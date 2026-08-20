U-20 jahon chempionatida O‘zbekiston delegatsiyasi yangi medallarni qo‘lga kiritdi
Slovakiyada o'tkazilayotgan U-20 jahon chempionatining navbatdagi kunida O'zbekiston terma jamoasi 1 ta kumush va 2 ta bronza medalini qo'lga kiritdi. Dostonbek Oripov (-60 kg) kumush, Nilufar Nurmuhammadova (-50 kg) va Sohibjamol Esbo'sinova (-53 kg) bronza medallariga ega bo'ldi. Yunon-rum kurashi bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi 95 ochko bilan Rossiya va Eron terma jamoalaridan keyin umumjamoa hisobida 3-o'rinni egalladi.
Slovakiyada sport kurashlari bo‘yicha o‘tkazilayotgan 20 yoshgacha bo‘lgan (U-20) sportchilar o‘rtasidagi Jahon chempionatida navbatdagi bellashuvlar yakunlandi. Musobaqaning navbatdagi kunida O‘zbekiston terma jamoasi a’zolari 1 ta kumush va 2 ta bronza medalini qo‘lga kiritib, sovrindorlar safini kengaytirdi. Yunon-rum kurashi bo‘yicha terma jamoamiz umumjamoa hisobida kuchli uchlikdan joy oldi.
Qo‘lga kiritilgan yangi medallar va yunon-rum kurashi natijalari
O‘zbekistonlik yosh polvonlar shiddatli bahslarda quyidagi sovrinli o‘rinlarni egalladi:
Kumush medal: Dostonbek Oripov (-60 kg)
Bronza medali: Nilufar Nurmuhammadova (-50 kg)
Bronza medali: Sohibjamol Esbo‘sinova (-53 kg)
Yunon-rum kurashi bahslari yakunlariga ko‘ra, O‘zbekiston terma jamoasi jami 95 ochko jamg‘argan holda Rossiya va Eron terma jamoalaridan keyin umumjamoa hisobida faxrli 3-o‘rinni egalladi.
U-20 Jahon chempionati: O‘zbekiston vakillarining holati va bugungi bellashuvlar
Vazn toifasi
Sportchi / Bosqich
Raqib va davlat
Medal maqomi
-60 kg
Dostonbek Oripov
—
Kumush medal (qo‘lga kiritildi)
-50 kg
Nilufar Nurmuhammadova
—
Bronza medali (qo‘lga kiritildi)
-53 kg
Sohibjamol Esbo‘sinova
—
Bronza medali (qo‘lga kiritildi)
-65 kg
Muhayyo Narzilloyeva (Final)
Margarita Salnazaryan (Rossiya)
Oltin medal uchun bahs
-62 kg
Feruza Kayratdinova / O‘. O‘zmez
Yifan Chju (Xitoy)
Bronza medali uchun bahs
Bugun kechki dasturdagi hal qiluvchi janglar
20 avgust kungi kechki dasturda o‘zbekistonlik ikki nafar qiz shohsupa uchun gilamga chiqadi:
-65 kg vaznda: Muhayyo Narzilloyeva jahon chempionligi (oltin medal) uchun rossiyalik Margarita Salnazaryanga qarshi final bellashuvida ishtirok etadi.
-62 kg vaznda: Feruza Kayratdinova bronza medali uchun bahs olib boradi.
Sizningcha, Muhayyo Narzilloyeva final bahsida g‘alaba qozonib, O‘zbekiston hisobiga jahon chempionligining navbatdagi oltin medalini qo‘shib qo‘ya oladimi?
O‘z fikr va tilaklaringizni izohlarda qoldiring hamda yosh polvonlarimizni qo‘llab-quvvatlash uchun ushbu xushxabarni yaqinlaringizga ulashing!
…