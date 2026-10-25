Barselona — Real Madrid: tarkiblar va jonli matn

·36·Sport
Barselona — Real Madrid: tarkiblar va jonli matn

Ispaniya La Ligasi doirasidagi BarselonaReal Madrid uchrashuvi 26 oktyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Barselona boshlang‘ich tarkibi: 1. Garsiya J., 2. Kanselu J., 5. Kubarsi P., 12. Espart X., 7. Fermin, 17. Gordon A., 10. Lamin Yamal, 18. Martin G., 8. Pedri, 11. Rafinya, 16. Rodri.

Barselona zaxiradagilari: 29. Abdelkarim H., 14. Adeyemi K., 3. Balde A., 22. Bernal M., 41. Kampos A., 21. de Yong F., 4. Farinyas B., 9. Gabriel Jezus, 6. Gavi, . Goren O., 25. Livakovich D., 13. Shensni V.

Barselona bosh murabbiyi: Flik X.

Real Madrid boshlang‘ich tarkibi: 13. Lunin A., 5. Bellingem Dj., 17. Kukurelya M., 25. Diomande I., 15. Gyuler A., 4. Xyoysen D., 16. Konate I., 10. Mbappe K., 20. Silva B., 14. Tchuameni O., 8. Valverde F. (kapitan).

Real Madrid zaxiradagilari: 12. Aleksander-Arnold T., 6. Kamavinga E., 18. Karreras A., 21. Dias B., 24. Dyumfris D., 3. Eder Militao, 9. Endrik, 19. Espi K., 26. Mestre S., 27. Pitarch T., 22. Ryudiger A., 40. Voloshin I.

Real Madrid bosh murabbiyi: Mourinyu J.

BarselonaReal MadridIspaniya La Ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid — Sevilya: tarkiblar va jonli matnReal Madrid — Sevilya: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 23:54Betis — Barselona: tarkiblar va jonli matnBetis — Barselona: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 20:20Rafa Alkorta Kilian Mbappe va Vinisius Junior munosabatlari haqida gapirdiRafa Alkorta Kilian Mbappe va Vinisius Junior munosabatlari haqida gapirdi6 avgust 16:19Real Madrid — RB Leypsig: tarkiblar va jonli matnReal Madrid — RB Leypsig: tarkiblar va jonli matn21 oktabr 23:00Shtutgart — Atl. Madrid: tarkiblar va jonli matnShtutgart — Atl. Madrid: tarkiblar va jonli matn20 oktabr 23:03PSJ — Barselona: tarkiblar va jonli matnPSJ — Barselona: tarkiblar va jonli matn20 oktabr 23:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi