Real Madrid — Alaves: jonli matnli translyatsiya (Ispaniya La Ligasi)
Ispaniya La Ligasi doirasidagi Real Madrid — Alaves uchrashuvi 29 noyabr, 01:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Real Madrid boshlang‘ich tarkibi: 1. Kurtua T., 8. Valverde F. (kapitan), 16. Konate I., 4. Xyoysen D., 17. Kukurelya M., 15. Gyuler A., 14. Tchuameni O., 21. Dias B., 5. Bellingem Dj., 7. Vinisius Junior, 10. Mbappe K.
Real Madrid zaxiradagilari: 6. Kamavinga E., 18. Karreras A., 25. Diomande I., 24. Dyumfris D., 3. Eder Militao, 19. Espi K., 13. Lunin A., 23. Mendi F., 26. Mestre S., 27. Pitarch T., 22. Ryudiger A., 20. Silva B.
Real Madrid bosh murabbiyi: Mourinyu J.
Alaves boshlang‘ich tarkibi: 1. Sivera A., 7. Peres A., 14. Tenalya N., 16. Koski V., 17. Djonni Otto, 21. Rebbax A., 19. Ibanes P., 8. Blanko A. (kapitan), 4. Suares D., 11. Martines T., 9. Dias M.
Alaves zaxiradagilari: 10. Alenya K., 15. Boye L., 24. Diallo Selu M., 6. Gevara A., 20. Manas A., 33. Montero R., 27. Olais X., 13. Rodriges A., 22. Rodriges M., 2. Valentini N., 3. Yusi.
Alaves bosh murabbiyi: Sanches Flores K.
- 45+2Birinchi bo‘lim yakunlandi.
- 45+1Joze Mourino maydon chetida norozi, hakam Sezar Soto Grado unga sariq kartochka ko‘rsatdi.
- 45O‘yinning asosiy vaqtiga 1 daqiqa qo‘shib berildi.
- 45Jud Bellingem (Real Madrid) jarima maydonchasi ichiga noaniq past uzatmani amalga oshirdi, ammo himoyachilardan biri to‘pni to‘sib qoldi. Agar bu pas o‘tib ketganida, to‘p katta ehtimol bilan darvoza to‘ridan joy olgan bo‘lardi.
- 44Arda Gyuler (Real Madrid) burchak zarbasidan to‘pni jarima maydonchasi ichiga uzatdi, ammo himoyachilardan biri birinchi bo‘lib yetib kelib, to‘pni boshi bilan uzoqlashtirdi.
- 44Kilian Mbappe (Real Madrid) qanotdan uzatilgan to‘pni qabul qilib oldi, boshini ko‘tarib jarima maydonchasi tashqarisidan darvoza tomon zarba berdi, ammo to‘p himoyachiga tegib maydonni tark etdi. Bosh hakam va uning yordamchisi Real Madrid foydasiga burchak zarbasi belgilanganini ishora qilishdi.
- 40To‘p himoyadan jarima maydonchasi chizig‘i tomon uzoqlashtirildi, u yerda Jud Bellingem (Real Madrid) to‘pga birinchi urinishdayoq zarba berdi. Afsuski, to‘p darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi.
- 39Kilian Mbappe (Real Madrid) jarima maydonchasi ichiga xavfli uzatmani amalga oshirdi, ammo Antonio Sivera to‘pni ushlab oldi.
- 38Toni Martines (Alaves) jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida uzatilgan to‘pni qabul qilib oldi, ammo uning zarbasi to‘sib qolindi.
- 36Behuda urinish! Federiko Valverde (Real Madrid) o‘ziga bo‘sh hudud topdi, boshini ko‘tarib qaradi, ammo uzoq masofadan yo‘llagan dahshatli zarbasi darvoza to‘sinidan yuqorilab o‘tib ketdi.
- 34Jud Bellingem (Real Madrid) ajoyib imkoniyatdan foydalana olmadi. U jarima maydonchasi ichida to‘pni qabul qilib oldi, ammo uning zarbasi darvoza to‘sinidan sal yuqorilab o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Alaves darvozasidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
- 34Real Madrid burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ldi, ammo himoyachi to‘pni maydondan uzoqlashtirdi.
- 32Arda Gyuler (Real Madrid) jarima zarbasidan to‘pni jarima maydonchasi ichiga uzatdi, ammo himoyachi birinchi bo‘lib to‘pga yetib keldi.
- 31Orelen Tchuameni (Real Madrid) aniq uzatmani qabul qilib olgach, qulay vaziyatga chiqib bordi. U zarba berdi, ammo to‘p yo‘liga g‘ov bo‘lgan raqib futbolchisiga tegib qaytdi.
- 27Vinisius Junior (Real Madrid) «Oltin qoida»ga amal qilmayapti: «O‘zingga qanday munosabatda bo‘lishlarini istasang, boshqalarga ham shunday munosabatda bo‘l». U qo‘pollik ishlatdi va Sesar Soto Gradoda fol uchun hushtak chalishdan boshqa iloj qolmadi.
- 25Burchak zarbasidan so‘ng jarima maydonchasiga ajoyib uzatma amalga oshirildi va u Juud Bellingemning (Real Madrid) boshiga kelib tushdi. U to‘pni darvoza markaziga yo‘lladi, ammo himoyachilardan biri darvozabonni sug‘urtalab, to‘pni darvoza chizig‘idan qaytarib qoldi.
- 25Arda Gyuler (Real Madrid) burchak zarbasini amalga oshirmoqda.
- 24Federiko Valverde (Real Madrid) maydon chetidan to‘pni jarima maydonchasiga uzatdi, ammo uning uzatmasi to‘sib qolindi.
- 220-1Gol! Dahshatli xato golga olib keldi. Himoyachi to‘pni boy berdi, bu esa Toni Martinesga (Alaves) to‘pni egallab olish va uni darvoza to‘riga joylab qo‘yish imkonini berdi, hisob 0:1.
- 20Federiko Valverde (Real Madrid) Arda Gyulerni topmoqchi bo‘ldi, ammo uzatmaga juda ko‘p kuch ishlatdi.
- 16Alaves o‘rta masofadan belgilangan jarima zarbasidan gol ura olmadi, chunki Tibo Kurtua (Real Madrid) baland sakrab, uzatilgan to‘pni ushlab oldi.
- 16Vinisius Junior (Real Madrid) qo‘pollik ishlatdi va Sesar Soto Grado hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi. Alaves jarima zarbasini amalga oshiradi.
- 15Arda Gyuler (Real Madrid) tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasidan so‘ng to‘p maydondan uzoqlashtirildi.
- 15Vinisius Junior (Real Madrid) jarima maydonchasi ichida ajoyib uzatmani qabul qilib oldi va gol urish uchun qulay imkoniyatga ega bo‘ldi. U zarba berdi, ammo himoyachilardan biri to‘pni mohirlik bilan qaytardi.
- 9Vinisius Junior (Real Madrid) to‘pni darvozaning o‘ng tomoniga qarab yo‘lladi, ammo darvozabon osonlik bilan to‘pni egallab oldi. U bu vaziyatda gol urishi kerak edi. Hakam hushtagini chaldi, Real Madrid burchak zarbasini amalga oshiradi.
- 6Yon chiziq hakami Kilian Mbappe (Real Madrid) o‘yindan tashqari holatda qolganini ishora qildi va bosh hakam bu qarorni tasdiqladi.
- 4Vinisius Junior (Real Madrid) raqib o‘yinchisini aldab o‘tishga uringanidan so‘ng, to‘p maydondan uzoqlashtirildi.
- 1Pablo Ibanes (Alaves) aniq uzatmani qabul qilib oldi va darvozabon bilan birga-bir vaziyatga chiqib bordi. U darvozaning o‘ng tomoniga pastdan zarba yo‘lladi, ammo Tibo Kurtua ajoyib sakrash bilan to‘pni qaytarib qoldi.
- 1Bugungi o‘yin endigina boshlandi, bahsdan zavq oling!
- 01:01O‘yinchilar nihoyat maydonga chiqib kelishdi! O‘yinni Alaves boshlab beradi.
- 01:00Bugungi uchrashuvning bosh hakami Sezar Soto Grado bo‘ladi.
- 01:00Har ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari e’lon qilindi va siz ular bilan ushbu o‘yin tafsilotlarida tanishishingiz mumkin.
- 01:00Bizning matnli jonli translyatsiyamizga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealar haqida batafsil ma’lumot berishga harakat qilamiz. O‘yin boshlanishiga juda oz vaqt qoldi.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…