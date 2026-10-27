O‘zbekiston termasi Astanadagi JCHda kumush va bronza medalini qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Astanada o‘tayotgan sport kurashlari bo‘yicha jahon chempionatida O‘zbekiston yunon-rum kurashi terma jamoasi a’zolari bitta kumush va bitta bronza medalini qo‘lga kiritdi.
- Finalda eronlik Said Leiveysiga qarshi kurashgan Aytjan Xalmaxanov kumush medalga sazovor bo‘ldi.
- Ozodbek Halimboyev esa uchinchi o‘rin uchun kechgan bahsda Bolgariya vakilini mag‘lub etib, bronza medalini qo‘lga kiritdi.
Qozog‘iston poytaxti Astana shahri mezbonlik qilayotgan sport kurashlari bo‘yicha navbatdagi jahon chempionatida O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolari muvaffaqiyatli ishtirok etmoqda. Yunon-rum kurashi bo‘yicha o‘tkazilgan shiddatli va murosasiz bellashuvlarda ikki nafar hamyurtimiz shohsupaga ko‘tarilib, terma jamoamiz hisobiga qimmatli medallarni yozdirib qo‘ydi.
Jahonning eng kuchli polvonlari gilamga chiqqan mazkur musobaqada sportchilarimiz yuqori iroda va texnik mahorat namoyish etib, muxlislarga hayajonli daqiqalarni taqdim etishdi.
Astanadagi bahslar tafsiloti: Final va bronza to‘qnashuvi
Gilamda kechgan hal qiluvchi bahslar quyidagicha yakun topdi:
Aytjan Xalmaxanovning kumush medali: Hamyurtimiz Aytjan Xalmaxanov musobaqa davomida barcha raqiblarini ishonchli tarzda mag‘lub etib, final bosqichigacha yetib bordi; oltin medal uchun kechgan keskin kurashda eronlik mahoratli polvon Said Leiveysiga qarshi bahs olib borib, murosasiz to‘qnashuv yakunida imkoniyatni boy berdi va jahon chempionatining kumush medaliga sazovor bo‘ldi;
Ozodbek Halimboyevning bronza g‘alabasi: Yana bir iste’dodli polvonimiz Ozodbek Halimboyev uchinchi o‘rin uchun kechgan dramatik uchrashuvda Bolgariya terma jamoasi vakiliga qarshi gilamga chiqdi; bahs davomida aniq usullar va taktik ustunlikni namoyish etgan Ozodbek raqibini mag‘lubiyatga uchratib, jahon chempionatining bronza medalini qo‘lga kiritdi;
Jamoaviy natija: Yunon-rum kurashchilarimizning ushbu yutuqlari Astanadagi jahon birinchiligida O‘zbekiston sport delegatsiyasining umumjamoa hisobidagi mavqeyini mustahkamlashga muhim hissa qo‘shdi.
Astana gilamlarida jahon chempionati bahslari qizg‘in davom etmoqda va o‘zbekistonlik boshqa polvonlar ham kelgusi kunlarda sovrinli o‘rinlar uchun bellashuvlarni davom ettirishadi.
Izohlar 0
…