Deportivo La-Korunya — Barselona: jonli matnli translyatsiya (Ispaniya La Ligasi)
Ispaniya La Ligasi doirasidagi Deportivo La-Korunya — Barselona uchrashuvi 29 noyabr, 20:15 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Deportivo La-Korunya boshlang‘ich tarkibi: 13. Roman L., 2. Altimira A., 15. Loureyro M., 20. Ximenes X. (kapitan), 11. Melya D., 16. Amatuchchi L., 6. Kasado M., 10. Ernandes Y., 12. Kualyata G., 32. Nsongo B., 7. Obameyang P.
Deportivo La-Korunya zaxiradagilari: 17. Anxelino, 18. Asp X., 3. Komas A., 9. Eddaxchuri Z., 25. Fernandes A., 19. Lusimi Kruz, 23. Navarro X., 4. Nubi L., 14. Rodriges R., 21. Soriano M., 24. Traore A., 8. Vilyares Yanes D.
Deportivo La-Korunya bosh murabbiyi: Idalgo A.
Barselona boshlang‘ich tarkibi: 1. Garsiya J., 24. Garsiya E., 5. Kubarsi P., 18. Martin G., 2. Kanselu J., 8. Pedri, 21. de Yong F., 20. Olmo D., 10. Lamin Yamal, 11. Rafinya (kapitan), 17. Gordon A.
Barselona zaxiradagilari: 14. Adeyemi K., 41. Kampos A., 15. Kristensen A., 4. Farinyas B., 9. Gabriel Jezus, 6. Gavi, 32. Goren O., 23. Kunde J., 25. Livakovich D., 16. Rodri, 13. Shensni V.
Barselona bosh murabbiyi: Flik X.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…