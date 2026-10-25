Barselona — Real Madrid: tarkiblar va jonli matn
Ispaniya La Ligasi doirasidagi Barselona — Real Madrid uchrashuvi 26 oktyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Barselona boshlang‘ich tarkibi: 1. Garsiya J., 2. Kanselu J., 5. Kubarsi P., 12. Espart X., 7. Fermin, 17. Gordon A., 10. Lamin Yamal, 18. Martin G., 8. Pedri, 11. Rafinya, 16. Rodri.
Barselona zaxiradagilari: 29. Abdelkarim H., 14. Adeyemi K., 3. Balde A., 22. Bernal M., 41. Kampos A., 21. de Yong F., 4. Farinyas B., 9. Gabriel Jezus, 6. Gavi, . Goren O., 25. Livakovich D., 13. Shensni V.
Barselona bosh murabbiyi: Flik X.
Real Madrid boshlang‘ich tarkibi: 13. Lunin A., 5. Bellingem Dj., 17. Kukurelya M., 25. Diomande I., 15. Gyuler A., 4. Xyoysen D., 16. Konate I., 10. Mbappe K., 20. Silva B., 14. Tchuameni O., 8. Valverde F. (kapitan).
Real Madrid zaxiradagilari: 12. Aleksander-Arnold T., 6. Kamavinga E., 18. Karreras A., 21. Dias B., 24. Dyumfris D., 3. Eder Militao, 9. Endrik, 19. Espi K., 26. Mestre S., 27. Pitarch T., 22. Ryudiger A., 40. Voloshin I.
Real Madrid bosh murabbiyi: Mourinyu J.
Izohlar 0
…