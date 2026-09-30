Jalgasbay Berdimuratov 9:1 bilan bronza medalini qo‘lga kiritdi
Aichi–Nagoyada O‘zbekiston delegatsiyasi yana bir medalga ega chiqdi. Yunon-rum kurashi bo‘yicha –87 kilogramm vazn toifasida ishtirok etgan Jalgasbay Berdimuratov bronza medali uchun bahsda qozog‘istonlik Shamil Ojayevni 9:1 hisobida mag‘lub etdi.
Bu haqda O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirligi xabar berdi.
Bronza uchun hal qiluvchi bahs
Berdimuratov uchun bellashuv shohsupaga chiqish imkonini beradigan muhim to‘qnashuv edi. Qozog‘iston vakili Shamil Ojayevga qarshi bahsda hamyurtimiz ustunlikni qo‘lga oldi va yakunda 9:1 hisobida g‘alaba qozondi.
Shu tariqa, Jalgasbay Berdimuratov Aichi–Nagoya Osiyo o‘yinlarining bronza medali sohibiga aylandi.
–87 kg vaznda O‘zbekiston vakili shohsupaga ko‘tarildi.
O‘zbekiston uchun navbatdagi sovrin
Berdimuratovning medali Aichi–Nagoyada yunon-rum kurashi bo‘yicha O‘zbekiston delegatsiyasi uchun yana bir muhim natija bo‘ldi.
Ayniqsa, bronza uchun kechgan bahsdagi 9:1 hisobidagi ishonchli g‘alaba o‘zbek polvonining musobaqani munosib natija bilan yakunlaganini ko‘rsatdi.
Aichi va Nagoyadagi Osiyo o‘yinlari davom etmoqda. O‘zbekiston sportchilari oldida yangi medallar uchun kurash hali oldinda.
Jalgasbay Berdimuratov esa bugun o‘z nomini musobaqaning bronza medaldorlari qatoriga yozdi.
Izohlar 0
…