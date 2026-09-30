Jalgasbay Berdimuratov 9:1 bilan bronza medalini qo‘lga kiritdi

·34·Sport
Jalgasbay Berdimuratov 9:1 bilan bronza medalini qo‘lga kiritdi

Aichi–Nagoyada O‘zbekiston delegatsiyasi yana bir medalga ega chiqdi. Yunon-rum kurashi bo‘yicha –87 kilogramm vazn toifasida ishtirok etgan Jalgasbay Berdimuratov bronza medali uchun bahsda qozog‘istonlik Shamil Ojayevni 9:1 hisobida mag‘lub etdi.

Bu haqda O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirligi xabar berdi.

Bronza uchun hal qiluvchi bahs

Berdimuratov uchun bellashuv shohsupaga chiqish imkonini beradigan muhim to‘qnashuv edi. Qozog‘iston vakili Shamil Ojayevga qarshi bahsda hamyurtimiz ustunlikni qo‘lga oldi va yakunda 9:1 hisobida g‘alaba qozondi.

Shu tariqa, Jalgasbay Berdimuratov Aichi–Nagoya Osiyo o‘yinlarining bronza medali sohibiga aylandi.

–87 kg vaznda O‘zbekiston vakili shohsupaga ko‘tarildi.

O‘zbekiston uchun navbatdagi sovrin

Berdimuratovning medali Aichi–Nagoyada yunon-rum kurashi bo‘yicha O‘zbekiston delegatsiyasi uchun yana bir muhim natija bo‘ldi.

Ayniqsa, bronza uchun kechgan bahsdagi 9:1 hisobidagi ishonchli g‘alaba o‘zbek polvonining musobaqani munosib natija bilan yakunlaganini ko‘rsatdi.

Aichi va Nagoyadagi Osiyo o‘yinlari davom etmoqda. O‘zbekiston sportchilari oldida yangi medallar uchun kurash hali oldinda.

Jalgasbay Berdimuratov esa bugun o‘z nomini musobaqaning bronza medaldorlari qatoriga yozdi.

Jalgasbay BerdimuratovAichi–Nagoya Osiyo o‘yinlariYunon-rum kurashiO‘zbekiston sport vazirligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sita Qadamboyeva finalda g‘alaba qozonib, Osiyo chempioni bo‘ldi!Sita Qadamboyeva finalda g‘alaba qozonib, Osiyo chempioni bo‘ldi!Bugun 18:46Aytjan Xalmaxanov yapon raqibini yengib, Osiyo chempioni bo‘ldiAytjan Xalmaxanov yapon raqibini yengib, Osiyo chempioni bo‘ldiBugun 18:48To‘rtinchi kun dramasi va 4 ta yangi bronza: O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida 14-o‘ringa tushdiTo‘rtinchi kun dramasi va 4 ta yangi bronza: O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida 14-o‘ringa tushdi23 sentabr 19:37Shohista Nazarova Aichi–Nagoya-2026da bronza medal oldiShohista Nazarova Aichi–Nagoya-2026da bronza medal oldi28 sentabr 14:56Osiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz musobaqani shohsupada yakunladiOsiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz musobaqani shohsupada yakunladi24 sentabr 17:24Anvar Anvarov Osiyo o‘yinlarida bronza medalini qo‘lga kiritdiAnvar Anvarov Osiyo o‘yinlarida bronza medalini qo‘lga kiritdi28 sentabr 17:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi