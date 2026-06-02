Geely Монжаро етакчиликни сақлаб қолмоқда: Россияда бренд савдоси кескин ўсди

·58·Авто
Geely Монжаро етакчиликни сақлаб қолмоқда: Россияда бренд савдоси кескин ўсди

Geely компанияси Россия бозоридаги ўз позициясини мустаҳкамлашда давом этмоқда. Май ойи бренд учун йил бошидан буён энг муваффақиятли давр бўлди — бир ой ичида россияликлар 6836 дона автомобил харид қилишди. Йил бошидан буён жами сотилган автомобиллар сони эса 29 мингдан ошиб кетди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу кўрсаткичлар Geely брендига Россия автомобил бозоридаги барча ишлаб чиқарувчилар орасида тўртинчи ўринни эгаллаш имконини берди. Савдоларнинг ўсишига ҳам бозорда ўз ўрнига эга бўлган моделлар, ҳам яқинда тақдим этилган янгиликлар сезиларли ҳисса қўшди.

Компания маълумотларига кўра, Geely Монжаро, Ситйрай ва Atlas каби моделлар ҳамон юқори талабга эга. Шунингдек, апрель ойи ўрталарида дебют қилган янги ихчам кроссовер Geely Коолрай ва гибрид технологияли Geely ЭХ5 ЭМ-и моделлари ҳам харидорлар эътиборини тортмоқда.

Ҳозирги вақтда бренднинг Россиядаги моделлар қатори саккизта автомобилдан иборат: Префасе седани, Коолрай, Ситйрай, Atlas, Окаванго ва Монжаро кроссоверлари, шунингдек, электр қувватли ЭХ5 ва гибрид ЭХ5 ЭМ-и. Таъкидлаш жоизки, июн ойидан бошлаб ушбу моделларнинг клонлари ҳисобланган Волга К50, Волга К40 ва Волга К50 сотувга чиқиши кутилмоқда.

GeelyGeely МонжароАвтомобил бозориGeely КоолрайХитой автомобиллари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вестфиелд брендининг янги эгаси Германияда завод очишни режалаштирмоқдаБугун, 06:00Леапмотор Б05: 480 км масофа ва ҳамёнбоп нархда янги электромобилБугун, 05:57Stellantis ва ЖЛР ҳамкорлиги: АҚШ бозоридаги янги стратегияБугун, 04:58Ўзбекистонда тўрт ойда қайси автомобиль энг кўп ишлаб чиқарилди?Бугун, 04:49Мутлақо янги Audi Қ7 11 йилдан сўнг илк бор намойиш этилдиБугун, 04:25Lada Нива Травел модели Lada Вестанинг энг кучли двигателига эга бўлдиБугун, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
BYD ўзининг янги флагман кроссовери Ҳиасе 08 моделини тақдим этди
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Hongqi Гуоя: Mercedes-Maybach С-Класс га рақобатчи бўлган ҳашаматли седан
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди