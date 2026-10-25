APLda shiddatli tur: “Liverpul” muhim g‘alabaga erishdi, “Nyukasl” Londonda zafar quchdi

·47·Sport
APLda shiddatli tur: “Liverpul” muhim g‘alabaga erishdi, “Nyukasl” Londonda zafar quchdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya Premer-ligasining 8-turida «Liverpul» o‘z maydonida «Brayton»ni 2:0 hisobida mag‘lub etdi.
  • «Nyukasl» esa safarda «Kristal Pelas» ustidan 2:0 hisobida g‘alaba qozonib, 11 ochko bilan turnir jadvalining 7-pog‘onasiga ko‘tarilib oldi.
  • «Hall Siti» va «Brentford» o‘rtasidagi bahsda esa 1:1 hisobidagi durang qayd etildi.

Angliya Premer-ligasining 8-turi doirasida bir qator qiziqarli va muhim uchrashuvlar bo‘lib o‘tdi. Turning markaziy bahslaridan birida «Liverpul» o‘z maydonida «Brayton»ni qabul qilib, dastlabki daqiqalardanoq masalani hal etdi va 2:0 hisobida ishonchli g‘alabaga erishdi. Shuningdek, «Nyukasl» poytaxt safaridan uch ochko bilan qaytgan bo‘lsa, «Hall Siti» va «Brentford» bahsida jangovar durang qayd etildi.

«Enfild»dagi tezkor yechim: 4 daqiqada ikkita gol

«Liverpul» bahsni faol boshladi va birinchi bo‘limning yarmiga yetmay g‘alaba poydevorini qurib oldi:

  • 17-daqiqa (avtogol): Mersisaydliklar bosimi ostida qolgan «Brayton» yarimhimoyachisi Paskal Gross to‘pni o‘z darvozasiga yo‘llab qo‘ydi (1:0);

  • 21-daqiqa (Isakning zarbasi): Oradan to‘rt daqiqa o‘tar-o‘tmas Aleksander Isak mehmonlar posbonini ojiz qoldirib, hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi;

  • O‘yin nazorati: Ikkinchi bo‘limda har ikki tomon bir qator o‘zgarishlarni amalga oshirganiga qaramay, hisob o‘zgarmadi.

APL. 8-tur

«Liverpul» — «Brayton» 2:0

  • Gollar: Paskal Gross 17 (avtogol), Aleksander Isak 21.

  • «Liverpul»: Alisson Beker, Jeremi Jake, Virjil van Deyk, Ronald Arauxo, Milosh Kerkez (Kostas Simikas, 88), Kodi Gakpo, Rayan Gravenberx, Aleksis Mak Allister, Florian Virs (Trey Nioni, 65), Bredli Barkolya (Lyuis Kumas, 77), Aleksander Isak (Rio Ngumoa, 77).

  • «Brayton»: Bart Verbryuggen, Ferdi Kadiog‘lu (Kostinya, 6), Luka Vushkovich, Lyuis Dank, Olive Boskali (Jek Xinshelvud, 46), Yasin Ayari (Jorjino Ryutter, 75), Maksim de Kuyper, Paskal Gross, Chema Andres (Malik Yalkuye, 54), Diyego Gomes, Xaralampos Kostulas.

«Nyukasl»dan safar g‘alabasi: 7-o‘ringa ko‘tarilish

Londonda kechgan «Kristal Pelas» va «Nyukasl» bahsi ikkinchi bo‘limda butkul mehmonlar foydasiga o‘zgardi:

  • 46-daqiqa (Tezkor start): Tanaffusdan keyin maydonga tushgan Uilyam Osula darhol «qarg‘alar»ni hisobda oldinga olib chiqdi;

  • 58-daqiqa (Barnsdan nuqta): Xarvi Barns raqib himoyasini jazolab, jamoasining ikkinchi golini urdi va yakuniy natijani o‘rnatdi (0:2);

  • Turnir jadvalidagi holat: Ushbu g‘alaba evaziga «Nyukasl» o‘z ochkolari sonini 11 taga yetkazib, chempionat jadvalining 7-pog‘onasiga ko‘tarildi. 7 ochkoga ega «Kristal Pelas» esa pastki pog‘onalarda qolmoqda.

APL. 8-tur

«Kristal Pelas» — «Nyukasl» 0:2

  • Gollar: Uilyam Osula 46, Xarvi Barns 58.

«Hall Siti» va «Brentford» bahsida murosa

Turning yana bir to‘qnashuvida kuchlar teng keldi:

  • Birinchi bo‘lim penaltisi: «Hall Siti» hujumchisi Oliver Makberni 11 metrlik jarima zarbasini aniq amalga oshirib, mezbonlarni oldinga olib chiqdi;

  • Ikkinchi bo‘limdagi javob: Mehmonlar safida Dango Uattara hisobni tenglashtirib, jamoasiga qimmatli ochkoni taqdim etdi (1:1);

  • Jadval ko‘rsatkichi: Mazkur natijadan so‘ng «Brentford» hisobidagi ochkolar soni 11 taga, «Hall Siti»niki esa 10 taga yetdi.

APL. 8-tur

«Hall Siti» — «Brentford» 1:1

  • Gollar: Oliver Makberni (pen.) — Dango Uattara.

Angliya Premer-ligasiLiverpulNyukaslAPL
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kristal Pelas — Nyukasl: tarkiblar va jonli matnKristal Pelas — Nyukasl: tarkiblar va jonli matnBugun 17:48Nyukasl — Aston Villa: tarkiblar va jonli matnNyukasl — Aston Villa: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 20:17Koventri — Nyukasl: tarkiblar va jonli matnKoventri — Nyukasl: tarkiblar va jonli matn12 oktabr 22:34Liverpul — Brayton: tarkiblar va jonli matnLiverpul — Brayton: tarkiblar va jonli matnBugun 17:46«Liverpul» va «Manchester Siti» o‘yinini biz bilan kuzating«Liverpul» va «Manchester Siti» o‘yinini biz bilan kuzating11 oktabr 21:46Mareska shov-shuvlarga qaramay “Liverpul”ga qarshi rejasini oshkor etdiMareska shov-shuvlarga qaramay “Liverpul”ga qarshi rejasini oshkor etdi9 oktabr 17:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi