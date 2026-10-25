APLda shiddatli tur: “Liverpul” muhim g‘alabaga erishdi, “Nyukasl” Londonda zafar quchdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Premer-ligasining 8-turida «Liverpul» o‘z maydonida «Brayton»ni 2:0 hisobida mag‘lub etdi.
- «Nyukasl» esa safarda «Kristal Pelas» ustidan 2:0 hisobida g‘alaba qozonib, 11 ochko bilan turnir jadvalining 7-pog‘onasiga ko‘tarilib oldi.
- «Hall Siti» va «Brentford» o‘rtasidagi bahsda esa 1:1 hisobidagi durang qayd etildi.
Angliya Premer-ligasining 8-turi doirasida bir qator qiziqarli va muhim uchrashuvlar bo‘lib o‘tdi. Turning markaziy bahslaridan birida «Liverpul» o‘z maydonida «Brayton»ni qabul qilib, dastlabki daqiqalardanoq masalani hal etdi va 2:0 hisobida ishonchli g‘alabaga erishdi. Shuningdek, «Nyukasl» poytaxt safaridan uch ochko bilan qaytgan bo‘lsa, «Hall Siti» va «Brentford» bahsida jangovar durang qayd etildi.
«Enfild»dagi tezkor yechim: 4 daqiqada ikkita gol
«Liverpul» bahsni faol boshladi va birinchi bo‘limning yarmiga yetmay g‘alaba poydevorini qurib oldi:
17-daqiqa (avtogol): Mersisaydliklar bosimi ostida qolgan «Brayton» yarimhimoyachisi Paskal Gross to‘pni o‘z darvozasiga yo‘llab qo‘ydi (1:0);
21-daqiqa (Isakning zarbasi): Oradan to‘rt daqiqa o‘tar-o‘tmas Aleksander Isak mehmonlar posbonini ojiz qoldirib, hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi;
O‘yin nazorati: Ikkinchi bo‘limda har ikki tomon bir qator o‘zgarishlarni amalga oshirganiga qaramay, hisob o‘zgarmadi.
APL. 8-tur
«Liverpul» — «Brayton» 2:0
Gollar: Paskal Gross 17 (avtogol), Aleksander Isak 21.
«Liverpul»: Alisson Beker, Jeremi Jake, Virjil van Deyk, Ronald Arauxo, Milosh Kerkez (Kostas Simikas, 88), Kodi Gakpo, Rayan Gravenberx, Aleksis Mak Allister, Florian Virs (Trey Nioni, 65), Bredli Barkolya (Lyuis Kumas, 77), Aleksander Isak (Rio Ngumoa, 77).
«Brayton»: Bart Verbryuggen, Ferdi Kadiog‘lu (Kostinya, 6), Luka Vushkovich, Lyuis Dank, Olive Boskali (Jek Xinshelvud, 46), Yasin Ayari (Jorjino Ryutter, 75), Maksim de Kuyper, Paskal Gross, Chema Andres (Malik Yalkuye, 54), Diyego Gomes, Xaralampos Kostulas.
«Nyukasl»dan safar g‘alabasi: 7-o‘ringa ko‘tarilish
Londonda kechgan «Kristal Pelas» va «Nyukasl» bahsi ikkinchi bo‘limda butkul mehmonlar foydasiga o‘zgardi:
46-daqiqa (Tezkor start): Tanaffusdan keyin maydonga tushgan Uilyam Osula darhol «qarg‘alar»ni hisobda oldinga olib chiqdi;
58-daqiqa (Barnsdan nuqta): Xarvi Barns raqib himoyasini jazolab, jamoasining ikkinchi golini urdi va yakuniy natijani o‘rnatdi (0:2);
Turnir jadvalidagi holat: Ushbu g‘alaba evaziga «Nyukasl» o‘z ochkolari sonini 11 taga yetkazib, chempionat jadvalining 7-pog‘onasiga ko‘tarildi. 7 ochkoga ega «Kristal Pelas» esa pastki pog‘onalarda qolmoqda.
APL. 8-tur
«Kristal Pelas» — «Nyukasl» 0:2
Gollar: Uilyam Osula 46, Xarvi Barns 58.
«Hall Siti» va «Brentford» bahsida murosa
Turning yana bir to‘qnashuvida kuchlar teng keldi:
Birinchi bo‘lim penaltisi: «Hall Siti» hujumchisi Oliver Makberni 11 metrlik jarima zarbasini aniq amalga oshirib, mezbonlarni oldinga olib chiqdi;
Ikkinchi bo‘limdagi javob: Mehmonlar safida Dango Uattara hisobni tenglashtirib, jamoasiga qimmatli ochkoni taqdim etdi (1:1);
Jadval ko‘rsatkichi: Mazkur natijadan so‘ng «Brentford» hisobidagi ochkolar soni 11 taga, «Hall Siti»niki esa 10 taga yetdi.
APL. 8-tur
«Hall Siti» — «Brentford» 1:1
Gollar: Oliver Makberni (pen.) — Dango Uattara.
Izohlar 0
…