Ayollar o‘rtasidagi kechgan W2- juftlik bahslarida Aydana Smetullayeva va Anna Aksyonova tandemi yuksak mahorat namoyish etib, marra chizig‘ini ikkinchi bo‘lib kesib o‘tdi hamda kumush medalni naqd qildi.
Erkaklar o‘rtasidagi jamoaviy bahslarda ham ekipajlarimiz shohsupaga mustahkam o‘rnashib oldi: to‘rtlik dasturi bo‘lmish M4x poygasida Davrjon Davronov, Shahboz Xolmurzayev, Mehrojbek Mamatqulov va Pavel Sorindan iborat kvartet kuchli uchlikni yakunlab, bronza medalini qo‘lga kiritdi. Yana bir erkaklar to‘rtligi — M4- dasturida suvga tushgan Dilshod Xudoyberdiyev, Fazliddin Karimov, Alisher Turdiyev va Maksim Golubev ekipaji esa qit’aning eng kuchli raqiblari bilan shiddatli kurashda 2-o‘rinni egallab, O‘zbekiston hisobiga navbatdagi kumush medalni yozib qo‘ydi. Ushbu g‘alabalar akademik eshkak eshish bo‘yicha O‘zbekiston milliy maktabi qit’ada nafaqat yakkalik, balki juftlik va to‘rtlik ekipajlari bo‘yicha ham mutlaq yetakchi ekanini yana bir bor isbotladi.
Xo‘sh, bir musobaqada bir nechta yo‘nalishda shohsupaga ko‘tarilgan sportchilarimizning fenomeni nimada, ekipajlarning bunday barqarorligi kelgusi Olimpiya siklida qanday imkoniyatlar ochadi va suv sporti delegatsiyamizning umumjamoa hisobidagi o‘rnini qanday mustahkamladi?
«2 ta kumush, 1 ta bronza va kvartetlar shiddati»: Musobaqa yakunining 5 ta asosiy nuqtasi
Milliy olimpiya qo‘mitasi taqdim etgan yakuniy natijalardan eng muhim ko‘rsatkichlar:
Ishtirokni 3 ta medal bilan muhrlash: Akademik eshkak eshuvchilarimiz Osiyo o‘yinlaridagi bahslarni bir kunda 2 ta kumush va 1 ta bronza bilan yakunladi;
Smetullayeva va Aksyonovadan kumush finish: W2- ayollar juftligida hamyurtlarimiz faqatgina g‘olibni oldinga o‘tkazib, qit’a vitse-chempioniga aylandi;
M4x kvartetining bronza zafari: Davronov, Xolmurzayev, Mamatqulov va Sorin to‘rtligi to‘xtovsiz raqobatda shohsupaning 3-pog‘onasini egalladi;
M4- ekipajining kumush marrasi: Xudoyberdiyev, Karimov, Turdiyev va Golubev tandemi murosasiz kechgan finalda 2-o‘rinni rasmiylashtirdi;
Universal mahorat namoyishi: Avvalgi kunlarda yakkalik va juftlikda shohsupaga ko‘tarilgan atletlarimiz to‘rtliklar tarkibida ham medal jamg‘arib, yuqori jismoniy chidamliligini ko‘rsatdi.
«Aichi-Nagoya-2026»: Akademik eshkak eshish dasturlari va qo‘lga kiritilgan medallar tahlili
So‘nggi uch dastur, unda ishtirok etgan tarkiblar va qayd etilgan natijalar taqqosi:
Yo‘nalish va dastur
Ishtirok etgan ekipaj a’zolari
Qo‘lga kiritilgan medal
Bahsning xususiyati va raqobat shiddati
W2- (Ayollar juftlik)
Aydana Smetullayeva va Anna Aksyonova
Kumush medal (2-o‘rin)
Osiyoning eng tezkor ayollar juftliklari orasida kuchli finish
M4- (Erkaklar to‘rtlik)
D. Xudoyberdiyev, F. Karimov, A. Turdiyev, M. Golubev
Kumush medal (2-o‘rin)
Mukammal sinxronlik va yuqori tezlikda kechgan kumush poyga
M4x (Erkaklar to‘rtlik)
D. Davronov, Sh. Xolmurzayev, M. Mamatqulov, P. Sorin
Bronza medal (3-o‘rin)
To‘rtlik parvoz: keskin kurashda olingan qimmatli bronza
Yakuniy umumiy ko‘rsatkich
Barcha 3 ta final dasturi kesimida
3 ta medal (2 kumush, 1 bronza)
O‘zbekiston eshkak eshish maktabining musobaqadagi muvaffaqiyatli nuqtasi
Sport ekspertizasi va tahlil: Nega to‘rtliklar va juftliklar natijasi strategik muvaffaqiyat sanaladi?
Xalqaro sport tahlilchilari va milliy murabbiylar shtabining xulosalari:
Kvartetlar birdamligi — maktab kamoloti belgisi: Yakkalik qayiqlarda sportchi faqat o‘z kuchiga tayansa, M4- va M4x kabi to‘rt kishilik qayiqlarda to‘rt sportchining bir nafas, bir soniya va bir tezlikda harakatlanishi talab etiladi; ikkita to‘rtligimizning ham birdaniga shohsupaga chiqishi jamoaviy sinxronlik eng yuqori nuqtaga chiqqanini isbotlaydi;
Yetakchilarning ikki karra qahramonligi: Shahboz Xolmurzayev (yakkalikda kumush olgan), Mamatqulov va Sorin (juftlikda kumush olgan), Turdiyev va Golubev (juftlikda bronza olgan) kabi sportchilarning qisqa vaqt ichida yana katta to‘rtliklar safida ringga (poygaga) tushib sovrindor bo‘lishi ularning mislsiz jismoniy tiklanish qobiliyatini namoyon etdi;
Ayollar eshkak eshishidagi muhim yutuq: Aydana Smetullayeva va Anna Aksyonovaning kumush medali ayollar o‘rtasidagi dasturlarda ham O‘zbekiston Osiyo elitasi bilan tengma-teng kurasha oladigan yangi avlodni tarbiyalab chiqarganini yaqqol ko‘rsatdi;
XX Osiyo o‘yinlarida umumjamoa poydevori: Akademik eshkak eshuvchilarimizning ushbu musobaqani bir nechta oltin, kumush va bronzalar paketi bilan yakunlashi delegatsiyamizning medallar sifati va umumiy jadvaldagi o‘rnini top-10 talikda mustahkam saqlab qolishda bosh omillardan biriga aylandi.
Yaponiya suv havzalarida mardonavor kurash olib borgan eshkak eshuvchilarimiz «Aichi-Nagoya-2026» bahslarida milliy bayrog‘imizni yana uch bor sarbaland qildi.
Sizningcha, akademik eshkak eshuvchilarimizning bir kunda bir nechta dasturda shohsupaga chiqishi va 3 ta medal jamg‘arishi O‘zbekiston suv sportining kelgusi Olimpiya o‘yinlaridagi istiqbolini qanchalik kafolatlaydi? Kvartetlarimiz va qizlarimizning kumush-bronza marralariga shaxsan qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringiz va chempionlarga tilaklaringizni izohlarda qoldiring hamda milliy g‘urur bag‘ishlovchi ushbu maqolani barcha sport ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…