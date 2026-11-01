Rasing Santander — Real Madrid: tarkiblar va jonli matn
Ispaniya La Ligasi doirasidagi Rasing Santander — Real Madrid uchrashuvi 1 noyabr, 20:15 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Rasing Santander boshlang‘ich tarkibi: 13. Agirresabala X., 24. Belosian J., 20. Kanales S., 19. Luke I., 2. Mantilya A., 3. Martin A., 23. Martin I., 18. Prati M., 5. Ramon P., 10. Visente I., 21. Zabiri Ya.
Rasing Santander zaxiradagilari: 8. Almeyda A., 9. Arana X., 1. Eriksson S., 15. Garsiya P., 16. Gonsales F., 14. Geye M., 7. Guliashvili G., 4. Manu Ernando, 22. Pedro Felipe, 6. Sayns-Maza I., 12. Vilyalibre A.
Rasing Santander bosh murabbiyi: Lopes X.
Real Madrid boshlang‘ich tarkibi: 1. Kurtua T., 12. Aleksander-Arnold T., 5. Bellingem Dj., 17. Kukurelya M., 25. Diomande I., 15. Gyuler A., 4. Xyoysen D., 16. Konate I., 10. Mbappe K., 20. Silva B., 14. Tchuameni O.
Real Madrid bosh murabbiyi: Mourinyu J.
Izohlar 0
…