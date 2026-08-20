U-20 jahon chempionatida O‘zbekiston delegatsiyasi yangi medallarni qo‘lga kiritdi

·7·Sport
U-20 jahon chempionatida O‘zbekiston delegatsiyasi yangi medallarni qo‘lga kiritdi
Qisqacha

Slovakiyada o'tkazilayotgan U-20 jahon chempionatining navbatdagi kunida O'zbekiston terma jamoasi 1 ta kumush va 2 ta bronza medalini qo'lga kiritdi. Dostonbek Oripov (-60 kg) kumush, Nilufar Nurmuhammadova (-50 kg) va Sohibjamol Esbo'sinova (-53 kg) bronza medallariga ega bo'ldi. Yunon-rum kurashi bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi 95 ochko bilan Rossiya va Eron terma jamoalaridan keyin umumjamoa hisobida 3-o'rinni egalladi.

Slovakiyada sport kurashlari bo‘yicha o‘tkazilayotgan 20 yoshgacha bo‘lgan (U-20) sportchilar o‘rtasidagi Jahon chempionatida navbatdagi bellashuvlar yakunlandi. Musobaqaning navbatdagi kunida O‘zbekiston terma jamoasi a’zolari 1 ta kumush va 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritib, sovrindorlar safini kengaytirdi. Yunon-rum kurashi bo‘yicha terma jamoamiz umumjamoa hisobida kuchli uchlikdan joy oldi.

Qo‘lga kiritilgan yangi medallar va yunon-rum kurashi natijalari

O‘zbekistonlik yosh polvonlar shiddatli bahslarda quyidagi sovrinli o‘rinlarni egalladi:

  • Kumush medal: Dostonbek Oripov (-60 kg)

  • Bronza medali: Nilufar Nurmuhammadova (-50 kg)

  • Bronza medali: Sohibjamol Esbo‘sinova (-53 kg)

Yunon-rum kurashi bahslari yakunlariga ko‘ra, O‘zbekiston terma jamoasi jami 95 ochko jamg‘argan holda Rossiya va Eron terma jamoalaridan keyin umumjamoa hisobida faxrli 3-o‘rinni egalladi.

U-20 Jahon chempionati: O‘zbekiston vakillarining holati va bugungi bellashuvlar

Vazn toifasi

Sportchi / Bosqich

Raqib va davlat

Medal maqomi

-60 kg

Dostonbek Oripov

Kumush medal (qo‘lga kiritildi)

-50 kg

Nilufar Nurmuhammadova

Bronza medali (qo‘lga kiritildi)

-53 kg

Sohibjamol Esbo‘sinova

Bronza medali (qo‘lga kiritildi)

-65 kg

Muhayyo Narzilloyeva (Final)

Margarita Salnazaryan (Rossiya)

Oltin medal uchun bahs

-62 kg

Feruza Kayratdinova / O‘. O‘zmez

Yifan Chju (Xitoy)

Bronza medali uchun bahs

Bugun kechki dasturdagi hal qiluvchi janglar

20 avgust kungi kechki dasturda o‘zbekistonlik ikki nafar qiz shohsupa uchun gilamga chiqadi:

  • -65 kg vaznda: Muhayyo Narzilloyeva jahon chempionligi (oltin medal) uchun rossiyalik Margarita Salnazaryanga qarshi final bellashuvida ishtirok etadi.

  • -62 kg vaznda: Feruza Kayratdinova bronza medali uchun bahs olib boradi.

Sizningcha, Muhayyo Narzilloyeva final bahsida g‘alaba qozonib, O‘zbekiston hisobiga jahon chempionligining navbatdagi oltin medalini qo‘shib qo‘ya oladimi?

O‘z fikr va tilaklaringizni izohlarda qoldiring hamda yosh polvonlarimizni qo‘llab-quvvatlash uchun ushbu xushxabarni yaqinlaringizga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston taekvondochilari Prezident kubogida katta muvaffaqiyatga erishdiO‘zbekiston taekvondochilari Prezident kubogida katta muvaffaqiyatga erishdiBugun, 22:40Joau Palinya Bavariyani tark etib, Benfikaga oʻtmoqdaJoau Palinya Bavariyani tark etib, Benfikaga oʻtmoqdaBugun, 21:54O‘zbekistonlik qizlar Jahon chempionati uchun kurashadi: raqiblar ma’lumO‘zbekistonlik qizlar Jahon chempionati uchun kurashadi: raqiblar ma’lumBugun, 21:35«Ularni to‘xtatadigan kuch yo‘q»: Pol Merson «Arsenal»ning APLdagi ustunligi haqida«Ularni to‘xtatadigan kuch yo‘q»: Pol Merson «Arsenal»ning APLdagi ustunligi haqidaBugun, 21:25«Barselona»ga qaytgan Joau Kanselu Chempionlar Ligasidagi ambitsiyalarni ochiqladi«Barselona»ga qaytgan Joau Kanselu Chempionlar Ligasidagi ambitsiyalarni ochiqladiBugun, 21:16Tarixiy to‘qnashuvga yashil chiroq: WBC Fyuri - Joshua jangini tasdiqlaydimi?Tarixiy to‘qnashuvga yashil chiroq: WBC Fyuri - Joshua jangini tasdiqlaydimi?Bugun, 21:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)