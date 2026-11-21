«Chelsi» o‘z maydonida 1:4 hisobida mag‘lub bo‘ldi: «Lids» shov-shuvli g‘alabaga erishdi
Angliya Premer-ligasining 11-turida «Chelsi» o‘z maydonida «Lids»ga yirik hisobda imkoniyatni boy berdi. Londonliklar «Stemford Brij»da 1:4 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Bu natijadan keyin so‘nggi to‘rt turda uchinchi marta yutqazgan Alonso jamoasi turnir jadvalida 8-o‘ringa tushib ketdi.
Uchrashuvda mehmonlar mag‘lubiyatga uchramaslik uchun emas, g‘alaba uchun kelganini dastlabki daqiqalardanoq namoyish etdi. «Chelsi» Emega goli orqali hisobni ochgan bo‘lsa-da, bu ustunlik uzoqqa cho‘zilmadi.
25-daqiqada Emega londonliklarni oldinga olib chiqdi. Ammo atigi uch daqiqa o‘tib, Okafor hisobni tenglashtirdi. Shu tariqa, birinchi bo‘lim 1:1 hisobida yakunlandi.
«Lids» ikkinchi bo‘limda «Chelsi»ni jazoladi
Tanaffusdan keyin mehmonlar hujumdagi faolligini yanada oshirdi. 53-daqiqada Dominik Kelvert-Lyuin penaltini aniq amalga oshirib, «Lids»ni hisobda oldinga olib chiqdi.
Oradan olti daqiqa o‘tib, Okafor o‘zining ikkinchi golini urib, farqni ikkitaga yetkazdi. Uchrashuvning 90+1-daqiqasida esa Eronson yakuniy nuqtani qo‘ydi — 1:4.
Natijada «Lids» Londonda muhim uch ochkoga ega bo‘ldi. «Chelsi» esa o‘z muxlislari qarshisida yirik hisobda mag‘lubiyatga uchradi.
«Chelsi»da natijalar barqaror emas
So‘nggi to‘rtta chempionat uchrashuvida uchinchi marta mag‘lub bo‘lgan Alonso shogirdlari 16 ochko bilan turnir jadvalida 8-pog‘onaga tushib ketdi.
«Lids» esa ushbu g‘alabadan keyin ochkolari sonini 17 taga yetkazib, 6-o‘ringa ko‘tarildi. Shu tariqa, mehmonlar Londondan nafaqat yirik g‘alaba, balki jadvaldagi muhim siljish bilan ham qaytdi.
«Chelsi» — «Lids» uchrashuvi tafsilotlari
APL, 11-tur
«Chelsi» — «Lids» — 1:4
21 noyabr. «Stemford Brij».
Gollar: Emega (25) — Okafor (28, 59), Kelvert-Lyuin (53, penalti), Eronson (90+1).
«Chelsi»: Martines, Achimpong (Gusto, 73), Fofana, Koluill, Chavarria (Kenda, 73), Lavia, Kaysedo (Henderson, 22), Estevao (Netu, 64), Palmer, Rojers, Emega (Uelbek, 63).
«Lids»: Trafford, Jastin, Elvedi, Muharramovich, Bogl (Shtax, 86), Ampadu, Tanaka (Rodon, 86), Gudmundsson (Bard, 90+1), Longstaff (Uilson, 90+1), Okafor (Eronson, 73), Kelvert-Lyuin.
Ogohlantirishlar: Gudmundsson (37), Lavia (48), Bogl (68), Longstaff (84).
Natija: «Chelsi» 16 ochko bilan 8-o‘rinda, «Lids» esa 17 ochko bilan 6-pog‘onada.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…