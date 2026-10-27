O‘zbekiston termasi Astanadagi JCHda kumush va bronza medalini qo‘lga kiritdi

·74·Sport
O‘zbekiston termasi Astanadagi JCHda kumush va bronza medalini qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Astanada o‘tayotgan sport kurashlari bo‘yicha jahon chempionatida O‘zbekiston yunon-rum kurashi terma jamoasi a’zolari bitta kumush va bitta bronza medalini qo‘lga kiritdi.
  • Finalda eronlik Said Leiveysiga qarshi kurashgan Aytjan Xalmaxanov kumush medalga sazovor bo‘ldi.
  • Ozodbek Halimboyev esa uchinchi o‘rin uchun kechgan bahsda Bolgariya vakilini mag‘lub etib, bronza medalini qo‘lga kiritdi.

Qozog‘iston poytaxti Astana shahri mezbonlik qilayotgan sport kurashlari bo‘yicha navbatdagi jahon chempionatida O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolari muvaffaqiyatli ishtirok etmoqda. Yunon-rum kurashi bo‘yicha o‘tkazilgan shiddatli va murosasiz bellashuvlarda ikki nafar hamyurtimiz shohsupaga ko‘tarilib, terma jamoamiz hisobiga qimmatli medallarni yozdirib qo‘ydi.

Jahonning eng kuchli polvonlari gilamga chiqqan mazkur musobaqada sportchilarimiz yuqori iroda va texnik mahorat namoyish etib, muxlislarga hayajonli daqiqalarni taqdim etishdi.

Astanadagi bahslar tafsiloti: Final va bronza to‘qnashuvi

Gilamda kechgan hal qiluvchi bahslar quyidagicha yakun topdi:

  • Aytjan Xalmaxanovning kumush medali: Hamyurtimiz Aytjan Xalmaxanov musobaqa davomida barcha raqiblarini ishonchli tarzda mag‘lub etib, final bosqichigacha yetib bordi; oltin medal uchun kechgan keskin kurashda eronlik mahoratli polvon Said Leiveysiga qarshi bahs olib borib, murosasiz to‘qnashuv yakunida imkoniyatni boy berdi va jahon chempionatining kumush medaliga sazovor bo‘ldi;

  • Ozodbek Halimboyevning bronza g‘alabasi: Yana bir iste’dodli polvonimiz Ozodbek Halimboyev uchinchi o‘rin uchun kechgan dramatik uchrashuvda Bolgariya terma jamoasi vakiliga qarshi gilamga chiqdi; bahs davomida aniq usullar va taktik ustunlikni namoyish etgan Ozodbek raqibini mag‘lubiyatga uchratib, jahon chempionatining bronza medalini qo‘lga kiritdi;

  • Jamoaviy natija: Yunon-rum kurashchilarimizning ushbu yutuqlari Astanadagi jahon birinchiligida O‘zbekiston sport delegatsiyasining umumjamoa hisobidagi mavqeyini mustahkamlashga muhim hissa qo‘shdi.

Astana gilamlarida jahon chempionati bahslari qizg‘in davom etmoqda va o‘zbekistonlik boshqa polvonlar ham kelgusi kunlarda sovrinli o‘rinlar uchun bellashuvlarni davom ettirishadi.

Aytjan XalmaxanovOzodbek HalimboyevYunon-rum kurashiSport kurashlari bo‘yicha jahon chempionati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aytjan Xalmaxanov yapon raqibini yengib, Osiyo chempioni bo‘ldiAytjan Xalmaxanov yapon raqibini yengib, Osiyo chempioni bo‘ldi30 sentabr 18:48Bugun Aichi–Nagoyada O‘zbekistondan 9 ta medal: ikki oltin qo‘lga kiritildiBugun Aichi–Nagoyada O‘zbekistondan 9 ta medal: ikki oltin qo‘lga kiritildi30 sentabr 19:43Alisher G‘aniyev Qozog‘istondagi Jahon chempionatida shohsupaga ko‘tarildiAlisher G‘aniyev Qozog‘istondagi Jahon chempionatida shohsupaga ko‘tarildi25 oktabr 19:33Oltinga bir qadam: Alisher G‘aniyev Aichi–Nagoyada kumush oldiOltinga bir qadam: Alisher G‘aniyev Aichi–Nagoyada kumush oldi1 oktabr 16:00Jalgasbay Berdimuratov 9:1 bilan bronza medalini qo‘lga kiritdiJalgasbay Berdimuratov 9:1 bilan bronza medalini qo‘lga kiritdi30 sentabr 18:5245 ta oltin va Osiyoda uchinchi o‘rin: O‘zbekiston para sportida tarixiy rekord o‘rnatdi45 ta oltin va Osiyoda uchinchi o‘rin: O‘zbekiston para sportida tarixiy rekord o‘rnatdi24 oktabr 20:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi